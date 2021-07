Virgin Galactic prevede di portare un turista nello spazio ogni giorno, ha detto il capo

Il CEO di Virgin Galactic ha fissato l’obiettivo di portare i turisti ai confini dello spazio a una velocità di più di un volo al giorno, perché la compagnia spaziale privata spera di capitalizzare il successo del suo fondatore Sir Richard Branson Volo di prova Nel fine settimana.

Tuttavia, Michael Colglazier, che ha guidato Virgin Galactic un anno fa, non ha indicato chiaramente il calendario dell’azienda per espandere le sue operazioni commerciali e ha ammesso che deve affrontare enormi ostacoli alla sua espansione a breve termine. “Penso che questo sarà un business molto limitato dall’offerta per un po’ di tempo”, ha detto.

Il volo di prova di Branson di domenica è stato nove giorni prima del primo volo di Jeff Bezos su un razzo della sua compagnia aerospaziale privata Blue Origin. Poiché Virgin Galactic sta cercando di costruire la prima attività commerciale di turismo spaziale, l’inizio potrebbe portare ulteriore preziosa pubblicità e quest’anno condurrà altri due test prima di poter consegnare passeggeri paganti nel 2022.

In un’intervista con il “Financial Times” britannico, Colglazier ha affermato che l’azienda prevede di sostituire l’attuale prototipo di veicolo spaziale con due nuovi veicoli spaziali il prossimo anno, progettati per essere più facili da mantenere, accelerando così l’inversione di tendenza tra i voli. Ha aggiunto che sta anche pianificando come produrre in serie una versione futura del veicolo spaziale, che sarà progettata pensando alla facilità di fabbricazione.

“In ogni spazioporto, il nostro obiettivo è di circa 400 voli all’anno”, ha detto Colglazier. “Non vedo l’ora che arrivino le astronavi da una cifra alta a due cifre basse [at each site] Per raggiungere una tale cifra. “

Ha aggiunto che dopo i test di successo di questo fine settimana, Virgin Galactic cercherà anche di espandere le sue operazioni nella sua prima base nel New Mexico e “cercare altri spazioporti in tutto il mondo e iniziare a portarli in più luoghi”.

Michael Colglazier nega che Branson abbia sconfitto Bezos nella corsa allo spazio © Jeff Gritchen/Digital First Media/Orange County Register via Getty



Tuttavia, poiché ogni volo può ospitare solo quattro passeggeri, Virgin Galactic sta affrontando una grave carenza di posti a breve termine. Oltre 600 persone hanno pagato una media di 130.000 dollari a persona per avere la possibilità di guidare una delle navicelle spaziali, mentre altre 1.000 persone hanno pagato un deposito di 1.000 dollari.

Branson era originariamente programmato per arrivare nello spazio entro la fine dell’estate, ma pochi giorni dopo che Bezos ha annunciato la sua data di viaggio spaziale, ha proposto il suo piano di volo il mese scorso. Colglazier ha negato che Branson sia stato in competizione con Bezos. Invece, ha detto, Branson ha cambiato il suo piano perché non aveva più bisogno di un secondo volo per testare l’esperienza del cliente dell’azienda, il ruolo ufficiale che gli era stato assegnato nel test.

Parlando dell’enorme pubblicità causata dal rapido annuncio che sembrava mettere Branson e Bezos l’uno contro l’altro, ha detto: “La storia più interessante sembra essere la corsa allo spazio miliardaria. No”.