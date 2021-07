Vantaggi del trading di futures rispetto alle azioni

I future sono derivato Un contratto per ottenere valore da un progetto attività monetarie, Come azioni tradizionali, obbligazioni o indici azionari, quindi può essere utilizzato per ottenere varie esposizioni al rischio Strumento finanziario, Compresi azioni, indici, valute e materie prime.I futures sono uno strumento eccellente per la copertura e la gestione dei rischi; se qualcuno ha raggiunto o realizzato profitti nei seguenti modi Speculazione, Questo è principalmente perché desiderano siepe rischio.

A causa della sua struttura e dei metodi di trading, i contratti futures hanno molti vantaggi intrinseci rispetto al trading di azioni.

Punti chiave Gli investitori azionari potrebbero aver sentito il termine “future” o “mercato futuro”, ma pensano che questi derivati ​​esoterici non siano adatti a loro.

Sebbene i futures possano comportare rischi unici per gli investitori, presentano diversi vantaggi rispetto al trading di azioni ordinarie.

Questi vantaggi includono una maggiore leva finanziaria, minori costi di transazione e tempi di transazione più lunghi.

1. I futures sono investimenti ad alta leva finanziaria

Per negoziare futures, gli investitori devono investire profitto — Una piccola parte dell’importo totale (di solito il 10% del valore dell’appalto). Il margine è essenzialmente una garanzia che gli investitori devono mantenere con i loro broker o borse nel caso in cui il mercato si opponga alle loro posizioni e subiscano perdite. Questo può superare l’importo del margine, nel qual caso gli investitori devono pagare di più per mantenere il margine a un livello.

Il trading di futures significa essenzialmente che gli investitori possono esporsi a valori azionari più elevati rispetto a quando hanno acquistato i calzini originali. Pertanto, se il mercato si muove nella sua direzione, anche i loro profitti aumenteranno in modo esponenziale (10 volte se il requisito di margine è del 10%).

Ad esempio, se un investitore desidera investire $ 1250 in Apple (applicazione) Il prezzo delle azioni è di $ 125 e possono acquistare 10 azioni o detenere 100 contratti future per azioni Apple (margine del 10% per 100 azioni: $ 1250). Supponiamo ora che il prezzo di Apple aumenti di $ 10. Se gli investitori investono nel titolo, otterranno un profitto di $ 100 e se aprono una posizione nel contratto futuro di Apple, il loro profitto sarà di $ 1.000.

2. Il mercato dei futures è altamente liquido

Ogni giorno viene negoziato un gran numero di contratti futures, quindi i futures sono molto liquidi.Acquirenti e Venditore Garantire nel mercato futuro Ordine di mercato Può essere posizionato rapidamente. Inoltre, ciò significa che i prezzi non oscilleranno bruscamente, soprattutto per i contratti prossimi alla scadenza. Pertanto, anche le posizioni di grandi dimensioni possono essere liquidate facilmente senza effetti negativi sul prezzo.

Oltre ad essere liquidi, gli orari di negoziazione di molti mercati dei futures hanno superato l’orario di mercato tradizionale. Il trading esteso di futures su indici azionari viene solitamente effettuato durante la notte e alcuni mercati dei futures sono negoziati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

3. Bassa commissione e costo di esecuzione

La commissione per le transazioni future è molto bassa e verrà addebitata alla chiusura della posizione. Il prime broker o la commissione è solitamente pari allo 0,5% del valore del contratto. Tuttavia, dipende dal livello di servizio fornito dal broker.Le commissioni di trading online possono essere a partire da $ 5 per lato, mentre Broker a servizio completo Ad ogni transazione possono essere addebitati $50.

Si prega di notare che i broker online offrono sempre di più il trading gratuito completo di azioni ed ETF, il che rende le proposte sui costi di negoziazione dei futures più interessanti rispetto al passato.

4. Gli speculatori possono guadagnare più velocemente (più) soldi

Gli investitori con buon senso possono guadagnare rapidamente attraverso i futures, perché fondamentalmente la loro esposizione commerciale è 10 volte quella delle azioni ordinarie.Inoltre, i prezzi nel mercato dei futures tendono ad essere più costosi del denaro contante o mercato a pronti.

Tuttavia, tieni presente che, proprio come la vittoria arriva più velocemente, anche i futures amplificano il rischio di perdita.Cioè, può essere minimizzato usando Stop loss ordinePoiché i futures sono altamente indebitati, Richiamo di margine Per i trader che scommettono nel modo sbagliato, questo potrebbe accadere prima, il che li rende strumenti potenzialmente più rischiosi delle azioni quando il mercato fluttua rapidamente.

5. I futures sono molto adatti per la diversificazione o la copertura

I futures sono uno strumento molto importante per la copertura o la gestione di diversi tipi di rischi.Le aziende impegnate nel commercio estero utilizzano i futures per gestire Rischio di cambio, Se hanno un investimento sostanziale, si assumono il rischio di tasso di interesse bloccando i tassi di interesse in previsione di un calo dei tassi di interesse, e Rischio di prezzo Blocca i prezzi di materie prime come petrolio, raccolti e metalli come input. Futures e derivati ​​aiutano a migliorare l’efficienza del mercato sottostante perché riducono i costi imprevisti dell’acquisto diretto di attività.Ad esempio, è più economico ed efficace fare a lungo Indice Standard & Poor’s 500 Futures invece di copiare l’indice acquistando ogni azione.

6. Il mercato dei futures è più efficiente ed equo

È difficile utilizzare le informazioni privilegiate per negoziare nel mercato dei futures. Ad esempio, chi può prevedere la prossima azione politica della Fed? A differenza di un singolo titolo in cui insider o dirigenti aziendali possono divulgare informazioni ad amici o familiari per fondersi preventivamente o fallire, il mercato dei futures tende a scambiare volumi di mercato che non sono adatti all’insider trading.Pertanto, il mercato dei futures può essere più Efficiente E dare agli investitori ordinari uno shock più giusto.

7. I contratti futures sono fondamentalmente solo investimenti di carta

Le azioni/le materie prime effettivamente negoziate vengono scambiate o consegnate raramente, a meno che qualcuno non operi per proteggersi dagli aumenti di prezzo e consegni le materie prime/le azioni alla scadenza. Per gli investitori interessati solo ai profitti speculativi, i futures sono solitamente una transazione cartacea. Ciò significa che i futures non sono così ingombranti come detenere singole azioni, che devono essere tracciate e archiviate da qualche parte (anche se solo come un record elettronico). Le aziende devono sapere chi possiede le loro azioni per pagare i dividendi e registrare i voti degli azionisti. Non sono richieste registrazioni per i contratti futures.

8. La vendita allo scoperto è più facile

Si può shortare un titolo vendendo un titolo Contratto futures, Completamente legale, applicabile a tutti i tipi di contratti futures. Al contrario, non è sempre possibile vendere allo scoperto tutte le azioni, perché mercati diversi hanno regolamenti diversi e alcuni addirittura vietano completamente le vendite allo scoperto. La vendita allo scoperto di azioni richiede l’apertura di un conto a margine con un broker.Per vendere allo scoperto, devi prendere in prestito azioni dal broker per vendere azioni che non possiedi già. Se un titolo è difficile da prendere in prestito, la vendita allo scoperto di questi titoli può essere costosa o addirittura impossibile.

Linea di fondo

I futures hanno un enorme vantaggio, che li rende attraenti per tutti i tipi di investitori, speculativi o meno.Tuttavia, posizioni altamente indebitate e grandi Dimensione del contratto Rendi gli investitori vulnerabili a perdite enormi, anche piccole fluttuazioni del mercato.Pertanto, si dovrebbero sviluppare strategie e fare diligenza dovuta Prima di negoziare futures, comprendi i loro vantaggi e rischi.