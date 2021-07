Vale la pena acquistare lo stock di Shopify perché lo shopping online continuerà a crescere

Questi rapporti sono estratti e curati da Barron’s Weekly e recentemente pubblicati da società di investimento e di ricerca. Questi resoconti sono esempi del pensiero dell’analista; non dovrebbero essere considerati come opinioni o raccomandazioni di Barron. Gli emittenti di alcuni rapporti hanno o sperano di fornire servizi bancari di investimento o altri servizi alla società analizzata.

Dopo che Shopify ha riportato ottimi risultati nel secondo trimestre, abbiamo aumentato il nostro prezzo target da 1.500 USD a 1.700 USD. I punti salienti includono: 1) I ricavi delle soluzioni di abbonamento sono aumentati di oltre il 70% per due trimestri consecutivi; 2) I forti commenti del management sulle prospettive della domanda; 3) Aumento dei ricavi, con conseguente margine di profitto operativo di un altro trimestre superiore al 20%.

In generale, il miglioramento della crescita e dei margini operativi potrebbe mostrare una tendenza al rallentamento, poiché Shopify sta affrontando confronti impegnativi a partire dalla seconda metà del 2020. Tuttavia, la forte crescita e i margini di profitto nel secondo trimestre supportano la nostra tesi secondo cui Shopify dovrebbe essere la holding di investimento principale. Spinta da Covid-19, l’azienda è un’opportunità di business digitale enorme e a bassa penetrazione. Una generazione di disgregatori tecnologici.

Stryker

Borsa di New York malata

Acquista 27 luglio prezzo 26​​8.35 USD

Via Canaccord Genuity

Stryker ha annunciato un forte secondo trimestre, attestando alcuni dei commenti aneddotici positivi che abbiamo sentito sulle tendenze della chirurgia elettiva e sulla domanda di beni strumentali da parte degli ospedali. Nel complesso, il nostro punto di vista è ancora Stryker [which provides medical products and services] È ancora una risorsa interessante nel campo della grande tecnologia medica e dovrebbe essere una posizione fondamentale per gli investitori in crescita. Nonostante l’aumento delle valutazioni complessive del settore, qualsiasi correzione a breve termine rappresenterà un’interessante opportunità di acquisto. Prezzo indicativo: 290 USD.

Sei bandiere

Intrattenimento 6-NYSE

Supera il mercato Al prezzo di $ 42,06 il 27 luglio

di William Blair

Six Flags è il più grande operatore di parchi a tema regionale al mondo. Ha inoltre firmato un accordo di licenza per assistere nello sviluppo e nella gestione di parchi a tema a marchio Six Flags al di fuori del Nord America.

Nel secondo trimestre, le vendite e l’utile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (Ebitda) hanno entrambi superato significativamente le aspettative, poiché la presenza e la spesa degli ospiti pro capite hanno superato di gran lunga le aspettative. L’Ebitda rettificato è stato di $ 170 milioni, rispetto a una perdita di $ 96 milioni un anno fa.

Sebbene i risultati continuino a essere influenzati da Covid-19, le tendenze delle presenze mostrano segni di ripresa, con le visite dall’inizio dell’anno al 25 luglio pari all’82% (e all’89%) del livello del 2019, escludendo i progressi gravemente colpiti. tasso di frequenza dei gruppi prenotati) è colpito dall’epidemia). Continuiamo a vedere Six Flags come un marchio in ripresa nel 2021 e nel 2022, poiché la società tornerà all’Ebitda di riferimento di US $ 530 milioni a US $ 560 milioni all’anno.

Compagnia telefonica e telegrafica americana

Borsa Valori di New York

Vendere Al prezzo di 28,15 dollari il 23 luglio

di CFRA

Prevediamo che le vendite aumenteranno del 2,2% nel 2021 e diminuiranno dell’1,4% nel 2022. Si vede che la divisione Warner Media è in ripresa, grazie all’aumento degli abbonamenti e della raccolta pubblicitaria, la divisione è cresciuta del 30,7%, sostenuta dal ritorno della NBA e dalle prodezze giornalistiche.dentro [second quarter], La società ha registrato 789.000 utenti di rete telefonica post-pagata e 174.000 utenti di rete prepagata, grazie a promozioni aggressive e a un basso tasso di abbandono. AT&T ha anche annunciato la vendita della sua unità aziendale Vrio al Grupo Werthein, con conseguente svalutazione di 4,6 miliardi di dollari.

Riteniamo che i margini di profitto dell’Ebitda nel 2021 e nel 2022 saranno dal 30,7% al 31,4%, leggermente inferiori al 31,8% del 2020. I margini di profitto saranno influenzati da costi di programmazione più elevati e da un gran numero di attività promozionali per fidelizzare i clienti wireless. AT&T ha accettato di vendere quote di minoranza nelle sue attività di video lineari DirecTV, U-verse e AT&T TV a TPG Capital. Le due parti formeranno una nuova società chiamata DirecTV, che possiederà e gestirà la divisione video. AT&T riceverà 7,8 miliardi di dollari per ridurre il debito e deterrà il 70% della nuova società.

Tuttavia, dopo lo spin-off di Time Warner, AT&T sarà ancora gravato da una grande quantità di debito, con opzioni limitate per la vendita di attività aggiuntive, e il suo netto taglio dei dividendi potrebbe far ritirare gli investitori. AT&T prevede di scorporare la sua divisione WarnerMedia e di fonderla con Discovery in una nuova società. AT&T riceverà 43 miliardi di dollari USA e gli azionisti riceveranno il 71% della nuova società. Ma siamo preoccupati che gli azionisti ottengano azioni di una nuova società che avrà un debito di 58 miliardi di dollari mentre competerà in un settore molto affollato, che richiede un budget elevato per nuovi contenuti. Il nostro obiettivo a 12 mesi per le azioni AT&T è di $ 25.

Volkswagen

VOW3. Germania

Supera il mercato 203,85 euro il 28 luglio

Mercati dei capitali della Royal Bank of Canada

Volkswagen ha annunciato un utile rettificato prima di interessi e imposte (Ebit) di 6,55 miliardi di euro nel secondo trimestre, molto più alto della stima di consenso, con un tasso di profitto complessivo del 9,7%, il livello più alto della storia.Il margine di profitto dell’automobile è stato del 9,1%, grazie all’aumento delle vendite, soprattutto in Europa occidentale, così come la sua Audi di lusso e

Porsche

unità.Inoltre, il pubblico [for which American depositary shares trade over the counter under the symbols VWAGY, VWAPY, and VLKAF] Ebit 2021 migliorato e linee guida sul flusso di cassa gratuito. Il nostro prezzo obiettivo per questo titolo è di 300 euro.

