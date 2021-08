Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) segue la performance dell’indice CRSP US Total Stock Market. Il fondo ha restituito l’8,86% dalla sua istituzione nel 2001 (al 31 luglio 2021). Il fondo è un Indice ponderato per la capitalizzazione di mercato Misura l’intero mercato azionario statunitense investibile. Comprende piccole, medie e grandi imprese. Il fondo è gestito in modo passivo e utilizza una strategia di campionamento dell’indice.

Punti chiave Vanguard Total Stock Market ETF è un Exchange Traded Fund (ETF) diversificato che detiene più di 3.900 azioni.

Il settore numero uno dell’ETF è il settore tecnologico, con un peso del 27,7%, mentre Microsoft, Apple e Alphabet sono le sue tre maggiori partecipazioni, che rappresentano il 13,2% dell’ETF.

Ha un basso rapporto di spesa (0,03%) e segue molto da vicino il mercato azionario più ampio (valore beta di 1), rendendolo un modo a basso costo per accedere al mercato azionario statunitense.

Il portafoglio di investimenti del fondo ha più di 3.900 azioni, che è un’enorme somma di denaro per gli ETF. Il valore di mercato medio delle attività detenute dal fondo è di 131,1 miliardi di dollari.Il rapporto prezzo/utili medio ponderato (P/E) del portafoglio è 24,5, di cui Rapporto prezzo/valore contabile (P/B) 4.2. Il rapporto prezzo/utili divide l’attuale valore di mercato delle azioni della società per l’utile per azione (EPS). Il rapporto P/B è il prezzo delle azioni diviso per le passività totali meno le attività e le passività immateriali.

Il settore tecnologico ha il peso più elevato nel fondo con il 27,7%, seguito dal settore dei beni voluttuari con un peso del 15,7%. L’industria infermieristica occupa il terzo posto con un peso del 13,9%.

Apple (AAPL) è la holding più grande con un peso del 5,1%, seguita da Microsoft (MSFT) con un peso del 4,7%. Alphabet (GOOGL) è la terza holding con un peso del 3,4%, mentre Amazon (AMZN) è al quarto posto con un peso del 3,2%. Il peso totale delle prime 10 partecipazioni è del 23,6% (al 31 luglio 2021).

caratteristica

Vanguard Total Stock Market ETF è un Fondo aperto Emesso da Vanguard e consultato da Vanguard Equity Investment Group.Il fondo è un fondo indicizzato passivo e quindi ha un valore molto basso Rapporto di spesa 0,03%. Il tasso di rotazione del fondo è relativamente basso, pari all’8%, il che significa che i costi di transazione per la modifica delle partecipazioni del fondo sono limitati. Il rapporto spese non include alcuna commissione o commissione di intermediazione. Il basso rapporto di spesa è favorevole agli investitori a lungo termine nel fondo.

Ad agosto 2021, il prezzo delle azioni è di circa US $ 228. Il volume medio di scambi giornalieri del fondo è di 3,5 milioni di azioni, il che indica che l’ETF è altamente liquido. Il titolo VTI è quotato alla Borsa di New York. Gli investitori possono acquistare azioni tramite Vanguard Brokerage Services senza commissioni.

Applicabilità e raccomandazioni

VTI è un fondo estremamente diversificato. Le sue grandi partecipazioni riflettono l’intera gamma di titoli statunitensi investibili. Il fondo detiene un’esposizione a titoli a bassa capitalizzazione, che possono essere più volatili rispetto ai titoli a media o grande capitalizzazione.Il fondo ha un Beta 1 Rispetto a un mercato più ampio. I fondi affrontano rischi sistemici, cioè rischi inerenti all’intero mercato. Una flessione maggiore dell’economia statunitense o dell’economia mondiale può influire sul valore del fondo.

Dopo un mercato rialzista più ampio nel mercato azionario, il fondo ha registrato una buona performance di recente. VTI ha un tasso di rendimento a un anno del 38,98% e un tasso di rendimento a cinque anni del 17,39%. Questo ETF sembra essere un titolo affidabile per detenere un portafoglio in crescita perché riflette una gamma più ampia di azioni statunitensi in un unico fondo a basso costo. Gli investitori devono includere altre attività non correlate al mercato azionario in modo da poter bilanciare il proprio portafoglio di investimenti. Secondo i principi della moderna teoria del portafoglio, detenere attività non correlate può aiutare a ridurre al minimo il rischio di portafoglio.