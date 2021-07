Vuoi ridurre il rischio di mercato? Prova questi ETF

Share it

Quando c’è un problema nel mercato, gli investitori cercano di limitare il loro investimento contatto Pur non rinunciando del tutto al ritorno.Sebbene sia possibile selezionare contanti ordinari, il tasso di interesse effettivo in contanti è negativo; e inflazione Man mano che il valore diminuisce, il valore delle disponibilità liquide diminuirà effettivamente nel tempo.Potrebbe essere meglio che scegliere contanti in queste situazioni Fondo quotato in borsa (ETF), mira a diventare un fornitore stabile di rendimenti medi. La scelta di uno o più di questi fondi può consentire agli investitori di ridurre l’esposizione al mercato pur godendo di rendimenti ragionevoli.

Va notato che sebbene i seguenti ETF siano generalmente progettati per essere stabili, nessun investimento è completamente sicuro.Fortunatamente, però, con solido Sponsor con fluidità Come i grandi portafogli, questi ETF sono uno dei modi più stabili e sicuri per gli investitori di sfuggire al mercato volatilità.

Gli ETF iShares 1-3 Treasury Bond sono una scelta eccellente per gli investitori prudenti.Circa 19,3 miliardi di dollari USA Buoni del Tesoro USA con Legame A partire dal 2021, con una scadenza da uno a tre anni, l’ETF gode di un’ottima liquidità. BlackRock, Inc.nero) iShares Line è uno dei fornitori di ETF più maturi e potenti del settore.Per investitori interessati tasso d’interesse, Vale la pena notare che il valore di SHY diminuisce con l’aumento dei tassi di interesse. Questo perché tutte le attività che detiene sono strumenti a tasso fisso. D’altra parte, tutti i beni di SHY hanno la piena fiducia e il supporto creditizio del governo degli Stati Uniti.

Come SHY, anche l’ETF sulle obbligazioni societarie a breve termine di iShares si basa su strumenti a tasso di interesse fisso data di scadenza Tra uno e tre anni.Sebbene SHY si concentri sui titoli del Tesoro USA, IGSB è principalmente dell’azienda Titoli. Ciò significa che sebbene il suo valore diminuirà quando i tassi di interesse aumentano, proprio come SHY, tende a detenere attività che pagano tassi di interesse più elevati. Il predecessore di IGSB era iShares 1-3 year credit bond ETF (CSJ), che si concentrava su obbligazioni con scadenza fino a tre anni. Ora, il fondo replica l’indice aziendale statunitense ICE BofAML 1-5 anni, che consente obbligazioni con scadenze fino a cinque anni.

Il terzo iShares ETF, ETF obbligazionario a tasso variabile (Virgola mobile) Per aggiungere SHY e IGSB all’elenco dei prodotti stabili. FLOT possiede $ 6,5 miliardi di titoli a tasso variabile, emessi principalmente da società con una scadenza media di circa 1,4 anni a partire dal 2021, quindi il loro valore solitamente aumenta con i tassi di interesse. Gode ​​anche di un’elevata liquidità.

ETF sulle obbligazioni societarie a breve termine del portafoglio SPDR di State Street (SPSB) Obbligazioni societarie con un periodo di detenzione da uno a tre anni, come CSJ. Tuttavia, poiché non ci sono obbligazioni garantite dal governo nel suo paniere di $ 7,77 miliardi, a partire dal 2021, i rendimenti di SPSB sono generalmente superiori ai suoi concorrenti. D’altra parte, la volatilità di SPSB è anche più volatile di altri ETF in questo elenco.

Per gli investitori che vogliono difendersi dai mercati difficili investendo in questi ETF, il modo migliore è combinarli.Prima che CSJ fosse ribattezzato IGSB, Forbes ha scoperto che la combinazione di 65% FLOT, 10% SHY, 15% CSJ e 10% SPSB ha portato la migliore combinazione di volatilità, rendimenti elevati e rendimenti bassi Prelievo Tra circa sette anni. Fortunatamente, per gli investitori che vogliono evitare la follia del mercato, il ritracciamento e la volatilità di questa configurazione sono insignificanti. Allo stesso tempo, nonostante i modesti rendimenti (dato questo ETF e i loro obiettivi di detenzione, questo è previsto), con l’aumento dei tassi di interesse, i rendimenti sono aumentati.

Questo non vuol dire che questa precisa combinazione di questi quattro ETF fornirà necessariamente i rendimenti futuri più forti; sarà necessariamente diverso perché CSJ è diventato IGSB. Naturalmente, se i tassi di interesse aumentano, ad esempio, potrebbero esserci motivi per aumentare la percentuale di FLOT nel portafoglio. Gli investitori devono essere consapevoli che gli ETF possono anche affrontare problemi di liquidità.Se le obbligazioni societarie Propagazione Abbandonato a causa dei cambiamenti di mercato, qualsiasi ETF che si concentra su quest’area potrebbe incontrare problemi.