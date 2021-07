Visa e MasterCard: qual è la differenza?

Visa e Mastercard: Panoramica

Questo Industria dei pagamenti elettronici Dominato da quattro società. Visa, MasterCard, American Express, con Trova Responsabile dell’elaborazione della maggior parte dei pagamenti con carta di credito nel mondo. Visa e Mastercard offrono prodotti diversi perché nessuna delle due società è coinvolta nella fornitura di credito o nell’emissione di carte. Ciò significa che tutte le carte di pagamento Visa e Mastercard vengono emesse attraverso un qualche tipo di relazione di co-branding. Sebbene le due società non espandano o emettano alcuna carta, collaborano per fornire la più ampia gamma di prodotti, comprese le opzioni di carte di credito, di debito e prepagate.

Secondo il sondaggio Consumer Payment Choice Diary della Fed 2020, il 42% degli americani preferisce utilizzare carta di debito, e il 29% usato carta di credito, Il che significa che il 71% delle persone ha almeno l’uno o l’altro. Molte persone hanno molte di queste opportunità, sperando di sfruttare tutti i premi, le opportunità di rimborso e le offerte promozionali offerte dall’emittente.

Le carte di credito spesso dominano i titoli dei giornali, con quasi $ 1 trilione di debiti insoluti Credito rotativo Il saldo alla fine del primo trimestre 2021. I consumatori hanno facilmente familiarità con le carte di debito.Secondo la ricerca sui pagamenti della Federal Reserve del 2019 (gli ultimi dati disponibili), le carte di debito, insieme alle carte di credito e ad altre forme di pagamento non in contanti, generano circa 174,2 miliardi di dollari di transazioni ogni anno, equivalenti a 970.400 miliardi di dollari di valore). Con lo sviluppo del mercato delle tecnologie finanziarie, Vengono inoltre introdotti sul mercato sempre più prodotti di carte prepagateLe vendite annuali nel 2020 sono di circa 294,44 miliardi di dollari, con un aumento del 38,1% rispetto al 2019, che è senza dubbio guidato dalla pandemia di COVID-19.

Punti chiave Visa e Mastercard sono le due più grandi reti di elaborazione dei pagamenti al mondo.

Visa e Mastercard non emettono carte direttamente al pubblico come Discover e American Express, ma tramite istituti finanziari membri.

Le banche membri e le unioni di credito emettono carte di credito e debito Visa e Mastercard direttamente ai propri clienti, in molti casi attraverso partnership con carte di credito in co-branding con compagnie aeree, hotel e rivenditori in tutto il paese.

Informazioni su Visa e Mastercard

Visa e Mastercard sono gli unici processori di pagamento online coinvolti in tutte e tre le aree del mercato dei pagamenti. Queste due società lavorano esclusivamente come processori di rete e hanno vantaggi unici, ma operano in modi diversi.

Visa e Mastercard sono entrambe quotate in borsaVisa (codice transazione V) ha una capitalizzazione di mercato di US $ 497,5 miliardi, seguita da MasterCard (codice transazione MA) a US $ 359,8 miliardi (capitalizzazione di mercato al 18 maggio 2021). Poiché nessuna delle due società fornisce carte di credito o emissioni tramite il settore bancario, entrambe le società dispongono di un ampio portafoglio di prodotti a marchio congiunto.

I modelli di business delle due società sono molto simili. Visa e Mastercard non emettono carte direttamente al pubblico, ma tramite istituzioni finanziarie partner come banche e Unione di CreditoQuindi, gli istituti finanziari membri direttamente o in collaborazione con compagnie aeree, hotel o marchi al dettaglio emettono carte per privati ​​e aziende.

Imposta termini e condizioni

L’istituto finanziario emittente stabilisce i termini e le condizioni della carta di pagamento, comprese le commissioni, i premi e altre funzioni. (I rivenditori di solito collaborano con istituti finanziari terzi.) Per le carte di credito, è responsabile la banca emittente Sottoscrizione, Lo sviluppo complessivo della struttura dei tassi di interesse e dei sistemi di incentivazione.

Gli emittenti di carte possono anche fornire altri vantaggi, come ad esempio Furto d’identità E protezione dalle frodi, assicurazione sul noleggio auto e sconti sugli acquisti commerciali. Sebbene le differenze nei tassi di interesse, nei limiti di credito, nei piani di ricompensa e nelle indennità siano controllate dall’istituto finanziario emittente, Visa e MasterCard competono per una relazione di co-branding e partecipano alla stesura dei termini della carta.

In generale, il settore dei pagamenti con carta è un settore complesso che coinvolge commercianti, Banca acquirente commerciante, Banca emittente della carta, elaborazione della rete e titolari di carta. I processori di rete, in particolare MasterCard e Visa, sono liberi di organizzare le proprie spese come preferiscono. Questa struttura e report è una delle maggiori differenze tra i due più grandi processori di rete.

Panoramica della carta Visa

Nel 2020, l’utile netto di Visa è di 21,8 miliardi di dollari USA e l’importo del pagamento è di 8,8 trilioni di dollari USA. I prodotti principali di Visa includono carte di credito, carte di debito e carte prepagate, nonché soluzioni aziendali e servizi ATM globali. I settori di attività oggetto di informativa della società includono quanto segue:

Servizi (9,8 miliardi di dollari nel 2020)

Elaborazione dati (11 miliardi di dollari nel 2020)

Transazioni internazionali (6,3 miliardi di dollari nel 2020)

Altri (1,4 miliardi di dollari nel 2020)

La maggior parte delle entrate di Visa e Mastercard proviene dalle commissioni di servizio e di elaborazione dei dati, ma le due società descrivono queste commissioni in modo diverso e Ha una propria struttura tariffariaIl costo del servizio è a carico della banca emittente della carta e dipende dall’importo della carta.

Le commissioni per l’elaborazione dei dati vengono generalmente riscosse anche dall’emittente, che a sua volta recupera tali commissioni addebitando al commerciante una commissione per ogni transazione. La tariffa per l’elaborazione dei dati è solitamente una tariffa fissa molto piccola, addebitata per transazione, che copre il costo della fornitura delle informazioni sulle transazioni comunicate sulla rete.

In generale, Visa è nota per offrire tre livelli di carte: tradizionale, con firma e illimitata. Queste categorie sono dotate di termini standardizzati per gli emittenti.

Sebbene Visa sia più grande in termini di transazioni, acquisti e circolazione delle carte, l’impronta globale di accettazione dei commercianti di Visa e Mastercard è quasi la stessa.

Panoramica della Mastercard

Nel 2020, il reddito netto totale di Mastercard sarà di 15,3 miliardi di dollari USA e l’importo del pagamento sarà di 6,3 trilioni di dollari USA. I prodotti principali di MasterCard includono credito al consumo, carte di debito al consumo, carte prepagate e prodotti commerciali. MasterCard ha un’unità aziendale oggetto di informativa chiamata Payment Solutions, suddivisa per regioni negli Stati Uniti e in altri paesi.

Come Visa, la maggior parte delle entrate di Mastercard proviene dalle commissioni di servizio e di elaborazione dei dati. tuttavia, Ha una descrizione diversa del costoLe commissioni del servizio Mastercard vengono negoziate e calcolate come percentuale del volume globale delle transazioni in dollari. La commissione per l’elaborazione dei dati è chiamata “commissione di commutazione”, che è un piccolo costo fisso addebitato all’emittente per ogni transazione.

MasterCard è nota per offrire tre livelli di carte: Standard Card, World Card e World Elite Card.