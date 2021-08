Negli ultimi anni, a causa del crescente interesse per le tendenze del mercato, gli investimenti tematici sono diventati sempre più popolari. Questa strategia fornisce esposizione a specifici segmenti di mercato e può fornire agli investitori alcuni vantaggi unici.

La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aumentato la popolarità degli investimenti a tema. Mentre il mondo si adatta alle sfide del distanziamento sociale e del lavoro da casa, sono emerse nuove opportunità economiche. Queste opportunità hanno portato ad un aumento dell’afflusso di investimenti tematici. In effetti, gli ETF tematici hanno raggiunto quest’anno 133 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 27 miliardi di dollari del 2019.Gli argomenti più popolari includono il cloud computing, le infrastrutture e il cambiamento climatico.

Di seguito, analizzeremo alcuni dei principali vantaggi dell’investimento a tema e come incorporare questa strategia nel tuo portafoglio di investimenti.

L’investimento a tema fornisce un modo per comprendere le tendenze specifiche del mercato

Uno dei principali vantaggi dell’investimento a tema è la capacità di comprendere i principali trend di mercato. Questi cambiamenti di mercato sono noti anche come megatrend, il che significa che l’intero campo degli investimenti sta cambiando.

Consentendo agli investitori di prestare attenzione a queste tendenze, l’investimento tematico offre opportunità di combinare l’investimento con gli interessi personali. Ad esempio, se sei appassionato di energia rinnovabile, puoi cercare investimenti incentrati sull’ambiente progettati per aiutarti a esplorare l’argomento. Lo stesso vale per altre tendenze, tra cui intelligenza artificiale, biotecnologia e giochi.

Come gli investimenti industriali, anche gli investimenti tematici hanno preoccupazioni di nicchia che si rivolgono direttamente agli interessi degli investitori. A differenza degli investimenti nel settore, offre l’opportunità di sfruttare le tendenze che abbracciano più segmenti di mercato piuttosto che settori specifici.

Strumenti di investimento come gli ETF tematici aiutano a raggiungere la diversificazione

I fondi negoziati in borsa sono uno dei fondi più importanti Tipi di investimento a tema popolariGli ETF forniscono esposizione a una gamma di attività sottostanti, consentendo a coloro che desiderano espandersi al di là di società o azioni specifiche di effettuare investimenti tematici.

La proliferazione degli ETF negli ultimi anni ha inoltre fornito a vari investitori tematici molteplici opzioni. Tra il 2015 e il 2021, il numero di ETF tematici è più che raddoppiato e attualmente rappresenta il 9% di tutti gli ETF di settore. Incorporare gli ETF a tema nella tua strategia di investimento può rendere più facile diversificare il tuo portafoglio di investimenti e scegliere fondi che corrispondono ai temi che ti interessano di più.

L’investimento a tema può essere utilizzato anche come copertura contro il rischio

Un altro vantaggio dell’investimento a tema è che può aiutare gli investitori a gestire i rischi. Ciò è particolarmente vero per gli ETF e i fondi comuni di investimento, che mirano entrambi a fornire esposizione a una gamma più ampia di attività. Sebbene alcuni ETF tematici possano essere più suscettibili ai rischi a causa dei temi a cui mirano, se aggiunti a un portafoglio bilanciato, l’ETF di esposizione al rischio fornito dall’ETF può essere utilizzato come strumento per proteggersi dalla volatilità.

Come una delle principali tendenze nel 2021, gli investimenti a tema stanno guadagnando il favore di nuovi e vecchi investitori.Per aiutare gli investitori a entrare in queste aree di mercato, VanEck ha sviluppato Diversi fondi dedicati Fornire l’accesso a diversi argomenti.

In base ai tuoi interessi specifici, ETF, come VanEck Vector Biotech ETF o VanEck Vector Semiconductor ETF Potrebbe essere un’utile aggiunta al tuo portafoglio, permettendoti di sfruttare alcuni dei migliori progressi in queste aree.e Approfondimenti sul panorama tematico, VanEck fornisce anche aggiornamenti di mercato rilevanti per aiutare gli investitori a prendere decisioni informate.

Poiché gli investimenti tematici diventano sempre più popolari, avere le giuste opportunità a portata di mano può aiutarti a trarre vantaggio dalle tendenze del mercato. Comprendendo i fattori coinvolti nell’investimento tematico, puoi determinare quali fondi sono giusti per te.

