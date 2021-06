Volvo Cars testerà l’acciaio fossil-free della joint venture HYBRIT di SSAB Reuters

SSAB ha dichiarato: “Insieme a Volvo Cars, il nostro obiettivo è sviluppare prodotti in acciaio non fossile per le auto del futuro”, aggiungendo che l’obiettivo di Volvo Cars è quello di essere la prima auto a utilizzare acciaio non fossile nella sua attuale produzione automobilistica .produttore.

Il progetto HYBRIT ha iniziato l’operazione di prova in Svezia lo scorso anno, sostituendo il carbone da coke tradizionalmente utilizzato per la produzione di acciaio a base di minerali con elettricità e idrogeno senza fossili, che a sua volta utilizza solo energia rinnovabile per la produzione. Il suo obiettivo è costruire una fabbrica dimostrativa nel 2026. [L8N2FX3LV]

“Questo acciaio sarà utilizzato per scopi di test e possibilmente in concept car”, ha affermato SSAB in una nota.

STOCCOLMA (Reuters)- Il produttore svedese di acciaio SSAB ha dichiarato mercoledì di aver raggiunto un accordo con Volvo Cars per esplorare insieme lo sviluppo dell’acciaio senza fossili per l’industria automobilistica.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.