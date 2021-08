Viva la carenza di manodopera

La pandemia ha distrutto le economie dei paesi ricchi. Ma ci sono segnali che questa terra desolata possa vedere un boom di produttività.

Un economista del Conference Board, un think tank americano, Suggerisci questo è il casoAtaman Ozyildirim e Klaas de Vries prevedono che dopo la crisi economica del 2020, la produttività totale dei fattori dell’economia statunitense crescerà di oltre il 2% nel 2021. Investi più lavoro e capitale nella ripresa post-blocco.

Se si raggiunge un tasso di interesse del 2%, sarà sufficiente per compensare la leggera perdita di TFP nel 2020 – un risultato naturale del capitale inattivo come i macchinari – e costituire un enorme miglioramento del tasso di crescita annuale della TFP statunitense di circa zero. Dieci anni prima della pandemia.

Gli Stati Uniti non sono l’unico paese che mostra segni di buone performance di produttività.secondo Previsioni OCSE, La pandemia ha accelerato la crescita della produttività del lavoro nella maggior parte dei paesi ad alto reddito.

Secondo i dati Ocse, negli Usa, dal quarto trimestre del 2019 al quarto trimestre del 2022, questa misura – PIL per ora lavorata – aumenterà del 6,7% nei tre anni di pandemia. Si tratta di più del doppio del 3,3% dei tre anni precedenti.

La stessa accelerazione è prevista in tutti i paesi del G7. Si prevede che il Giappone aumenterà la produttività del lavoro del 2% nei tre anni fino alla fine del 2022, dopo un calo nei primi tre anni. Il tasso di crescita a tre anni in Germania è passato dall’1,1% al 2,6%, la Francia dall’1,8% al 2,5%, la Gran Bretagna dallo 0,6% al 3,7% e l’Italia dallo 0% all’1,4%. Delle nove maggiori economie ricche, solo la Corea del Sud ha registrato un rallentamento della crescita della produttività durante questo periodo: il tasso del 4% è ancora impressionante.

Queste previsioni potrebbero essere sbagliate. Ma data la vitalità della ripresa in corso, sembrano ragionevoli. Questa sarà una sorpresa molto piacevole. Tieni presente che nel 2019 gli economisti temono che l’espansione dopo la crisi finanziaria perderà rapidamente slancio, portando a un ulteriore deterioramento della già fiacca crescita della produttività.

Perché c’è un boom così apparentemente produttivo? Non può essere interpretato come un artefatto aritmetico. Se la produzione diminuisce più delle ore lavorate e i lavoratori meno produttivi perdono il lavoro in modo sproporzionato, la produttività misurata può aumentare. Sebbene ciò migliori la produttività misurata degli Stati Uniti, Ridurre significativamente il lavoro Nella primavera del 2020, la produzione oraria di lavoro in altri paesi ricchi è diminuita drasticamente, per poi riprendersi dopo la riapertura dell’economia.

In ogni caso, occupazione entro la fine del 2022 Dovrebbe essere tornato Abbastanza vicino ai livelli pre-pandemici, l’aritmetica da sola non può spiegare completamente la crescita misurabile della produttività. Alcuni miglioramenti, se realizzati, devono riflettere i cambiamenti reali nell’efficienza del lavoro.

Se è così, due questioni sono le più importanti. Perché la produttività sta accelerando? Cosa si dovrebbe fare per stabilizzarlo a una velocità sempre più elevata?

Maggiore produttività significa più risultati con meno sforzo e, dallo scorso anno, le economie ad alto reddito hanno raggiunto questo obiettivo in due modi ovvi. Come affermano Ozyildirim e de Vries, “una maggiore adozione delle tecnologie digitali può portare a una ripresa della produttività… La crescita lenta dell’offerta di lavoro e la carenza di manodopera possono spingere le aziende a concentrarsi maggiormente sull’innovazione accelerando l’automazione e la trasformazione digitale”.

È facile vedere come la tecnologia può migliorare la produttività, dal salto dal tempo di viaggio e pendolarismo risparmiato dal lavoro a distanza alle vendite online e ai pagamenti digitali al dettaglio. Ad esempio, il governo può incoraggiare le aziende a mantenere i loro profitti, invece di promuovere il ripristino in termini di occupazione degli uffici.

Ancora più controintuitivo è che la carenza di manodopera può essere una buona cosa per l’economia. Quasi ogni giorno ci sono titoli sui dirigenti che si lamentano di non poter trovare più dipendenti e di dover fornire titoli per camerieri o addetti alle pulizie mancanti. In altre parole, devi fare di più con meno o aumentare la produttività.

La storia economica e il buon senso mostrano che quando l’offerta supera la domanda, le aziende miglioreranno la loro competitività aumentando la produttività. Se i salari aumentano, non hanno scelta, altrimenti i loro lavoratori saranno portati via da concorrenti più efficienti.

La crescita della produttività può trarre vantaggio da una combinazione di tre cose: ci si aspetta di mantenere una forte domanda, capitale e tecnologia accessibili e formazione per migliorare continuamente le competenze dei lavoratori. Raggiungere questa combinazione in modo coerente significa mantenere vigili i datori di lavoro per competere con i lavoratori.

La parola “carenza” nasconde questo fatto dietro la lamentela (del tutto comprensibile) del datore di lavoro. Ma un’economia che ha una domanda sufficiente per il contributo di tutti è un’economia prospera: un’economia in cui i lavoratori godono di opportunità, il mercato premia l’aumento della produttività e le prospettive meritano di essere investite nell’espansione.

Il mantenimento di una forte pressione della domanda rende il lavoro un po’ difficile da ottenere e non dovrebbe essere visto come un pericolo, ma come un segno di successo economico. Mentre speriamo di sconfiggere il virus, dovremmo imparare a sopportare la carenza di manodopera.

