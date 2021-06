Visa acquisisce la società fintech svedese Tink per 2,2 miliardi di dollari Reuters

L’introduzione di queste regole fornisce un terreno fertile per le società di tecnologia finanziaria come Tink per fornire tecnologia per aiutare terze parti e banche ad accedere ai dati dei clienti.

Dopo che il governo degli Stati Uniti ha intentato una causa per bloccare la transazione per motivi antitrust, Visa (NYSE:) ha concluso una transazione pianificata da 5,3 miliardi di dollari con Plaid, una piattaforma di condivisione dati statunitense, a gennaio.

Tink in Svezia è stata fondata nel 2012 e rende più facile per le banche e altre società finanziarie condividere e accedere ai dati finanziari dei consumatori. È utilizzato da oltre 3.400 banche e altre istituzioni in Europa e da oltre 250 milioni di clienti.

LONDRA (Reuters)-Visa Inc ha dichiarato giovedì di aver accettato di acquisire la piattaforma di open banking europea Tink per 1,8 miliardi di euro (2,2 miliardi di dollari) e pochi mesi fa ha abbandonato il suo piano per acquisire la concorrente statunitense Plaid.

