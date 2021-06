Volkswagen e Ford si ritireranno dal business finanziario automobilistico indiano

“Riteniamo che il settore della finanza automobilistica in India possa supportare le nuove esigenze di finanziamento dei clienti e dei concessionari Ford. Il nostro team continua a fornire servizi alla nostra attività esistente”, ha affermato il portavoce, aggiungendo che il 25%-30% dei suoi concessionari Crediti per i rapporti commerciali con Ford.

Due fonti hanno affermato che il piano di Volkswagen di ritirarsi dall’attività di finanziamento ha sorpreso i concessionari, poche settimane prima che Skoda lanciasse un nuovo SUV (Sport Utility Vehicle) per aumentare le vendite in India.

Il settore della finanza automobilistica è classificato come società finanziarie non bancarie (NBFC), che competono con le banche per fornire credito. Ma le banche hanno accesso a fondi più economici, quindi possono fornire prestiti a tassi di interesse inferiori rispetto agli NBFC o ai prestatori ombra.

Public Finance Pte Ltd ha dichiarato in una dichiarazione di aver acquisito una quota importante nel portale di intermediazione creditizia indiana KUWY Technologies per fornire servizi ai propri clienti al dettaglio.

New Delhi (Reuters)-Le divisioni di finanziamento auto di Volkswagen (OTC:) e Ford Motor Company (NYSE:) prevedono di smettere di fornire nuovi crediti agli acquirenti e ai concessionari di auto in India e si ritireranno da questa Cina, hanno detto fonti a conoscenza di questo sviluppo Reuters.

