Variante del virus Delta COVID-19 rilevata nell’ultimo focolaio a Victoria, Australia Reuters

Le autorità hanno accusato l’estensione delle rigide restrizioni di Melbourne alla variante Kappa, scoperta per la prima volta in India, e l’hanno descritta come un ceppo altamente contagioso, anche se nuovi casi sono rimasti a una cifra per otto giorni consecutivi.

Dopo un’estensione di una settimana al 10 giugno, Melbourne è entrata in una seconda settimana di rigoroso blocco, ma giovedì sera alcune restrizioni in altre parti dello stato hanno iniziato ad allentarsi.

Finora, i due casi in Victoria hanno la cosiddetta variante “Delta”, che è probabilmente la pressione che ha portato all’ultima devastante ondata di COVID-19 in India.

Sutton ha affermato che la nuova variante non ha nulla a che fare con casi ordinati di infezione da COVID-19 nelle aree di quarantena degli hotel in tutta l’Australia o altrove.

Sydney (Reuters) – Le autorità dello stato di Victoria, in Australia, hanno dichiarato venerdì che il sequenziamento del genoma ha rilevato per la prima volta la variante del virus Delta COVID-19 nell’ultima infezione virale nella capitale dello stato Melbourne.

© Reuters.Foto del file: il primo giorno del blocco di 7 giorni, il personale medico è stato testato per la malattia da coronavirus (COVID-19) in un centro di test drive-through perché Victoria voleva frenare la diffusione dell’epidemia a Melbourne, in Australia, il 28 maggio , 20 giorni

