Wall Street ha motivo di preoccuparsi di lavorare da casa

Ai grandi banchieri di Wall Street piace essere cool in pubblico.Come abbiamo detto a New York, questo è loro Scemo -La tecnologia che usano per conquistare la fiducia di altri partecipanti al mercato finanziario.

Pertanto, è stato inquietante vedere così tanti padroni dell’universo negli ultimi mesi – JPMorgan Chase’s Jamie Dimon, David Solomon di Goldman Sachs, Morgan Stanley’s James Gorman -Così apertamente preoccupati che i loro dipendenti debbano tornare in ufficio.

Il loro manifesto è stato sostenuto da sentimenti nobili, sottolineando l’importanza di guidare i giovani dipendenti, costruire team coesi e promuovere la diversità. Ma il loro tono è diverso: anche se non è insensibile alle preoccupazioni che il personale sia esausto per la necessità di ore di pendolarismo, sono anche infastiditi.

In effetti, i dirigenti di banca hanno più motivi per preoccuparsi di quanti ne esprimano. Lavorare a casa con trilioni di dollari altrui è un esperimento rischioso. I rischi legali e normativi sono grandi. I capi delle banche e i loro regolatori del governo sono ansiosi di capire meglio che questa azione è ragionevole.

Charles Elson, esperto di corporate governance presso l’Università del Delaware, ha dichiarato: “In un settore più regolamentato, le persone si preoccuperanno della mancanza di controllo sulle attività quotidiane dei propri dipendenti”. “tranne te. Cane mio, nessuno ti guarda.”

La difficoltà per le banche è che ci vuole più di un semplice cane intelligente per garantire che i dipendenti rispettino le rigide normative dei regolatori federali. Un esempio consiste nel chiedere loro di tenere un registro delle comunicazioni aziendali per molti anni, anche se la conversazione viene condotta su un dispositivo personale, utilizzando un servizio di messaggistica come WhatsApp.

JPMorgan Chase ha rivelato in un rapporto questo mese Deposito governativo “Alcune delle sue agenzie di regolamentazione” hanno chiesto se i messaggi elettronici inviati attraverso canali non approvati dalla banca “sono conformi ai requisiti di tenuta dei registri”. JPMorgan Chase ha dichiarato che “sta collaborando con queste indagini e sta attualmente discutendo alcune risoluzioni”.

Naturalmente, prima della pandemia, le preoccupazioni che i rivenditori Wheeler di Wall Street stessero chiacchierando tra loro su WhatsApp avevano coinvolto società diverse da JPMorgan Chase.Due commercianti di materie prime senior presso Morgan Stanley L’anno scorso ha perso il lavoro per non aver smesso di usare questo tipo di comunicazione. Altre banche dovranno quasi certamente affrontare problemi simili.

Ma è difficile vedere che lavorare da casa ridurrà la possibilità di inviare messaggi di testo vietati ai colleghi. Questa pratica, inoltre, non promuove necessariamente la conformità alle leggi sull’insider trading o alle politiche aziendali volte a prevenire il bullismo o le molestie sessuali.

I banchieri vi diranno che hanno iniziato a lavorare da casa più o meno nello stesso modo in cui Donald Drumsfield ha detto di essere entrato in Iraq, rendendosi conto che ci sono “fattori sconosciuti noti” che potrebbero interrompere la missione. Durante il volo, e beneficiando della tolleranza dei regolatori che sperano che le cose risolvano il problema, hanno raddoppiato i loro sforzi per migliorare il rischio, l’audit e altre misure di controllo volte a prevenire la pigrizia e i furti da parte dei dipendenti fuori dall’ufficio.

Ma ciò di cui non sono sicuri è se ci sono riusciti. Al giorno d’oggi, la speranza è ovunque, perché durante la pandemia Wall Street è scappata più e più volte e i prezzi sembrano solo aumentare. Ma un dirigente del settore mi ha ammesso che una sentenza definitiva sul lavoro da casa potrebbe richiedere anni. Le banche sono così complicate.

Per i CEO più anziani i cui leader chiedono di tornare in ufficio, attendere la fine di questo processo può essere particolarmente difficile. Non sto dicendo che meritino simpatia, solo comprensione. Molti di loro sono cresciuti in una Wall Street meno burocratica e più personale, dove hanno interagito a stretto contatto con i loro capi e gradualmente si sono abituati a questo rapporto.

L’economista Henry Kaufman (Henry Kaufman), un ex membro del Comitato Esecutivo di Salomon Brothers, è ancora un appassionato commentatore dell’approccio di Wall Street all’età di 93 anni. Mi ha detto che nei primi anni ’80, all’alba del Reagan Revolution, lui I partner della compagnia siederanno a ogni grande trading desk per assicurarsi che nessuno faccia niente di stupido. “Un partner ha osservato da vicino ciò che stava accadendo”, ha aggiunto. “I soci sono in pericolo: questo è il loro capitale.”

Questo stile personale è gradualmente scomparso quando aziende come Salomon si sono allontanate dalle strutture di partnership e sono state assorbite da banche più grandi (in questo caso Citigroup), che avevano transazioni informatizzate ad alta velocità. Ora, Kaufman dice: “I proprietari dell’azienda sono azionisti, e sono da qualche parte fuori e sconosciuti”.

L’ultima scommessa su Wall Street è che l’automazione salverà la situazione, creerà una traccia di controllo e renderà più difficili da coprire frodi o illeciti, indipendentemente dal fatto che il lavoratore rimanga a casa o meno. In agguato sullo sfondo c’è la promessa della tecnologia blockchain e dei protocolli finanziari decentralizzati, che hanno il potenziale per eliminare completamente gli intermediari umani.

È quasi strano che così tanti proprietari di banche vogliano ancora guardare direttamente ai propri dipendenti. Di nuovo, forse sanno cose che il resto di noi non sa.

