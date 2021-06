Vertice Erdogan e Biden oscurato da una feroce disputa Reuters

2/2 © Reuters. File foto: il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden (a sinistra) incontra il presidente turco Tayyip Erdogan al Palazzo Belbey di Istanbul il 22 novembre 2014.REUTERS/Murad Sezer/File Photo



2/2

Autori: Orhan Coskun e Dominic Evans

Ankara (Reuters)-Non è estraneo il rapporto instabile del presidente Tayyip Erdogan con Washington, che incontrerà per la prima volta il presidente Joe Biden la prossima settimana, ma a causa delle feroci controversie e dell’atteggiamento del nuovo presidente degli Stati Uniti nei confronti della Turchia il tono indifferente è stato messo in ombra.

Erdogan ha dovuto attendere il loro primo contatto entro tre mesi dall’insediamento di Biden, una telefonata imbarazzante ad aprile, quando Biden ha affermato di aver ammesso il massacro di armeni in quella che oggi è la Turchia nel 1915. Era Ankara in preda al genocidio.

Per il presidente turco, che ha fatto affidamento sulla sua stretta relazione personale con il predecessore di Biden, Donald Trump, per eliminare la crisi, il nuovo approccio della Casa Bianca, più critico e più distante, è stato fonte di frustrazione.

Prima di lunedi (NASDAQ:) All’incontro di Bruxelles, risolveranno una serie di controversie che vanno dall’acquisto di armi russe da parte della Turchia, membro della NATO, al sostegno degli Stati Uniti ai combattenti siriani considerati terroristi dalla Turchia. La Casa Bianca è più tesa di qualsiasi altro Paese. Il presidente degli Stati Uniti negli ultimi 20 anni.

“Naturalmente gli chiederemo perché il rapporto tra Stati Uniti e Turchia è in tensione”, ha detto Erdogan agli intervistatori all’inizio di giugno. Aveva lavorato con tre precedenti presidenti e “non ha mai sperimentato un rapporto così teso con loro”.

Nei colloqui tenuti durante il vertice della NATO, il più grande disaccordo sarà l’acquisto da parte della Turchia di batterie di difesa aerea S-400 russe.

Washington ha dichiarato che se schierato con i jet stealth F-35 statunitensi, l’S-400 indebolirebbe le loro capacità di difesa. Ha permesso alla Turchia di ritirarsi dal programma F-35, ha annullato un ordine per 100 velivoli ad Ankara e ha cercato di sostituire le aziende turche che hanno prodotto parti di jet. La Turchia spera di ricevere più di un miliardo di dollari di risarcimento.

Gli Stati Uniti hanno anche sanzionato i funzionari dell’industria della difesa turca per la transazione S-400. I funzionari turchi hanno confutato le preoccupazioni degli Stati Uniti, affermando che avrebbero tenuto l’attrezzatura e chiedendo una revisione congiunta della questione.

Un alto funzionario turco che ha chiesto di non essere nominato ha detto a Reuters: “È impossibile fare un passo indietro su queste questioni che sono questioni di sicurezza nazionale turca”.

Sebbene le due parti ne abbiano parlato, ci sono poche speranze di una svolta.

“La Turchia vuole negoziare su come utilizzare S-400, mentre gli americani vogliono negoziare su come sbarazzarsi di S400 in Turchia. Ciò significa che non esiste una base comune per negoziare”, ha affermato Ozgur Unluhisarcikli, direttore del Marshall tedesco Fondo. Il gruppo di ricerca di Ankara.

Il piano dell’Afghanistan è messo in discussione

L’amministrazione Biden ha intensificato le sue critiche alla situazione dei diritti umani in Turchia, chiedendo il rilascio dell’uomo d’affari Osman Kavala, che è stato detenuto per tre anni in relazione alle proteste antigovernative nel 2013. I critici chiamano questo caso Turchia Simbolo di repressione. obiezione.

La risposta combattiva di Erdogan è stata insignificante, in parte perché era desideroso di attrarre investimenti statunitensi e aiutare a ricostruire la crescita economica che è stata duramente colpita dalla pandemia globale di COVID-19 e dalla svalutazione della valuta.

Un’area in cui Erdogan spera di dimostrare il ruolo centrale della Turchia nell’alleanza della NATO è in Afghanistan, dove dopo che gli Stati Uniti hanno indotto il ritiro della NATO, la Turchia ha proposto di proteggere e gestire l’aeroporto di Kabul per garantire l’accesso al paese.

Il piano potrebbe essere interrotto dalla sfida dei talebani: dopo aver combattuto per due decenni con le truppe a guida occidentale, i talebani hanno affermato che la Turchia deve partire con altre forze della NATO.

Nicholas Danfoss della European and Foreign Policy Foundation of Greece ha dichiarato: “La cooperazione sull’Afghanistan può al massimo aiutare a mantenere l’illusione di un’agenda positiva”, ha detto, che aiuterà il loro caos “relazioni disfunzionali”.

Tuttavia, ci sono alcune cose in comune, compresi gli sforzi per raggiungere una soluzione politica in Libia e l’opposizione al presidente Bashar al-Assad in Siria.

La lira turca venerdì è stata forte, si spera che i colloqui facciano progressi, Ankara proporrà di riprendere diversi gruppi di dialogo congiunto con Washington.

“Perché non dovresti iniziare un buon momento con Biden al vertice della NATO?”, ha detto un alto funzionario al palazzo presidenziale turco. “Sarà un incontro facile? Non molti, ma nessuno è senza speranza.”