Vestag ha affermato che l’UE prevede di imporre tasse digitali a centinaia di aziende

“Per un’azienda, apprezzo davvero questo, non importa come lo chiami, è un costo”, ha detto, aggiungendo che l’azienda dovrebbe trattarlo come un normale costo per fare affari in Europa.

“L’accordo dell’OCSE è per le 100 aziende più grandi, e questo è per più aziende”, ha detto, aggiungendo che la tassa colpisce principalmente le società europee, ma anche altre società saranno interessate.

Ha affermato che la tassazione digitale dell’UE ha un obiettivo diverso dall’accordo fiscale dell’OCSE: l’ambito della tassazione è “molto più ampio. In linea di principio, si tratta di tassazione, non di tassazione”.

“Se possiamo essere pienamente riconosciuti e attuati e le autorità fiscali hanno le risorse per dichiarare effettivamente le tasse, allora alcune società che pagano poche o nessuna tassa oggi, daranno un contributo alla società in cui operano”, ha detto. Reuters.

Vestag ha accolto con favore l’accordo raggiunto giovedì dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull’ubicazione della tassazione delle società e una nuova regola con un’aliquota fiscale di almeno il 15%, ma ha affermato che l’UE continuerà a imporre una tassa digitale -Anche se non ha detto il prelievo quanti.

Al fine di promuovere la crescita e promuovere un’economia più verde e più digitale, i 27 paesi dell’UE hanno concordato lo scorso anno di prendere in prestito congiuntamente 750 miliardi di euro (887 miliardi di dollari USA) per i fondi di recupero post-pandemia.

© Reuters. Immagine del file: Il commissario europeo della Commissione europea per l’era digitale, Margrethe Vestager, interviene in una conferenza stampa per l’indagine sul settore della concorrenza presso la sede dell’Unione europea a Bruxelles, in Belgio, il 9 giugno 2021. John Thys/Pool via REUTERS

