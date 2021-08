Vanguard Total Stock Index e Vanguard 500 Index Fund

Share it

I due prodotti più popolari della società di investimento Vanguard sono Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) e Vanguard 500 Index Fund (VFIAX).Sebbene entrambi possano svolgere un ruolo Partecipazioni principali In un portafoglio azionario, sembra simile Fondo comune Adotta diverse strategie di investimento.

Come suggerisce il nome, il fondo dell’indice del mercato azionario totale fornisce esposizione all’intero mercato azionario statunitense di Centro di ricerca sui prezzi dei titoli (CRSP) Un indice di mercato totale di quasi 4.000 titoli negli Stati Uniti.

D’altro canto, il 500 Index Fund offre esposizione solo alle 500 maggiori società statunitensi, in modo simile all’indice Standard & Poor’s 500. In questo articolo, esamineremo alcune delle somiglianze e delle differenze tra questi due popolari Fondo comune d’avanguardia.

Punti chiave Sebbene entrambi siano fondi comuni di investimento azionario di ampia portata, Vanguard Total Stock Market Index Fund e Vanguard 500 Index Fund hanno obiettivi di investimento diversi.

Vanguard Total Stock Market Index Fund investe nell’intero mercato azionario statunitense composto da migliaia di società quotate.

Il Vanguard 500 Index Fund investe solo nelle 500 maggiori società statunitensi che compongono l’indice S&P 500.

Il Vanguard Total Stock Market Index Fund può rappresentare tutti i titoli in portafoglio e il Vanguard 500 Index Fund è meglio bilanciato con titoli in crescita aggressiva.

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) offre opportunità di investimento diversificate in azioni di piccola, media e grande crescita e azioni di valore. Nasdaq e Borsa Valori di New York (Borsa Valori di New York).

Il fondo comune di investimento è stato fondato il 27 aprile 1992 e ha un rendimento medio annuo dell’8,87% dalla sua istituzione (al 31 marzo 2020). Le Admiral Shares del fondo, le uniche azioni attualmente disponibili per i nuovi investitori, hanno un rendimento medio annuo dell’8,42% dalla sua istituzione il 13 novembre 2000. Segno di riferimento, Indice di mercato totale degli Stati Uniti CRSP. Il fondo utilizza metodi di campionamento rappresentativi per approssimare l’intero indice e le sue caratteristiche principali.

Al 30 giugno 2021, il fondo deteneva 3.908 azioni e controllava un patrimonio netto di 1,3 trilioni di dollari. Le società tecnologiche, finanziarie, industriali, sanitarie e di servizi ai consumatori costituiscono le sue maggiori partecipazioni. Addebito VTSAX Rapporto di spesa molto basso Lo 0,04% richiede un investimento minimo di 3.000 USD.

I fondi comuni di investimento Vanguard Total Stock Market Index e Vanguard 500 Index possono essere utilizzati anche come fondi negoziati in borsa (ETF).

Fondo dell’Indice Vanguard 500 (VFIAX)

Secondo la società, il Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) è il primo fondo indicizzato per investitori individuali, che offre esposizione a un sottoinsieme dell’intero mercato azionario statunitense, in particolare Indice Standard & Poor’s 500, Le sue società costituenti rappresentano circa i tre quarti del valore del mercato azionario statunitense.

Il Vanguard 500 Index Fund tenta di replicare il suo indice di riferimento investendo il suo patrimonio netto totale nelle azioni che compongono l’indice e detenendo ciascun componente con all’incirca lo stesso peso dell’indice. In questo modo, il fondo difficilmente si discosta dall’indice S&P 500 che mira a imitare.

Il fondo è stato emesso il 31 agosto 1976.A partire dal 30 giugno 2021, il Tasso di rendimento medio annuo 10,53%. Le Admiral Shares del fondo, l’unico titolo attualmente disponibile per i nuovi investitori, hanno un rendimento medio annuo del 7,93% sin dal suo inizio il 13 novembre 2000, che è solo leggermente inferiore all’indice S&P 500.

Al 30 giugno 2021, il Vanguard 500 Index Fund ha un patrimonio netto totale di 753,5 miliardi di dollari e, nonostante il nome, detiene 507 azioni. Come i suoi fondi gemelli, VTSAX ha un rapporto spese dello 0,04% e un investimento minimo di 3.000 dollari.

Differenza principale

Rispetto al Vanguard Total Stock Market Index Fund (Admiral Shares), il Vanguard 500 Index Fund (Admiral Shares) è stato storicamente leggermente inferiore a volatilità E ritorno.Tuttavia Rapporto di nitidezza (Il metodo più utilizzato per calcolare i rendimenti aggiustati per il rischio) è quasi lo stesso, il che mostra che gli investitori nei due fondi hanno rendimenti simili su base aggiustata per il rischio.

Vanguard Total Stock Market Index Fund è più adatto per gli investitori con una tolleranza al rischio medio-alta che cercano investimenti a basso costo nel mercato azionario statunitense. Inoltre, può essere utilizzato come unico fondo azionario domestico in portafoglio.

Allo stesso tempo, il Vanguard 500 Index Fund è adatto come nucleo Partecipazione azionaria Adatto per investitori che hanno una visione di investimento a lungo termine e preferiscono rischi inferiori nel mercato azionario delle grandi capitalizzazioni. Dal momento che si concentra sull’essere più conservatore, Azioni a grande capitalizzazione, Il fondo può ottenere i migliori risultati in un portafoglio diversificato che includa l’esposizione ad altri tipi di azioni per promuovere la crescita.