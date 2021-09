Venerdì al botteghino: “Freeman” ha superato i 50 milioni di dollari in Cina, mentre “Candy Man” è sceso del 69%

uomo libero

Disney

Le notizie al botteghino del venerdì no Shangqi e la leggenda dei dieci anelli (US $ 29,5 milioni venerdì, US $ 70 milioni da venerdì a domenica/US $ 85 milioni per la prima da venerdì a lunedì), XX secolo uomo libero Continua a fare il culo in Cina. La commedia di videogiochi Ryan Reynolds/Judy Comer, acclamata dalla critica e dalla critica, ha incassato altri 3,7 milioni di dollari venerdì (-27% delle entrate totali della prima giornata) e altri 8,2 milioni di dollari sabato (-8,9%), il nuovo botteghino è di 50,5 milioni di dollari USA dollari.

dovrebbe passare Cruz: Nuova Era (54 milioni di dollari) e anima (58 milioni di dollari USA) a domenica o lunedì, scopo (66 milioni di dollari) nella “lista”. Come francamente previsto, questo pubblico di videogiochi radicato con caratteristiche di cultura pop si è comportato bene tra il pubblico cinese che desidera film cinesi locali o film veramente “stranieri”. uomo libero È un ovvio film di popcorn americano, come Pronto per il giocatore uno, libro verde insieme a Zootropolis.

uomo libero È rimasto stabile anche in Nord America: nel quarto fine settimana, potrebbe aver guadagnato 11,58 milioni di dollari (-19%) e 2,04 milioni di dollari (-43%) per un periodo di 94,8 milioni di dollari e un periodo di 24 giorni. La prossima settimana, supererà i 100 milioni di dollari a livello nazionale e raggiungerà i 300 milioni di dollari a livello globale. Covid o senza Covid, i film originali di alto livello guidati da celebrità che superano/meno di 115 milioni di dollari sono una vittoria assoluta di oltre 300 milioni di dollari. Anche se non ci sono variabili legate al Covid e tempeste legate al cambiamento climatico che stanno investendo gli Stati Uniti, sarei soddisfatto di tali risultati.

Possiamo discutere le complesse questioni della Disney andando avanti Crociera nella giungla Continuazione. Le gambe sono grandi: dopo un calo del 7% nella sesta settimana, il botteghino nazionale raggiungerà domani i 107 milioni di dollari, ma le entrate globali al botteghino di Dashi Johnson/Emily Blunt superano appena i 200 milioni di dollari (più è in Disney+ Primo reddito all’accesso). uomo libero Non è necessaria alcuna spiegazione dettagliata per ottenere il sequel finale/possibile, ad eccezione dei “film popolari con personaggi interessanti che fanno soldi nelle sale”.

Yahya Abdul-Mateen II interpreta Anthony McCoy in “Candy Man”, diretto da Nia DaCosta. “

Universale e MGM

Globale Candy uomo Nella previsione del secondo venerdì, il reddito da venerdì a domenica è di 2,81 milioni di dollari (-69%) e il reddito da venerdì a domenica potrebbe essere di 10,4 milioni di dollari (-54%)/il reddito totale di venerdì a domenica uno per il secondo fine settimana era di 13,26 milioni di dollari. Il sequel horror da 25 milioni di dollari diretto da Nia DaCosta riceverà 42 milioni di dollari in 11 giorni. In altri aggiornamenti di film horror, Non respirare 2 (Debutto su PVOD venerdì) Può ottenere 2,22 milioni di dollari USA (-22%) da venerdì a domenica / 2,78 milioni di dollari USA da venerdì a lunedì.Questo darà a questo sequel horror da $ 10 milioni un box office di 25 giorni di $ 28,6 milioni, o leggermente superiore al primo Non respirare Inaugurato nell’agosto 2016 (26 milioni di dollari).

Faro di ricerca casa notturna Dopo 18 giorni dopo il quadro venerdì-lunedì di US $ 650.000, verranno ricevuti US $ 6,4 milioni e vecchio Guadagnerà US $ 590.000 durante le vacanze e un reddito nazionale di US $ 47,37 milioni (con un budget di US $ 18 milioni). stanza di fuga 2 Guadagnato US $ 25,4 milioni a livello nazionale (con un budget di US $ 15 milioni), e Purificazione per sempre Ci saranno $ 44,4 milioni entro lunedì (budget di $ 25 milioni).fondamentale Paw pattuglia (Disponibile anche su Paramount+) guadagnerà US $ 5,62 milioni durante il periodo delle vacanze, con un reddito totale di US $ 32 milioni per 18 giorni, mentre MGM’s rispetto Ci saranno 22,4 milioni di dollari in 25 giorni.

Squadra suicida Il reddito del fine settimana da venerdì a lunedì è di $ 220.000 (-60%) e il reddito del fine settimana da venerdì a lunedì può essere di $ 1,24 milioni.Dopo l’uscita da HBO Max, il reddito è di $ 54,7 milioni. Vedova Nera Le vacanze del fine settimana 9 guadagneranno 1,05 milioni di dollari e un fatturato di 182,8 milioni di dollari, mentre quelle di Martin Campbell protetto Il Cume di 18 giorni di 7,09 milioni di dollari USA guadagnerà 720.000 dollari USA nel quadro da venerdì a lunedì. Space Jam: una nuova eredità Questo fine settimana supererà i 70 milioni di dollari USA e A24 Cavaliere Verde Il Labor Day finirà tra meno di 17 milioni di dollari. F9 Riceverà 108.000 dollari USA e un fatturato totale di 17289 milioni di dollari USA.Povero, non amato Nostalgia Riceverà 47.000 USD (-94%) nel suo terzo framework venerdì-domenica con un fatturato di 3,85 milioni di USD.

Per saperne di più