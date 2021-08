Vanguard chiede trasparenza nelle commissioni sui fondi

Vanguard ha affermato che i fondi di investimento dovrebbero pubblicare dati di spesa facili da confrontare, proprio come le etichette degli alimenti hanno un valore nutrizionale, in modo che possano essere chiaramente indicati al pubblico quando il costo è “pericoloso”.

Sean Hagerty, il capo europeo della seconda società di gestione patrimoniale al mondo, ha affermato che i normali investitori britannici non sanno ancora quanto le commissioni sui fondi limiteranno i loro rendimenti.

“Gli investitori devono capire meglio i costi che pagano”, ha detto. “Le spese elevate per i fondi possono danneggiare la tua ricchezza, proprio come le calorie elevate mettono in pericolo la tua salute”.

Un risparmiatore britannico inizialmente investe £ 10.000 in un portafoglio di azioni e obbligazioni 60/40, con un rendimento annuo del 4,5%. Dopo 30 anni, zero commissioni otterrà un piatto del valore di £ 37.450. Se il tasso di interesse annuo è dello 0,5%, è 32.430 sterline, e se questa cifra è del 2%, sono solo 20.970 sterline.

Hagerty ha fatto il discorso di cui sopra dopo che la Financial Market Conduct Authority (Financial Market Conduct Authority) ha rilasciato una rigorosa analisi critica della valutazione del rapporto di valore il mese scorso. Dal 2019, le società di investimento sono tenute a pubblicare questi rapporti.

FCA ha introdotto valutazioni del valore per stimolare la concorrenza e ridurre i costi del fondo, ma questo processo è stato interrotto dal sospetto che i manager stessero “segnando i compiti” per mostrare il loro entusiasmo.

La Fca ha espresso preoccupazione per la credibilità dei “troppi” rapporti delle società di gestione del risparmio e ha avvertito che si aspetta di essere “più rigorosi” nella valutazione del valore per gli investitori.

Gli amministratori non esecutivi indipendenti che sono membri del consiglio di amministrazione del fondo dovrebbero salvaguardare gli interessi degli investitori quando approvano la valutazione del rapporto qualità-prezzo. Ma i regolatori hanno scoperto che gli amministratori non esecutivi indipendenti “in molti casi” non hanno una buona comprensione delle regole o dell’effetto atteso su di esse.

Secondo i dati dell’organizzazione di consulenza per i consumatori Boring Money, solo un quinto degli investitori al dettaglio ha letto la valutazione del rapporto qualità-prezzo, che ha raccolto dati da 6.500 titolari di fondi lo scorso anno.

Meno consulenti finanziari prestano attenzione a queste segnalazioni. Secondo uno studio condotto dalla società di consulenza di Edimburgo The Lang Cat lo scorso autunno, solo il 6% delle persone ha letto la valutazione.

“Le domande sul valore stanno permeando le menti di più investitori al dettaglio. Ma la maggior parte dei rapporti sono molto lunghi e FCA ha ragione a mettere in discussione le società di gestione patrimoniale sui suoi standard di rendicontazione”, ha affermato Holly MacKay, fondatrice di Boring Money.

Mackay ha affermato che gli investitori al dettaglio devono mostrare il costo totale del fondo e la performance dopo aver dedotto tutte le commissioni con i peer rilevanti e spiegare chiaramente come il gestore fornisce valore.

Il sondaggio Boring Money degli investitori al dettaglio ha classificato Vanguard come la società di gestione di maggior valore nel 2020, seguita da HSBC e Axa Investment Managers.

“Il 75% dei fondi britannici di Vanguard è più economico del prezzo medio di OCF [ongoing charges figure] Per le rispettive categorie Morningstar. Vogliamo ridurre il costo complessivo dell’investimento, comprese le spese di consulenza e di piattaforma, in modo che i clienti possano ottenere maggiori ritorni”, ha affermato Hagerty.

Durante la pandemia di coronavirus, la crescita del business di Vanguard nel Regno Unito ha accelerato notevolmente e la sua base di clienti nel Regno Unito è passata da 80.000 alla fine del 2019 a 300.000. La rapida crescita del Regno Unito ha portato il patrimonio gestito di Vanguard in Europa da 213 miliardi di dollari alla fine del 2019 a 293 miliardi di dollari.

Durante la pandemia, ha assunto più di 100 nuovi dipendenti, portando il numero totale di dipendenti in Europa a 800.

Hagerty ha affermato che saranno necessarie “altre centinaia” di dipendenti per far fronte all’aumento del numero di clienti, il che rafforza la fiducia della dirigenza senior di Vanguard nelle sue prospettive di crescita in altri mercati europei come Germania e Svizzera.

“Sappiamo che stabilire un’attività diretta al consumatore in Europa è più impegnativo che negli Stati Uniti. Ma la nostra esperienza nel Regno Unito ci ha reso più ambiziosi, portando un rapporto prezzo/prestazioni più elevato agli investitori di tutta Europa”, ha affermato Hagerty .