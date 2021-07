Wall Street Bank è ansiosa di salvare la pipeline dell’IPO cinese dopo l’impatto di Didi

Share it

Dopo che le nuove regole di sicurezza informatica di Pechino hanno sospeso le redditizie IPO tecnologiche che avevano precedentemente viaggiato a New York, le banche di investimento globali stanno correndo per spostare le offerte pubbliche iniziali del gruppo cinese a Hong Kong.

I dati di Dealogic mostrano che circa 20 aziende cinesi hanno pubblicamente reso noto piani per raccogliere 1,4 miliardi di dollari attraverso la vendita di azioni a New York quest’anno. Ma questo è avvenuto prima che il regolatore di Pechino avviasse un’indagine su Didi Chuxing, e pochi giorni dopo la quotazione da 4,4 miliardi di dollari del gruppo cinese a New York.Notizia investigativa inviata ad azioni Didi Giù del 20% A giudicare dal suo prezzo di IPO.

Scattato l’intervento dei regolatori cinesi Ulteriore quotazione negli Stati Uniti in dubbio E ha innescato una corsa alle transazioni reindirizzate.Consigliare le aziende cinesi sulle IPO è sempre stato Affari redditizi Banche, tra cui Goldman Sachs e Morgan Stanley, hanno registrato entrate per commissioni di 460 milioni di dollari nella prima metà dell’anno.

“Ne stiamo parlando con tutti. Tutti gli emittenti cinesi che stanno pianificando un’IPO a New York stanno valutando se possono passare a Hong Kong”, ha affermato un banchiere senior del mercato dei capitali a Hong Kong.

Il banchiere ha affermato che le rigide regole di quotazione di Hong Kong, come i requisiti di profitto minimo, significano che molte aziende avranno difficoltà a vendere azioni di Hong Kong. “Se vuoi raggiungere un accordo quest’anno, il caso migliore è posticiparlo al 2022, il caso peggiore è che non puoi farlo”.

Nella prima metà dell’anno, 34 aziende cinesi Raccolti 12,4 miliardi di dollari Nell’IPO di New York, entrambi gli indicatori hanno raggiunto livelli record e, anche quando le tensioni tra Stati Uniti e Cina peggiorano, contribuiranno a sostenere le commissioni della Bank of America. A New York sono state scambiate azioni per un valore di oltre 2 trilioni di dollari USA.

Banchieri e avvocati hanno affermato che Hong Kong sembrava offrire una buona scelta perché il controllo del centro finanziario da parte di Pechino significava che sarebbe stato meno colpito. Nuove regole per la quotazione all’estero Questo ha già colpito le vendite di azioni di New York.

Il problema della sicurezza dei dati causato dall’impatto di Didi è al centro della repressione cinese.Pochi giorni dopo la sfortunata IPO, il China State Internet Information Office (CAC) ha lanciato a Revisione della sicurezza informatica Entra in azienda.

Gli alti funzionari di Pechino hanno successivamente chiesto l’istituzione di un nuovo sistema normativo per regolamentare le IPO all’estero e il CAC ha proposto regole che vietano alle società con più di 1 milione di utenti di quotarsi all’estero senza revisione della sicurezza e autorizzazione ufficiale.

Due banchieri di Wall Street a Hong Kong hanno affermato che le aziende con grandi quantità di dati nella loro attività sono una delle aziende più veloci a trasferire i loro piani di quotazione a Hong Kong e sostenere i relativi ritardi e costi. “Se non hai una prospettiva sui dati, aspetteranno che le cose si calmino. Il problema è che nessuno vuole essere il primo”, ha detto un banchiere.

Rispetto a Hong Kong, i gruppi tecnologici cinesi quotati sono da tempo ottimisti su New York, perché il mercato di New York è più profondo, più liquido e più facile da quotare, mentre le società di Hong Kong sono soggette al controllo da parte dei regolatori dei titoli di Hong Kong e delle borse valori . I banchieri possono anche godere di commissioni più elevate dal 5% al ​​7% per i fondi raccolti dalla vendita di azioni statunitensi, rispetto a circa il 2% a Hong Kong.

Bruce Pang, capo della ricerca presso la banca d’investimenti Huaxing Capital, ha affermato che la quotazione della Cina a New York sarà interessata prima che i dettagli del sistema normativo siano definiti tra una dozzina di regolatori cinesi, dopodiché, le società che desiderano quotarsi all’estero potrebbero aver bisogno di diversi L’ora del mese è stata approvata.

Pang ha aggiunto che sempre più aziende cinesi stanno affrontando l’urgente necessità di diventare pubbliche. “Se non possono aspettare, Hong Kong sarà la loro unica scelta”, ha detto.

Il maggior beneficiario di questa regola è l’Hong Kong Exchanges and Clearing, le cui azioni sono aumentate del 14% questo mese.

La borsa di Hong Kong ha nominato quest’anno il primo amministratore delegato non cinese. Nicholas Aguzin, Un ex banchiere di JP Morgan Chase, è nato in Argentina.

Rispettati

La missione di Aguzin è quella di mantenere l’attrattiva della Borsa di Hong Kong per gli emittenti della Cina continentale che detengono oltre l’80% del suo capitale, migliorando al contempo la sua immagine per gli emittenti esteri, che sono coinvolti in una serie di prodotti di lusso tra cui Prada e Samsonite. praticamente scomparso dieci anni fa dopo il suo lancio.

Tuttavia, un alto dirigente della Borsa di Hong Kong ha dichiarato che, sebbene la borsa possa beneficiare dell’IPO deviata a breve termine, “la direzione del progresso non sembra buona”.

L’esecutivo ha dichiarato: “Al momento, vengono esercitate pressioni sugli emittenti, ma il prossimo passo logico è fare pressione sugli investitori”. “Prevedo che il governo e le autorità di regolamentazione aumenteranno la difficoltà del flusso di capitali”.