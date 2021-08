Virgin Orbit collabora con Boeing in un accordo Spac da 3,2 miliardi di dollari

Boeing diventerà un investitore nella società di lancio satellitare di Richard Branson Virgin Orbit, che si è fusa con una società di acquisizione di scopo speciale e quotata in una transazione del valore di oltre $ 3 miliardi.

Virgin Orbit, scorporata dalla Virgin Galactic Travel di Branson, si fonderà con NextGen Acquisition II, un’entità di assegni in bianco co-fondata dall’ex banchiere Goldman Sachs, per essere quotata alla borsa NASDAQ di New York.

Questa transazione porterà fino a 483 milioni di dollari USA in nuovo capitale per Virgin Orbit, incluso un investimento privato di capitale pubblico da 100 milioni di dollari o Pipe, guidato dal gigante aerospaziale statunitense Boeing e dall’investitore commerciale aerospaziale AE Industrial Partners. Virgin Orbit intende utilizzare i proventi per espandere i propri servizi e accelerare i lanci, con sei previsti per il prossimo anno.

Dopo l’accordo tra le società di osservazione della Terra Planet Labs e Spire Global all’inizio di quest’anno, Virgin Orbit è l’ultima azienda a capitalizzare il crescente interesse degli investitori per le opportunità spaziali in rapida espansione. Entrambi si sono fusi con Spacs e sono diventati pubblici con una valutazione multimiliardaria.

Virgin Orbit è stata fondata nel 2017 quando SpaceX di Elon Musk ha iniziato a ridurre i costi di lancio utilizzando razzi riutilizzabili e ha iniziato ad aprire lo spazio alle aziende private. Morgan Stanley prevede che entro il 2040 il fatturato annuo dell’industria aerospaziale passerà da 350 miliardi di dollari nel 2016 a oltre 1.000 miliardi di dollari.

A differenza di SpaceX, Virgin Atlantic ha scelto di concentrarsi sui servizi di lancio orizzontale, utilizzando velivoli 747 modificati come lanciatori mobili e primi stadi riutilizzabili. Dopo aver volato nell’alta atmosfera sul 747, il razzo LauncherOne della Virgin è stato inviato nello spazio, trasportando diversi satelliti più piccoli ciascuno del peso di circa 300 chilogrammi.

L’organizzazione ha inviato satelliti nello spazio per la NASA e ha vinto un contratto militare statunitense. Virgin Orbit è anche una delle società scelte dal governo britannico per contribuire a rafforzare le sue ambizioni di lanciare satelliti dallo spazioporto britannico a partire dal prossimo anno.

La transazione ha valutato Virgin Orbit a un valore aziendale pro forma implicito di circa 3,2 miliardi di dollari. La chiusura è prevista intorno alla fine dell’anno.

Una volta completata la transazione, Virgin Group di Branson deterrà circa il 68% di Virgin Orbit. Il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala Investment Company è un investitore esistente in Virgin Orbit e deterrà circa il 17% delle azioni, mentre Pipe e altri investitori privati ​​deterranno circa il 15% del gruppo. Le azioni di Boeing non sono state divulgate.