Wall Street Group riavvierà i negoziati con la Cina per trovare un terreno comune-Bloomberg News

Reuters

Poiché lunedì la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato completamente il vaccino COVID-19 e non ha avuto catalizzatori negativi, la propensione al rischio è rimasta viva prima dell’attesissimo Jackson Hole Symposium e Wall Street ha chiuso in rialzo martedì con un piccolo rimbalzo a fine estate. I tre principali indici azionari statunitensi sono tutti saliti e l’S&P 500 e il Nasdaq hanno entrambi chiuso ai massimi storici di chiusura. Come ha sottolineato Ryan Detrick, senior market strategist presso LPL Financial a Charlotte, North Carolina, il giorno di negoziazione ha segnato il 50esimo record di chiusura record dell’S&P 500 finora quest’anno.Solo nel 1964 e 1995 l’indice Carolina ha raggiunto quel livello a la fine di agosto.

Per saperne di più