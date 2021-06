Utilizzare l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) per prevedere l’inflazione

inflazione, O il tasso di variazione del prezzo di un paniere di beni e servizi, è L’indicatore più atteso Misurare lo stato di salute generale di un’economia. Nelle economie in crescita sana con politiche monetarie appropriate, si riscontrano più spesso tassi di inflazione bassi e stabili.D’altra parte, l’ambiente di inflazione incontrollata ha ridotto significativamente il potere d’acquisto dei risparmi personali e, Deflazione Preannuncia un rallentamento dell’economia. Gli economisti e i responsabili delle politiche lavorano a stretto contatto con la banca centrale per coordinare le migliori operazioni di mercato aperto e gli aggiustamenti della politica monetaria per promuovere un’inflazione stabile a lungo termine.

Quando l’inflazione è alta, la banca centrale alza i tassi di interesse per limitare la crescita economica e la continua domanda di fondi. Allo stesso modo, mentre il governo cerca di stimolare l’economia, i periodi di deflazione o il calo dei prezzi di solito forzano un aumento dell’offerta di moneta. Per gli investitori, l’inflazione è una misura estremamente utile perché può essere utilizzata come indicatore anticipatore per prevedere la direzione futura dei tassi di interesse. In generale, i tassi di interesse sono correlati negativamente con i rendimenti di mercato.

Punti chiave Il PPI misura l’inflazione dal punto di vista dei costi dell’industria o dei produttori di prodotti.

Poiché misura le variazioni di prezzo prima che raggiungano i consumatori, alcune persone credono che preveda l’inflazione prima dell’IPC.

I dati PPI sono divisi in tre aree di classificazione principali, con i PPI principali che ricevono la massima attenzione.

Cos’è il PPI?

Prima di esaminare il PPI, di solito è Indice dei prezzi al consumo (IPC) Questa è la misura dell’inflazione più comunemente citata. Questo indicatore misura le variazioni di prezzo di un paniere di beni e servizi dal punto di vista dei consumatori. Spesso trascurato, Indice dei prezzi alla produzione (PPI) Può essere utilizzato anche per valutare il tasso di variazione dei prezzi.secondo Ufficio di statistica del lavoro (BLS)È un’agenzia governativa che raccoglie i dati PPI e li rilascia mensilmente, il PPI “misura la variazione media dei prezzi di vendita dei prodotti dei produttori nazionali nel tempo”.

Il PPI è in qualche modo simile al CPI, la differenza è che guarda agli aumenti di prezzo dal punto di vista dei produttori piuttosto che dei consumatori. L’IPC esamina il prezzo finale realizzato dai consumatori, mentre l’IPP fa un passo indietro e determina le variazioni dei prezzi alla produzione affrontate dai produttori. La differenza tra i due Poiché i prodotti attraversano tutte le fasi della catena di approvvigionamento, i prezzi si basano su fattori quali imposte sulle vendite e ricariche.

Come misurare il PPI

Secondo le varie fasi di lavorazione, PPI ha tre standard di misurazione di base; l’indice può misurare petrolio greggio, prodotti intermedi e prodotti finiti. Il petrolio greggio misurato dal PPI Commodity Index riflette i cambiamenti nel costo dei materiali di input come minerale di ferro, rifiuti a base di alluminio, soia e grano. L’indice della fase di elaborazione PPI tiene traccia delle variazioni di prezzo delle materie prime nella fase intermedia della produzione. L’indice comprende prodotti come zucchero raffinato, cuoio, carta e prodotti chimici di base. Il core PPI si riferisce all’indice dei manufatti, che di solito è ciò a cui si riferiscono gli economisti quando si riferiscono all’indice dei prezzi alla produzione. Calzature, sapone, pneumatici e mobili sono tutti inclusi nel PPI principale.

I PPI possono anche essere suddivisi in categorie generali di indicatori di misurazione di input e output, che riflettono il tasso di variazione dei prezzi al quale i consumatori acquistano e vendono i loro prodotti, rispettivamente.

Quando si calcola il PPI di base, gli elementi volatili come i prezzi dell’energia e dei generi alimentari sono esclusi dal calcolo di base. Sebbene queste omissioni riducano l’accuratezza complessiva dell’indice, i loro prezzi sono gravemente colpiti dal temporaneo squilibrio tra domanda e offerta, che renderà difficili i confronti a lungo termine dell’indice. Fortunatamente, BLS tiene traccia delle variazioni di prezzo per molti di questi componenti mancanti, quindi gli analisti interessati possono ricalcolare il valore dell’indice per includere gli input di cibo ed energia.

Una volta confrontata la variazione di prezzo con la variazione di prezzo nel 1982 come anno base dell’indice (valore = 100), il valore complessivo del PPI può essere calcolato utilizzando la seguente formula Media ponderata. Il peso è determinato dall’importanza relativa della quota di ciascuna componente nella produzione nazionale lorda. Ad esempio, il peso relativo delle bottiglie di plastica e dei lubrificanti domestici è molto maggiore di quello di candele o ombrelli. Il peso cumulato delle migliaia di articoli contenuti nel “carrello” è del 100%.

Nel gennaio 2011, BLS ha iniziato un tentativo di migliorare l’indice della fase di elaborazione. Dopo essersi inizialmente concentrata solo sulle variazioni di prezzo per i prodotti intermedi e grezzi, l’analisi ha anche iniziato a tracciare i crescenti costi delle attività di servizio e di costruzione.

C’è una correlazione quasi perfetta tra CPI e PPI.

Perché il PPI è importante

L’inflazione potrebbe essere il secondo indicatore più seguito Dopo i dati sulla disoccupazione, Perché aiuta gli investitori a dedurre la direzione della futura politica monetaria. Il core PPI può svolgere più ruoli nel miglioramento delle decisioni di investimento perché può fungere da indicatore principale del CPI. Quando i produttori affrontano l’inflazione di input, questi costi crescenti verranno trasferiti ai rivenditori e, in ultima analisi, ai consumatori.

Inoltre, il PPI presenta l’inflazione da una prospettiva diversa dall’IPC. Sebbene le variazioni dei prezzi al consumo siano importanti per i consumatori, il monitoraggio dell’IPP può determinare la causa delle variazioni dell’IPC. Ad esempio, se l’IPC sta crescendo molto più rapidamente dell’IPP, questa situazione potrebbe indicare che fattori diversi dall’inflazione possono indurre i rivenditori ad aumentare i prezzi. Tuttavia, se CPI e PPI aumentano contemporaneamente, i rivenditori possono semplicemente cercare di mantenere i propri margini operativi.alcunialcuni

Gli economisti possono anche prevedere l’andamento futuro dell’indice del prodotto finito monitorando l’indice intermedio e determinare l’andamento dell’indice intermedio analizzando l’indice del greggio. In sostanza, i dati ottenuti dal monitoraggio degli indicatori di downslope si concentrano principalmente sulle materie prime, che possono essere utilizzate per prevedere gli indicatori core di upslope. Il PPI del prodotto finito fornisce un’idea delle variazioni CPI previste. Quando l’azienda incontra costi di input più elevati, questi costi verranno eventualmente trasferiti ai successivi acquirenti nella rete di distribuzione. Queste società addebiteranno quindi prezzi più elevati per i prodotti finali consegnati ai punti vendita. Sebbene le aziende dell’intera catena di approvvigionamento di solito coprano i loro costi di input, una volta scaduto il contratto a prezzo fisso, alla fine verrà realizzato un prezzo più elevato.

Linea di fondo

Tracciando le tendenze dei PPI, i consumatori e gli investitori possono Evita cambiamenti imprevisti dell’inflazioneL’inflazione non è così grave come un crollo, ma può essere più dannosa per il tuo portafoglio di investimenti.