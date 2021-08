Virgin Atlantic intende quotarsi alla borsa di Londra

Share it

La Virgin Atlantic Airways di Sir Richard Branson prevede di quotarsi a Londra per capitalizzare le aspettative degli investitori di una rapida ripresa dei viaggi internazionali.

Secondo persone a conoscenza della questione, la compagnia aerea con sede in Gran Bretagna aveva proposto ai gestori di finanziare un piano per quotarsi alla Borsa di Londra già in autunno.

Questa potenziale quotazione segnerà la prima volta che Virgin Atlantic offrirà le sue azioni al pubblico dalla sua fondazione nel 1984, che allineerà British Airways ai suoi concorrenti quotati in borsa come il proprietario di British Airways IAG, American Airlines e Cathay Pacific Airways.

Dopo aver raccolto oltre 1,5 miliardi di sterline di sostegno finanziario dal settembre dello scorso anno per combattere la pandemia, l’obiettivo dell’azienda è rafforzare il proprio bilancio in caso di ulteriori eventi imprevisti che causano la cessazione dell’attività. Con la ripresa del turismo d’affari e di vacanza, lo slancio è aumentato.

I banchieri di Citibank e Barclays Bank sono stati nominati per guidare l’IPO, questo è il primo rapporto di Sky News. Virgin Atlantic ha dichiarato che “non commentiamo la speculazione”.

Branson potrebbe perdere il suo status di azionista di maggioranza attraverso il miliardario britannico Virgin Group. Il restante 49% delle azioni della società è di proprietà di Delta Air Lines.

Le chiusure delle frontiere durante la pandemia di Covid-19 hanno colpito duramente l’industria aeronautica e Virgin Atlantic è stata particolarmente colpita dalla sua dipendenza dai voli transatlantici.

Branson ha chiesto aiuti di Stato lo scorso anno al culmine della pandemia, ma a differenza di British Airways ed EasyJet, non ha ricevuto finanziamenti dal governo britannico dopo che il governo ha respinto la richiesta iniziale di assistenza.

Invece, la compagnia aerea ha il sostegno degli azionisti, tra cui il Virgin Group di Branson e l’hedge fund americano Davidson Kempner Capital Management.

È anche supportato da un boom delle spedizioni di merci, ma l’amministratore delegato del gruppo Xie Weisi ha avvertito ad aprile che i lucrosi viaggi d’affari saranno permanentemente ridotti.

Mentre i viaggiatori ricominciano le vacanze e i viaggi d’affari, le compagnie aeree come Ryanair stanno ora occupando attivamente quote di mercato.

Virgin Atlantic è stata quotata sul mercato dopo aver subito una profonda ristrutturazione nell’ultimo anno. Riducendo il suo organico di quasi la metà a 5.700, uscendo dall’aeroporto di Gatwick per consolidare le sue operazioni in altri importanti aeroporti e ritirando i suoi jumbo jet Boeing 747, ha tagliato i costi annuali di oltre 300 milioni di sterline.

Da lunedì scorso, le persone che viaggiano dagli Stati Uniti e dalla maggior parte dei paesi europei verso il Regno Unito non hanno più bisogno di essere messe in quarantena se sono state completamente vaccinate contro il coronavirus e le loro prenotazioni per la rotta Stati Uniti-Regno Unito sono aumentate del 150% .

Se l’amministrazione Biden allenta le restrizioni di viaggio per gli immigrati dal Regno Unito e dall’Europa, l’industria spera di essere rilanciata.

Oltre a prepararsi per il decollo dei viaggi aerei dopo la pandemia, l’accesso a un pool di fondi più ampio aiuterà la compagnia aerea a resistere all’impatto che potrebbe portare a un crollo della domanda di viaggi in futuro.