Vonovia propone il nuovo Deutsche Wohnen al prezzo di 53 euro/ora Reuters

Bucher ha dichiarato: “Manteniamo il nostro impegno come partner politico affidabile e utilizziamo la nostra forza globale per affrontare le sfide del mercato immobiliare”.

Il piano di fusione di due dei più grandi proprietari terrieri quotati in Germania ha causato polemiche in Germania, poiché gli affitti sono aumentati vertiginosamente prima delle elezioni generali di settembre che hanno causato tensioni. I dirigenti hanno promesso che la società combinata lavorerà con i politici per fornire alloggi a prezzi accessibili.

“Abbiamo rimosso l’elemento speculativo dalla struttura della transazione”, ha detto Bucher, riferendosi a nessun piano per un tale accordo di governance in tre anni.

Secondo la legge tedesca, una volta superata la soglia del 75% del patrimonio netto, qualsiasi acquirente può raggiungere un cosiddetto accordo di posizione dominante, potendo così controllare il flusso di cassa della società target. Tuttavia, in questo caso, l’acquirente deve fornire un risarcimento per il rifiuto che di solito è superiore all’offerta originale.

Inoltre, alcuni hedge fund non fanno offerte o fanno offerte solo per una piccola quantità delle loro partecipazioni per ottenere più azioni in una fase successiva.

Ma secondo la nuova offerta, Vonovia non raggiungerà un accordo di dominio con Deutsche Wohnen entro tre anni, il che dà agli hedge fund l’incentivo a fare un’offerta per le loro azioni rapidamente.

Dopo l’offerta fallita del mese scorso, Vonovia ha acquisito poco meno del 30% delle azioni dei suoi concorrenti, alcune delle quali tramite l’acquisto di azioni proprie al prezzo di 52 euro per azione. Ora richiede un’esenzione Bafin, che è vista come un modulo, per presentare immediatamente una nuova offerta invece di aspettare un anno prima di presentare una nuova offerta.

Vonovia prevede di presentare una nuova offerta al prezzo di 53 euro per azione di Deutsche Wohnen, previa approvazione del regolatore finanziario tedesco BaFin. Il mese scorso Vonovia ha sfiorato la soglia del 50% con un prezzo concordato di 52 euro per azione.

