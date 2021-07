Vantaggi e rischi dei titoli di stato zero coupon

I titoli del Tesoro statunitensi a cedola zero sono anche noti come titoli del Tesoro zero.Quando i prezzi delle azioni scendono, i loro prezzi tendono a salire bruscamente. Tuttavia, questo vantaggio significativo comporta anche alcuni rischi unici.

Punti chiave I titoli del Tesoro statunitensi a cedola zero sono anche noti come titoli del Tesoro zero.Quando i prezzi delle azioni scendono, i loro prezzi tendono a salire bruscamente.

Quando la Fed taglierà bruscamente i tassi di interesse, i Treasury statunitensi a zero coupon potrebbero aumentare bruscamente.

Se la Fed alza i tassi di interesse, il punto zero dei buoni del Tesoro può facilmente scendere in modo significativo.

È diventato più facile utilizzare gli ETF per acquistare buoni del tesoro.

Vantaggi unici dei buoni del Tesoro USA a cedola zero

Quando la Fed taglierà i tassi di interesse, il punto zero dei titoli del Tesoro USA amplificherà i prezzi, il che li aiuterà a proteggere le loro partecipazioni al momento giusto.La risposta dei prezzi delle obbligazioni alle variazioni dei tassi di interesse varia con Periodo di maturità E diminuisce con il pagamento degli interessi. Pertanto, le obbligazioni con la risposta più rapida hanno un tempo di scadenza lungo (di solito da 20 a 30 anni) e non pagano interessi. Pertanto, le obbligazioni zero coupon a lungo termine sono le più reattive alle variazioni dei tassi di interesse.

Quando l’economia è sotto pressione, la Fed di solito taglia i tassi di interesse per fornire stimoli. Questo dovrebbe far salire tutti i prezzi delle obbligazioni, ma la società e Obbligazioni dei mercati emergenti A causa dell’aumento del rischio di insolvenza durante una recessione, di solito è diminuito. I titoli del Tesoro statunitensi sono generalmente considerati privi di rischio di insolvenza e la Fed a volte li acquista direttamente per stimolare l’economia. Il punto zero del debito pubblico è in una posizione ideale per il profitto, soprattutto se a lungo termine.

Quando la Fed taglierà bruscamente i tassi di interesse, i Treasury statunitensi a zero coupon potrebbero aumentare bruscamente. Questi guadagni non solo possono compensare le perdite relative alle azioni, quindi zero buoni del Tesoro sono di solito un eccellente strumento di copertura per gli investitori azionari. Hanno anche rendimenti stabili a lungo termine, simili ai titoli del Tesoro a lungo termine.Se gli investitori vogliono scommettere su un mercato ribassista, il valore zero dei titoli del Tesoro di solito supera la performance ETF inverso con Vendita allo scoperto azione.

I rischi unici dei buoni del Tesoro statunitensi a cedola zero

A causa della loro sensibilità ai tassi di interesse, i titoli di stato zero coupon hanno un tasso incredibilmente alto Rischio di tasso di interesseSe la Fed alza i tassi di interesse, il punto zero del debito pubblico scenderà bruscamente. Inoltre, non hanno pagamenti di interessi per attutire il declino.

Se la Fed alza i tassi di interesse, il punto zero dei buoni del Tesoro potrebbe scendere bruscamente.

Sottoperformano i titoli del Tesoro USA a cedola zero Ricompensa del rischio Dati personali se conservati separatamente. I titoli del Tesoro a cedola zero a lungo termine sono più volatili del mercato azionario, ma forniscono rendimenti a lungo termine inferiori rispetto ai titoli del Tesoro statunitensi. A peggiorare le cose, quando le azioni sottoperformano, non vi è alcuna garanzia che aumenteranno. Il tasso di interesse zero dei titoli del Tesoro USA ha avuto un rendimento eccezionale nel 2008, ma ha perso denaro insieme al mercato azionario nel 2018.

Infine, il valore zero del debito pubblico è esposto a rischi elevati dai seguenti aspetti inflazioneCome tutti sappiamo, l’inflazione è negativa per il mercato obbligazionario. I titoli Zero Treasury sono l’investimento più aggressivo nel mercato obbligazionario, senza l’uso di leva finanziaria o derivati. La continua inflazione elevata è spesso accompagnata da ripetuti aumenti dei tassi di interesse, che causeranno perdite significative ai titoli di stato zero coupon. Ancora più importante, l’inflazione riduce il valore del capitale.

Come acquistare obbligazioni zero coupon

È diventato più facile utilizzare gli ETF per acquistare buoni del tesoro. Vanguard Long Term Treasury Bond ETF (Macchina elettrica) Poiché la Fed ha tagliato i tassi di interesse durante la crisi finanziaria, nel 2008 sono aumentati di oltre il 55%. PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Bond Index Exchange Traded Fund (Guarda). Consente inoltre agli investitori di ottenere pienamente il rendimento dei titoli del Tesoro a cedola zero.

Puoi usare il vecchio modo per acquistare zero buoni del tesoro. I titoli di Stato zero coupon possono essere acquistati direttamente dal Ministero delle Finanze al momento dell’emissione.Dopo l’emissione iniziale, possono essere trasferiti sul mercato aperto Conto di intermediazioneAltri tipi di obbligazioni zero coupon possono essere acquistati anche utilizzando un conto di intermediazione.

Altri tipi di obbligazioni zero coupon

Esistono molti tipi di obbligazioni zero coupon. Possono essere emessi da governi o società federali, statali e locali.Forse l’obbligazione zero coupon più familiare a molti investitori è la vecchia Obbligazione di risparmio serie EE, Di solito come regalo per i bambini. Queste obbligazioni sono molto popolari perché le persone possono acquistare obbligazioni in piccoli tagli. Ad esempio, puoi acquistare un’obbligazione di $ 50 al prezzo di $ 25. Il bambino manterrà l’obbligazione per molti anni e riceverà $ 50 quando matura.Termini Piano di buoni di risparmio Questo è cambiato e le obbligazioni sono ora disponibili solo in formato elettronico. Esistono ancora, e sono ancora validi esempi di come funzionano le obbligazioni zero coupon.

La società emette anche obbligazioni zero coupon. A differenza di questi prodotti, alcune obbligazioni societarie zero coupon possono essere convertite in azioni.Questi legami sono chiamati auto decappottabileLe banche e le società di brokeraggio possono anche creare obbligazioni zero coupon. Queste entità detengono obbligazioni ordinarie e rimuovono le cedole per creare una nuova coppia di titoli.Questo processo è spesso indicato come Sbucciare Perché la cedola è stata rimossa dallo strumento di debito.

Vantaggi generali delle obbligazioni zero coupon

Perché qualcuno dovrebbe volere un’obbligazione senza interessi?Bene, da un lato, il prezzo di acquisto delle obbligazioni zero coupon è coupon valore nominaleAd esempio, puoi acquistare un’obbligazione di 20.000 USD, che è molto meno della metà di tale importo.

Poi c’è l’esenzione fiscale. Se emesso da un ente governativo, l’interesse generato dall’obbligazione zero coupon è solitamente esente dall’imposta federale sul reddito, nonché dalle imposte sul reddito statali e locali. Ogni comune locale è un importante emittente di obbligazioni zero coupon.Alcuni di questi legami sono Tripla esenzione, Il reddito che generano è esente dall’imposta sul reddito a livello federale, statale e locale. In entrambi i casi, pagare meno tasse è sempre una buona notizia. Mette una percentuale più alta dei proventi nelle tasche degli investitori piuttosto che nelle tasche dello Zio Sam. Sfortunatamente, il reddito da interessi zero della società è imponibile.

Se hai bisogno di guadagnare una certa quantità di reddito in una certa data futura, le obbligazioni zero coupon possono essere una scelta perfetta. Ad esempio, considera di finanziare le università per i tuoi figli.Se il tuo obiettivo è aiutare i bambini Paga per l’istruzione, È relativamente facile prevedere l’anno in cui il bambino avrà bisogno dei soldi. L’acquisto di obbligazioni a cedola zero in scadenza in quel momento può essere un modo conveniente per aiutare a pagare le commissioni.

Le obbligazioni zero coupon sono attraenti anche per gli investitori che vogliono trasferire loro ricchezza. Erede Ma preoccupati per l’imposta sul reddito o l’imposta sulle donazioni. Se l’obbligazione zero coupon viene acquistata per $ 1.000 e regalata, il donatore utilizzerà solo $ 1.000 della sua detrazione fiscale annuale sulle donazioni. D’altra parte, quando l’obbligazione matura, il destinatario riceverà un guadagno significativamente superiore a $ 1.000. Allo stesso modo, le obbligazioni zero coupon esentasse sono un regalo eccellente per i bambini il cui reddito annuo è sufficiente per pagare l’imposta sul reddito.Queste obbligazioni forniranno reddito ai bambini senza aumentare il loro reddito Passività fiscali.

Rischi generali delle obbligazioni zero coupon

Le obbligazioni zero coupon possono richiedere decenni per maturare, quindi le obbligazioni devono essere acquistate da entità rispettabili. Alcune di queste emissioni hanno termini che consentono il pagamento (chiamata) Prima della scadenza.Gli investitori che si aspettano di ricevere determinate spese in una certa data dovrebbero comprendere queste normative per evitare la presunta influenza degli investitori professionali Rischio di chiamata.

Inoltre, il prezzo giornaliero delle obbligazioni zero coupon fluttua nel mercato aperto. Gli investitori che li vendono prima della scadenza possono ricevere più o meno denaro di quanto hanno inizialmente pagato. Questo potrebbe essere un viaggio folle.Poiché non pagano alcun interesse periodico, le obbligazioni a cedola zero tendono ad essere più Volatile Rispetto alle loro controparti tradizionali. Naturalmente, se trattenuto fino alla scadenza, il pagamento sarà predeterminato e non cambierà.