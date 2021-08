Le pratiche di consulenza a pagamento e solo a pagamento stanno diventando sempre più popolari, soprattutto tra i nuovi consulenti indipendenti. Dal 2019, infatti, il numero di aziende che adottano il modello tariffario è aumentato del 20%, arrivando a 2.663. Questa crescita riflette la preferenza sottolineata dagli investitori facoltosi, molti dei quali considerano la trasparenza delle commissioni un fattore chiave nella scelta dei consulenti.

Per saperne di più sui vantaggi dei modelli di consulenza a pagamento e solo a pagamento, ci siamo seduti con Douglas Bonpass, Presidente di Bone Fide Wealth e uno di loro I migliori 100 consulenti del 2021 di InvestopediaDi seguito, Boneparth condivide le sue intuizioni su come questi tipi di modelli possono avvantaggiare i consulenti e i loro clienti.

Proposta di valore chiara

Sebbene il modello basato sulle commissioni fosse la norma, la situazione sta cambiando di giorno in giorno. Boneparth ha esplorato modelli di ricarica e modelli di ricarica e si consiglia di valutare attentamente le opzioni prima di prendere una decisione.

Boneparth era precedentemente un consulente onorario che incorporava l’assicurazione nella sua attività.Quando decise che questa era l’opzione migliore per i clienti e la crescita futura, decise di passare a un modello onorario. Tuttavia, questa decisione richiede una seria considerazione. “Cosa mi fa sentire più stressato [than revenue concerns] Sì: rinuncerò al livello di servizio che posso fornire ai clienti? Sebbene non sia una fonte di reddito, sapendo che possiamo gestire le esigenze assicurative dei nostri clienti senza che debbano rivolgersi a terzi, è una fonte di proposta di valore”, ha detto Boneparth. “Devo dire addio, perché io pensa che solo il valore della commissione sia molto più grande. ”

Passando a un modello a pagamento, Boneparth è stato in grado di concentrarsi sugli aspetti di pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti per lo sviluppo della sua attività e dedicare più tempo agli sforzi di marketing per aiutarlo a espandere la sua attività.

Struttura tariffaria coerente

Un altro vantaggio dell’approccio a pagamento e solo a pagamento è la struttura delle commissioni. Sebbene l’approccio basato sulla commissione possa avere notevoli fluttuazioni del reddito, l’approccio basato sulla commissione e solo sulla commissione può beneficiare di un reddito più prevedibile.

Le tariffe fisse di solito vanno da $ 1.000 a $ 5.000 o più all’anno Queste pratiche riducono o eliminano la necessità di incentivi basati su commissioni e consentono ai consulenti di dedicare più tempo alla pianificazione finanziaria complessiva.

L’addebito basato sulle risorse gestite è un’altra opzione basata sul flusso di informazioni e solo ai consulenti di addebito. “La nostra azienda di solito addebita una commissione dell’1% sulle risorse che gestiamo per i nostri clienti”, ha affermato Boneparth. “Quando le tue risorse investibili nella nostra azienda raggiungono i 500.000 dollari USA, riceverai la parte di pianificazione finanziaria ogni anno, senza pagare separatamente una quota fissa di pianificazione finanziaria annuale. Penso solo che il valore di lavorare con un pianificatore finanziario risieda nella relazione attraverso pianificazione”.

Linea di fondo

Sebbene essere un consulente a pagamento o solo a pagamento non dovrebbe essere un fattore chiave di differenziazione per i tuoi clienti, è sicuramente un problema. Per Boneparth e altri consulenti come lui, può fornire nuove opportunità per espandere il business e costruire relazioni a lungo termine con i clienti. “In termini di garanzia di relazioni a lungo termine, l’obiettività e la trasparenza hanno vinto”, ha sottolineato Boneparth. In combinazione con strategie di marketing tattico, questo approccio può aprire la strada al successo a lungo termine.