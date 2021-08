Vale la pena investire in azioni Lightspeed POS ora? — Investimento etichetta

Velocità della luce POS, ora noto come Lightspeed Commerce Inc, è una società canadese di punti vendita al dettaglio che fornisce principalmente piattaforme di e-commerce basate su software-as-a-service (Saas) a piccole e medie imprese con sede in Canada, Stati Uniti, Germania e Australia. Durante l’epidemia, durante il periodo di punta dello shopping online, la soluzione di pagamento online assistita da software aziendale omnicanale dell’azienda è stata notevolmente promossa, quindi anche la quota della società ha registrato una crescita esplosiva. Nell’ultimo anno, il prezzo delle azioni di Lightspeed è aumentato di circa il 200%. Anche ora, il titolo continua a sovraperformare il mercato ed è aumentato di circa il 40% quest’anno.

Le iniziative strategiche sono al lavoro

L’innovativo modello di business di Lightspeed ha mostrato un grande potenziale di crescita nel corso degli anni e può continuare a crescere anche in tempi difficili. Ciò è possibile perché la direzione di Lightspeed è fortemente focalizzata sull’aumento del business dell’azienda attraverso mezzi organici e inorganici e adotta costantemente una serie di passaggi attentamente pianificati per rendere l’azienda di successo. La situazione finanziaria dell’azienda dimostra che la sua strategia aziendale sta dando i suoi frutti.

Grazie alle sinergie generate dal business combinato, le fusioni e acquisizioni di aziende in crescita sono strumenti moderni per raggiungere un grande successo in un breve periodo di tempo. Lightspeed fa buon uso di questo fenomeno. Sebbene il business dell’e-commerce sia un po’ frammentato, le piccole aziende credono nell’integrazione e sono sempre alla ricerca di aziende target adatte per migliorare le proprie prestazioni.

Le precedenti acquisizioni di piccole imprese da parte di Lightspeed, come vendere, Conservare conserva, e insistere Fornire all’azienda il necessario slancio delle entrate.suo Acquisito di recente La nota piattaforma di e-commerce Ecwid e la piattaforma di ordinazione B2B di NuOrder da 425 milioni di dollari miglioreranno ulteriormente le prestazioni dell’azienda nei prossimi anni, perché la società ritiene che questa doppia transazione integrerà più commercianti, fornitori e consumatori.

Oltre all’espansione attraverso acquisizioni, l’azienda si concentra anche sul miglioramento organico. Ha ampliato le sedi dei suoi clienti a un ritmo molto più veloce rispetto ad altre aziende nello stesso campo. Nell’ultimo trimestre, il numero totale di punti vendita della società è aumentato di circa il 95% rispetto allo scorso anno e il numero di punti vendita ha raggiunto i 150.000.

Velocità della luce ottenuta Elencato È stata quotata alla Borsa di New York nel settembre 2020, il che ha anche lasciato una profonda impressione sui clienti americani. Inoltre, ha ancora 603,7 milioni di dollari in contanti ed equivalenti di cassa illimitati nel suo conto, che possono essere ulteriormente utilizzati nei prossimi giorni per implementare alcune transazioni commerciali più interessanti.

Forte crescita dei ricavi

Lightspeed ha funzionato bene per molti anni, con una forte crescita dei ricavi e un solido bilancio. Anche quando la pandemia dell’anno scorso ha colpito gravemente tutte le aziende del mondo, le vendite di Lightspeed sono cresciute dell’83,8% su base annua, il che ha scioccato tutti. Lo slancio di crescita dell’azienda quest’anno è continuato e l’economia ha iniziato a riaprire, come si può chiaramente vedere dal suo rapporto trimestrale.

Di recente, la società ha presentato la sua relazione finanziaria per il primo trimestre dell’anno fiscale 2022. Risultati trimestrali Le entrate dell’azienda sono aumentate del 220% su base annua e le entrate hanno raggiunto i 119,5 milioni di dollari. Lightspeed ha affermato che le sue precedenti acquisizioni di ShopKeep, Upserve e Vend hanno aumentato le sue entrate di oltre $ 50,5 milioni. Inoltre, anche i ricavi degli abbonamenti ricorrenti sono aumentati del 115% su base annua, mentre i ricavi delle transazioni sono aumentati significativamente del 453%.

Quando l’economia ha iniziato a riaprire quando il blocco è stato revocato, la società ha anche raggiunto $ 16,3 miliardi in GTV (volume totale delle transazioni) in questo trimestre, il 203% in più rispetto allo scorso anno. Questa crescita include una crescita organica del 91% su base annua raggiunta senza alcuna acquisizione. Inoltre, anche le vendite di software e pagamenti hanno registrato una forte crescita organica del 78%.

La società prevede che le entrate crescano dal 130% al 139% nel prossimo trimestre. Pertanto, la velocità di sviluppo di Lightspeed potrebbe presto essere redditizia.

Modello di business orientato alla crescita elevata

Dopo la pandemia, i clienti di oggi stanno entrando in un nuovo mondo degli affari, quindi aziende come Lightspeed sono in una buona posizione perché possono aiutare i clienti a semplificare le operazioni ed espandere la propria scala aziendale, fornendo loro servizi straordinari. esperienza in linea. Sebbene Lightspeed abbia dovuto subire significative perdite di entrate all’inizio della pandemia a causa del blocco nazionale, l’azienda ha risposto rapidamente alle condizioni avverse e ha aggiornato i suoi prodotti per sfruttare il forte slancio di sviluppo dell’e-commerce attraverso la sua piattaforma di vendita omnicanale.

Ha guadagnato una grande popolarità nell’aiutare le piccole e medie imprese a proteggere efficacemente il loro business online.Questo passaggio a un modello di shopping online ha prodotto vantaggi significativi per l’azienda e da allora il prezzo delle sue azioni è aumentato vertiginosamente.

Inoltre, la forte ripresa del settore alberghiero è un’altra forza trainante dell’aumento del GTV di Lightspeed nell’ultimo trimestre. Dopo la pandemia, l’attività di vendita al dettaglio fisica è ripresa e, poiché si trova in un settore diversificato e ha un’ampia impronta geografica oltre alla sua presenza omnicanale, Lightspeed può anche beneficiare di questo cambiamento nelle preferenze dei clienti . Grazie alla sua straordinaria capacità di capire cosa stanno facendo i clienti, l’azienda è diventata con successo una tecnologia preferita dai clienti di tutto il mondo.

Nel corso degli anni, la performance di Lightspeed ha lasciato una profonda impressione sugli investitori. Grazie al metodo delle vendite continue e della crescita dei profitti, l’azienda è stata in grado di fornire un enorme ritorno del 3,820% negli ultimi cinque anni. A giudicare dalla situazione attuale, il titolo sembra continuare il suo comportamento rialzista e non rallenterà a breve. Vale sempre la pena investire in un’azienda in forte crescita con una ricca storia di crescita come Lightspeed. Poiché il prezzo di negoziazione del titolo è ancora vicino a $ 120, è il momento migliore per acquistare prima che il prezzo raggiunga $ 200.