Vineyard Wind ha raggiunto un accordo con il sindacato sui parchi eolici offshore degli Stati Uniti Reuters

“L’utilizzo del contratto di lavoro del progetto per costruire il primo parco eolico offshore su scala industriale del paese garantisce che i lavoratori del progetto siano protetti dai sindacati, i loro posti di lavoro rimangano locali e i lavoratori rappresentino le diverse comunità da cui provengono”, il membro internazionale Christine Waugh The 223 Confraternita dei lavoratori di potere a Zniak ha detto in una dichiarazione.

Il progetto Vineyard Wind mira a fornire elettricità sufficiente per 400.000 case nel New England. Il progetto inizierà a fornire energia alla rete nella seconda metà del 2023 e la costruzione iniziale potrebbe iniziare già quest’anno.

Almeno per i primi anni, la maggior parte dei posti di lavoro nell’industria dell’energia eolica offshore negli Stati Uniti sarà in Europa https://www.reuters.com/article/us-global-windpower-usa-manufacturing-in-idCAKCN2D816J.

Il comitato di costruzione rappresenta migliaia di lavoratori sulla costa meridionale del Massachusetts, Cape Cod e isole. Le turbine per il progetto saranno situate a 15 miglia (24 chilometri) al largo della costa di Martha’s Vineyard e lasceranno la terraferma dalla città portuale di New Bedford, nel Massachusetts.

Dennis Arriola, CEO di Avangrid (NYSE:), che sta co-sviluppando Vineyard Wind con i partner infrastrutturali di Copenhagen in Danimarca, ha dichiarato in una dichiarazione che l’accordo “ha stabilito un forte precedente”.

L’accordo è il primo accordo per l’emergente industria eolica offshore degli Stati Uniti.Allo stesso tempo, il presidente democratico Joe Biden ha promesso che la sua agenda per l’energia pulita e il cambiamento climatico creerà milioni di posti di lavoro sindacali ben retribuiti.

La società ha dichiarato in una dichiarazione che l’accordo di lavoro con il Consiglio dell’industria delle costruzioni del sud-est del Massachusetts copre 500 posti di lavoro, la maggior parte dei quali sarà fornita ai lavoratori locali. Include anche obiettivi di reclutamento per donne e persone di colore.

(Reuters)-Venerdì, Vineyard Wind ha annunciato un accordo per utilizzare il lavoro sindacale per aiutare a costruire la costa del Massachusetts vicino a Martha’s Vineyard, che diventerà il primo progetto di energia eolica offshore su larga scala negli Stati Uniti.

