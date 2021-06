Vai a lavorare, prestito dive Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: L'edificio della Banca centrale libanese a Beirut, Libano, 23 aprile 2020.REUTERS/Mohamed Azakir/Foto d'archivio



David Papucia

Beirut (Reuters)-Le banche libanesi un tempo assorbivano miliardi di dollari in depositi dall’estero per promuovere lo sviluppo economico, ora licenziano dipendenti, osservano il portafoglio prestiti ridursi e inseguono liquidità per sbarcare il lunario.

Quattro alti banchieri hanno detto a Reuters che da quando è scoppiata la crisi finanziaria alla fine del 2019, finora circa 3.000 banchieri (più del 10% della forza lavoro bancaria) si sono dimessi o hanno perso il lavoro, e questo numero è ancora in aumento.

Di fatto esistono controlli sui capitali, la maggior parte dei risparmi dei depositanti è stata respinta e i prestiti al settore privato sono diminuiti drasticamente. Secondo un rapporto di Byblos Bank, ad aprile i prestiti bancari sono diminuiti del 25% su base annua a 33 miliardi di dollari.

“Questa industria è morta. Non presta, né è redditizia”, ​​ha detto un banchiere che ha chiesto l’anonimato.

Le banche stanno affrontando la loro più grande sfida dalla guerra civile dal 1975 al 1990, e questo conflitto ha in qualche modo portato conseguenze minori agli istituti di credito. Secondo un rapporto del governo lo scorso anno, la crisi ha causato perdite per 83 miliardi di dollari al settore infermieristico, facendo impallidire il valore della produzione economica del Libano di 55 miliardi di dollari nel 2019.

“La crisi del Libano è prima di tutto il crollo del settore bancario”, ha affermato Toufic Gaspard, economista che è stato consigliere del Fondo monetario internazionale ed ex consigliere del ministro delle Finanze.

L’industria dei servizi finanziari del Libano un tempo era conosciuta come la Svizzera del Medio Oriente, rappresentando quasi il 9% del PIL nel 2018.

Con il supporto della banca centrale che offre tassi di interesse interessanti per il nuovo dollaro per ripagare l’esplosivo debito del paese, la banca ha assorbito i depositi, in particolare quelli degli espatriati libanesi. Quando il castello di carte finanziario ha chiuso nel 2019, l’economia è crollata e il sistema bancario è stato duramente colpito.

Salim Sfeir, presidente dell’Associazione delle banche libanesi (ABL), ha affermato che le banche sono ora in grado di sopravvivere, in parte grazie alla liquidità generata dal “deleveraging” perché molti libanesi trasferiscono fondi dalla banca per rimborsare i debiti personali e aziendali. [L5N2NX5S5]

“In circostanze normali, il prestito è un’attività di una banca, ma in questo caso ci fornisce liquidità e ci fornisce aria fresca per la nostra continua sopravvivenza durante la crisi”, afferma Sfeier, anche CEO di Beirut Bank.

“Nessuna strategia”

Stima che l’industria impiegasse circa 28.000 persone prima della crisi, e ora ci sono circa 25.000 persone.

Altri tre banchieri senior hanno fornito cifre simili sulla disoccupazione nel settore, aggiungendo che questo numero continua a crescere.

Fonti hanno affermato che la maggior parte della disoccupazione si è verificata nel settore bancario al dettaglio, al servizio dei tradizionali servizi bancari di base, come l’attrazione di depositi o la vendita di prestiti a piccole e medie imprese che hanno perso slancio o sono fallite.

L’anno scorso, dopo che un’esplosione su larga scala ha attaccato il porto di Beirut e spazzato via una vasta area della capitale, dopo le dimissioni del governo, lo stallo politico ha portato all’assenza di un nuovo governo in Libano e alla perdita di posti di lavoro.

La rigidità politica ha ritardato le transazioni con il Fondo monetario internazionale, una parte importante di un più ampio piano di salvataggio per riparare il sistema finanziario ed economico del Libano.

Banchieri e analisti hanno affermato che qualsiasi ristrutturazione di circa 40 banche in Libano dovrebbe far parte di questo piano globale.

Un altro banchiere senior ha dichiarato: “Il settore bancario non ha strategia. La nostra visibilità operativa è zero”, aggiungendo che le banche possono operare solo in “modalità di continuità”.

L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha dichiarato che dopo l’insolvenza del governo lo scorso anno, l’intera portata delle perdite bancarie sarà chiara solo quando il governo ristrutturerà la sua montagna di debiti.

Standard & Poor’s ha dichiarato che il costo della ristrutturazione del sistema bancario potrebbe essere compreso tra 23 e 102 miliardi di dollari.

La banca centrale ha incaricato le banche di aumentare la difesa del capitale del 20% entro la fine di febbraio e ha richiesto alle banche e alle banche corrispondenti di aumentare la liquidità del 3%.

Sfeir di ABL ha dichiarato che la banca ha già completato l’aumento.

“Un’altra linea guida è aumentare la liquidità estera”, ha detto, aggiungendo che è stato “più difficile perché devi liquidare alcune delle tue attività estere e i tuoi depositanti dovranno rimpatriare alcuni dei loro depositi esteri”.

“Ecco perché ci vuole un po’ di tempo”, ha detto.