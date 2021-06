Vuoi vendere assicurazioni sulla vita?Leggi prima questo

Cerchi una carriera con enormi potenziali vantaggi finanziari, un gran numero di opportunità di lavoro e la tentazione del lavoro autonomo? Se ti piace costruire relazioni e ti impegni a servire i clienti (e puoi gestire un gran numero di rifiuti), Le vendite assicurative sono per te.

Le vendite assicurative possono essere l’obiettivo finale Comitato Per le prestazioni, i suoi praticanti dipendono completamente dal pagamento del premio del cliente. Converti più potenziali clienti. Diventa più ricco di conseguenza. ripetere. Almeno in teoria.

Punti chiave Diventare un venditore di assicurazioni è l’ultimo lavoro di commissione; il professionista dipende completamente dal pagamento del premio del cliente.

Le vendite di assicurazioni di solito non ottengono un buon ritorno all’inizio, ma a differenza di altre occupazioni, più a lungo lavori nel settore assicurativo, più guadagni guadagni.

I migliori agenti sono quelli con i titoli più e più rispettati, come gli assicuratori sulla vita noleggiati.

Progressi lenti nelle vendite di assicurazioni sulla vita…all’inizio

Come la vendita al dettaglio, il servizio clienti e lavori simili ad alto tasso di interesse, le vendite di assicurazioni di solito non vengono pagate bene all’inizio della carriera di una persona. Tuttavia, a differenza di altre professioni, più a lungo persisti nel settore assicurativo, più facile sarà raccogliere frutti, grazie a rinvii e residui.

Perseverare è la parte più difficile. Secondo PayScale, lo stipendio base medio di un agente assicurativo entry-level è di $ 35.564 – esclusi eventuali bonus, commissioni e partecipazione agli utili aggiuntivi – e potresti non essere in grado di aumentare il libro paga fino a metà carriera.

Molte opportunità

Se vuoi davvero guadagnarti da vivere vendendo assicurazioni sulla vita, Questo è positivo. Questo è il mercato per chi cerca lavoro. Le grandi compagnie assicurative hanno visto i loro dipendenti ridursi dal loro periodo di massimo splendore alla fine del 20 ° secolo e alcune istituzioni hanno ridotto i loro stipendi da decine di migliaia di agenti a poche migliaia.

Con l’avvento di Internet la situazione è cambiata. Sebbene il numero di agenti di assicurazione sulla vita oggi sia molto inferiore a quello della generazione precedente, devono essere più professionali che mai.

Potrebbero non esserci segni nella finestra, ma l’agenzia sta assumendo e, indipendentemente dal lavoro che hai svolto prima, è probabile che ti considerino. Le compagnie di assicurazione possono costare denaro per formare nuovi agenti, ma è comunque più economico che pagare gli stipendi, poiché il periodo di formazione dipende quasi interamente dalle posizioni che vengono commissionate.

Preparati a essere rifiutato

L’effettiva esecuzione del lavoro dell’agente di assicurazione sulla vita può essere frustrante, almeno all’inizio. Il primo potenziale cliente che contatti rifiuterà. Il secondo leader dirà di no.

Un venditore di assicurazioni di successo a fine carriera può guadagnare più di $ 102.000 in stipendio, commissioni e partecipazione agli utili.

Alla fine, dopo aver rintracciato i vecchi agenti in ufficio abbastanza a lungo (e già capisci tutti, Polizze ordinarie e generali), effettui la tua prima vendita e prendi per te la maggior parte dei premi.

Tuttavia, i rendimenti sono diminuiti. Dopo il primo anno, le commissioni potrebbero diminuire. Aspettati di guadagnare il 3-5% di commissioni per ogni anno rimanente della polizzaNaturalmente, per allora, la nostra idea è di vendere abbastanza polizze assicurative in modo che una percentuale così piccola rappresenti una cifra comoda in dollari. Ma il rifiuto che gli agenti principianti devono affrontare è schiacciante. Un agente che ha i fondi, la pazienza e le risorse per superare la fase improduttiva è un agente di successo, senza eccezioni.

Hit libro

I migliori agenti sono quelli con i titoli più e più rispettati: assicuratori sulla vita noleggiati, ricercatori, titolari di certificati universitari di gestione della vita e consulenti assicurativi certificati. Decine di ore di studio e istruzione, seguite da esami, distinguono gli agenti di assicurazione sulla vita meno fedeli e ambiziosi da quelli che sono veramente impegnati nella loro carriera. Combina la moralità perfetta con l’educazione del mondo reale e la sana perseveranza: non hai motivo di non prosperare.

Linea di fondo

Se il tuo obiettivo è avviare un’impresa, ci sono molte opportunità per coloro che cercano una carriera nella vendita di assicurazioni. In altre parole, sarà difficile, soprattutto all’inizio. L’agente deve essere sfacciato e in grado di gestire i rifiuti. Dopotutto, nella maggior parte dei casi, vendono tutti lo stesso prodotto. Pertanto, se il servizio clienti e la costruzione di relazioni non sono affari tuoi, potresti voler rinunciare a questo particolare lavoro.