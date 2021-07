Valutazione della società utilizzando il valore attuale del flusso di cassa libero

Puoi prendere decisioni di investimento basate su semplici analisi, come trovare un’azienda che ti piace e fornire prodotti che ritieni siano richiesti.La decisione non può essere basata su scour Bilancio d’esercizio, Ma le ragioni per scegliere questo tipo di società rispetto a un’altra società sono ancora ragionevoli. La tua potenziale previsione è che l’azienda continuerà a produrre e vendere prodotti molto richiesti, restituendo così denaro all’azienda. La seconda e molto importante parte dell’equazione è che il management dell’azienda sa dove spendere questo denaro per continuare le operazioni.La terza ipotesi è che tutti questi potenziali flussi di cassa futuri siano più preziosi delle azioni odierne prezzo attuale.

Per mettere i numeri in questa idea, possiamo guardare questi potenziali flussi di cassa dalle operazioni e scoprire il loro valore in base al loro valore attuale.Per determinare il valore dell’impresa, l’investitore deve determinare il valore attuale dell’impresa Flusso di cassa gratuitoOvviamente, dobbiamo trovare i flussi di cassa prima che possano essere scontati ai valori attuali.

Tasso di rendimento del flusso di cassa libero: un indicatore di base

Flusso di cassa gratuito

Che cos’è il flusso di cassa gratuito? Il flusso di cassa libero si riferisce al denaro generato da un’impresa dopo le uscite di cassa. Aiuta a supportare le operazioni dell’azienda ea mantenere le sue risorse. Il flusso di cassa gratuito misura la redditività. Include le spese patrimoniali, ma non include le spese non in contanti nel conto economico.

Questo numero è disponibile per tutti gli investitori, che possono utilizzarlo per determinare lo stato di salute e finanziario generale dell’azienda. I futuri azionisti o potenziali finanziatori possono anche usarlo per vedere come l’azienda paga i dividendi oi suoi debiti e interessi.

Flusso di cassa operativo libero

Flusso di cassa operativo libero (OFCF) è il denaro generato dalle operazioni, che è attribuibile a tutti i fornitori di capitale nella struttura del capitale della società. Ciò include i fornitori di debito e l’equità.

OFCF viene calcolato ottenendo l’utile prima di interessi e imposte (EBIT) e adeguando l’aliquota fiscale, quindi sommando ammortamenti e spese in conto capitale, Capitale circolante E sottrarre i cambiamenti in altre risorse. Questa è la vera formula:

alcuni



























Oh



F



C



F



=



B



B



Una generazione



tonnellata



X



(



1



–



tonnellata



)



+



D



–



C



Un tipo



fosforo



B



X



–



D



X



watt



C



–



D



X



Un tipo























In cui si:



























B



B



Una generazione



tonnellata



=



Guadagno prima di interessi e tasse



























tonnellata



=



aliquota fiscale



























D



=



ammortamento



























watt



C



=



Capitale circolante



























Un tipo



=



Qualsiasi altro bene





begin{allineato} &OFCF = EBIT times (1-T) + D- CAPEX-D times wc-D times a &textbf{dove:} &EBIT=text{Utili prima di interessi e tasse } &T=text{aliquota fiscale} &D=text{ammortamento} &wc=text{capitale circolante} &a=text{qualsiasi altra risorsa} end{allineato}







OhFCF=BBUna generazionetonnellataX(1–tonnellata)+D–CUn tipofosforoBX–DXwattC–DXUn tipoIn cui si:BBUna generazionetonnellata=Guadagno prima di interessi e tassetonnellata=aliquota fiscaleD=ammortamentowattC=Capitale circolanteUn tipo=Qualsiasi altro benealcuni

Questo è anche chiamato flusso di cassa libero della società e il suo metodo di calcolo riflette la capacità complessiva di generazione di cassa della società prima di dedurre le spese per interessi relative al debito e gli elementi non monetari.Una volta calcolato questo numero, possiamo calcolarne un altro indice Bisogni, come il tasso di crescita.

Calcola il tasso di crescita

Il tasso di crescita può essere difficile da prevedere e può avere un enorme impatto sul valore finale dell’azienda.Un metodo di calcolo è quello di moltiplicare per Ritorno sul capitale investito (ROIC) è determinato dal tasso di ritenzione. Il tasso di ritenzione è la percentuale degli utili che sono detenuti internamente dall’azienda e non pagati come dividendi. Questa è la formula base:

alcuni



























G



=



resistenza



resistenza



X



resistenza



Oh



Una generazione



C























In cui si:



























resistenza



resistenza



=



Tasso di fidelizzazione medio o (tasso di 1 pagamento)



























resistenza



Oh



Una generazione



C



=



B



B



Una generazione



tonnellata



(



1



–



Taxi



)



÷



Capitale totale





begin{allineato} &g = RR times ROIC &textbf{dove:} &RR=text{Tasso di ritenzione medio o (tasso di 1-vincita)} &ROIC = EBIT (1-text{ Tasse}) div text{capitale totale} end{align}







G=resistenzaresistenzaXresistenzaOhUna generazioneCIn cui si:resistenzaresistenza=Tasso di fidelizzazione medio o (tasso di 1 pagamento)resistenzaOhUna generazioneC=BBUna generazionetonnellata(1–Taxi)÷Capitale totalealcuni

Valutazione

Il metodo di valutazione si basa sul flusso di cassa operativo dopo aver dedotto le spese in conto capitale, che è il costo di mantenimento della base patrimoniale. Questo flusso di cassa viene ottenuto prima che gli interessi vengano pagati ai detentori del debito al fine di valutare l’intera azienda. Ad esempio, solo quando si tiene conto dell’equità può fornire agli azionisti un valore sempre crescente. L’attualizzazione di qualsiasi flusso di cassa richiede un tasso di sconto, in questo caso è il costo del progetto di finanziamento dell’azienda.Questo Costo medio ponderato del capitale (WACC) viene utilizzato per questo tasso di sconto.Quindi sconto sul flusso di cassa operativo gratuito qui Costo del capitale I tassi utilizzano tre scenari di crescita potenziale: nessuna crescita, crescita sostenuta e variazione dei tassi di crescita.

Nessuna crescita

Per trovare il valore dell’azienda, premere WACC per scontare OFCF.Ciò sconta il flusso di cassa previsto per continuare entro un periodo di tempo ragionevole prevedere Il modello esiste.

alcuni



























Valore aziendale



=



Oh



F



C





F



tonnellata





÷



(



1



+



larghezza



Un tipo



C



C





)



tonnellata

























In cui si:



























Oh



F



C



F



=



Free cash flow operativo durante il periodo



tonnellata



























larghezza



Un tipo



C



C



=



Costo medio ponderato del capitale





begin{allineato} &text{Firm value} = OFCF_t div (1 + WACC)^t &textbf{dove:} &OFCF=text{free cash flow operativo durante il periodo} t &WACC = text{costo medio ponderato del capitale} end{allineato}







Valore aziendale=OhFCFtonnellata÷(1+larghezzaUn tipoCC)tonnellataIn cui si:OhFCF=Free cash flow operativo durante il periodo tonnellatalarghezzaUn tipoCC=Costo medio ponderato del capitalealcuni

Crescita continua

Nelle aziende più mature, potresti trovare più appropriato includere nel calcolo un tasso di crescita costante. Per calcolare questo valore, prendi l’OFCF per il periodo successivo e attualizzalo per il WACC meno il tasso di crescita costante a lungo termine dell’OFCF.

alcuni



























Valore dell’azienda



=



Oh



F



C





F



1





÷



(



grammo



–



G



)























In cui si:



























Oh



F



C





F



1





=



Flusso di cassa operativo libero



























grammo



=



Tasso di sconto, in questo caso WACC



























G



=



Tasso di crescita previsto di OFCF





begin{align} &text{valore aziendale} = OFCF_1 div (k-g) &textbf{dove:} &OFCF_1=text{flusso di cassa gratuito dall’operazione} &k = text {tasso di sconto , in questo caso WACC} &g = text{tasso di crescita atteso OFCF} end{allineato}







Valore dell’azienda=OhFCF1÷(grammo–G)In cui si:OhFCF1=Flusso di cassa operativo liberogrammo=Tasso di sconto, in questo caso WACCG=Tasso di crescita previsto di OFCFalcuni

Periodi di crescita multipli

Supponendo che l’azienda vedrà più fasi di crescita, il calcolo è una combinazione di queste fasi.utilizzo Straordinaria crescita dei dividendi Per i modelli di calcolo, gli analisti devono prevedere una crescita superiore alla norma e la durata prevista di tali attività.Dopo questa forte crescita, l’azienda potrebbe tornare a una crescita normale e stabile SostenibilePer verificare i risultati del calcolo, supponiamo che il flusso di cassa operativo di un’azienda sia di 200 milioni di dollari USA e si prevede che cresca a un tasso del 12% entro quattro anni. Dopo quattro anni, tornerà a un normale tasso di crescita del 5%. Assumiamo che il costo medio ponderato del capitale sia del 10%.

Periodi multipli di crescita del free cash flow operativo (milioni)