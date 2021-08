Wall Street ha sostanzialmente insistito sul piano per riprendere il lavoro, ma sono emerse crepe con l’aumento delle infezioni

2/2 © Reuters. Foto del file: il 19 luglio 2021, i segnali stradali di Wall Street possono essere visti fuori dalla Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA. REUTERS/Andrew Kelly/Foto d’archivio



Autori: Svea Herbst-Bayliss e Noor Zainab Hussain

(Reuters)-Sebbene gli avvertimenti dei funzionari della sanità pubblica sull’aggressiva variante delta del coronavirus abbiano spinto alcune aziende a riconsiderare i loro piani, molte delle più grandi banche di Wall Street hanno insistito sulla decisione di riportare i dipendenti nei loro uffici nelle prossime settimane.

Questa variazione solleva preoccupazioni anche tra i professionisti vaccinati, che possono causare danni alla famiglia a bambini non vaccinati e ad altri dopo aver lavorato in ufficio per un giorno. Avvocati, banchieri e gestori di investimenti affermano che ciò mette sotto pressione studi legali, società di servizi finanziari e altre società per una rivalutazione.

banca FuGuo (NYSE:)&Co ha posticipato la data di ritorno al 4 ottobre, mentre BlackRock (NYSE:), la più grande società di gestione patrimoniale al mondo, ha posticipato la data di ritorno di un mese a ottobre, ha affermato il rappresentante della società. Ha detto che lo studio legale Akin Gump Strauss Hauer ha posticipato la sua data dal 13 settembre all’11 ottobre.

A causa delle crescenti preoccupazioni, questi cambiamenti sono stati annunciati questa settimana https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/global-covid-19-cases-surpass-200-mln-delta-variant-spreads-2021-08 -04 Il pericolo aumenta a causa della nuova variante.

“Torniamo in ufficio, mettendo essenzialmente a rischio la nostra famiglia e i nostri figli”, ha detto una persona in una teleconferenza a livello aziendale per una società di servizi finanziari, in cui i dipendenti possono porre domande ed esprimere preoccupazioni. l’ufficio, secondo un altro partecipante che ha partecipato a una teleconferenza e ha socializzato con Reuters.

Manhattan o periferia?

I datori di lavoro di Wall Street sono divisi su questo tema. Con il diffondersi della pandemia lo scorso anno, dopo essersi adattate frettolosamente al lavoro a distanza, molte aziende sono pronte a far tornare i dipendenti, anche se è solo una parte della settimana. Per molte persone, questo significa riprendere i treni pendolari e gli ascensori nei grattacieli a partire dal mese prossimo.

Ma alcune persone ora obiettano, credendo che la vita in periferia sia produttiva per le imprese come la vita dopo aver lasciato il lavoro. La gente dice che, infatti, che si tratti di ristoranti all’aperto, spiagge o laghi, i sobborghi di New York si stanno rapidamente trasformando in avamposti per le transazioni commerciali.

Jonathan Litt ha dichiarato: “Molte persone non si spostano in città in questo momento, quindi il sobborgo di New York è diventato un nuovo luogo di incontro che non è mai esistito prima, ma ora puoi organizzare in modo efficiente molti incontri faccia a faccia lì . “, il suo hedge fund Land & Buildings Investment Management si concentra sul settore immobiliare.

“Guidi 10 minuti, pranzi e vai a casa”, ha detto Little, il cui fondo speculativo si è trasferito da Manhattan al vicino Connecticut più di dieci anni fa.

Alcuni avvocati e banchieri hanno detto ai colleghi che nel prossimo futuro non torneranno nei loro uffici di Manhattan perché hanno paura di contrarre il nuovo ceppo molto diffuso e di portarlo a casa ai minori di 12 anni che non sono autorizzati a ricevere il bambino COVID-12. 19 vaccini.

Cambiamenti di umore

Alcuni banchieri, avvocati e gestori di investimenti che hanno parlato con Reuters hanno affermato che l’umore di molti genitori di bambini piccoli è cambiato negli ultimi giorni. Questa è l’ultima svolta in una leggenda iniziata quando molti professionisti sono fuggiti dal loro ufficio di New York nel marzo 2020, solo per tornare temporaneamente all’inizio di questa estate.

Questa transizione coincide con la chiamata del sindaco di New York Bill de Blasio martedì https://www.reuters.com/world/us/nyc-require-proof-vaccination-indoor-activities-mayor -2021-08-03 Coloro che desiderano cenare al chiuso in un ristorante, allenarsi in palestra o assistere a uno spettacolo a New York devono dimostrare di essere stati vaccinati il ​​prima possibile.

“Pensavo che fossimo finiti e che le cose stessero migliorando, ma ovviamente non è andata così”, ha detto un altro dirigente, che ha affermato di apprezzare i sei dirigenti che ha contattato per questa storia, che ha rifiutato di essere nominato per paura di irritare il suo datore di lavoro.

Nelle principali banche, la politica attuale è quella di attenersi alla linea precedentemente stabilita e alcune banche assumono una posizione più dura sui vaccini.

Morgan Stanley Una fonte ha affermato che (NYSE:) dipendenti e clienti non potranno entrare nell’ufficio di New York della banca se non sono completamente vaccinati.

Un portavoce ha affermato che Goldman Sachs (NYSE :) ha stabilito i requisiti di segnalazione dello stato del vaccino dal 10 giugno, aggiungendo che le persone che non sono state vaccinate devono sottoporsi a test settimanali regolari e indossare maschere.

Un banchiere di JPMorgan Chase & Co. (NYSE:) ha detto a Reuters che “la paura sta aumentando”, ma ha ipotizzato che dopo che il CEO Jamie Dimon è diventato uno dei primi dirigenti senior a riportare i dipendenti, la banca non apporterà alcun cambiamento. JPMorgan Chase ha rifiutato di commentare eventuali modifiche ai suoi piani di back-office.

La più grande banca degli Stati Uniti ha fatto a turno per riportare in ufficio i dipendenti americani da luglio.