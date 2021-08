Wall Street la prossima settimana: il forte rimbalzo del mercato azionario statunitense affronta il mese più duro del mercato

Sciocco variegato

Gambling.com Group (NASDAQ: GAMB) è una società di marketing del settore del gioco d’azzardo online con sede a Dublino, Irlanda.Dopo aver annunciato un forte aumento dei profitti la scorsa notte, alle 13:20 Eastern Time di venerdì, il suo prezzo delle azioni è salito del 27%. Le entrate del gioco d’azzardo nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 (come il primo rapporto di una società pubblica) sono aumentate del 66% su base annua a 10,4 milioni di dollari USA.La società ha convertito una perdita trimestrale di $ 0,02 per azione un anno fa a 0,08 per quota Dollaro. Condividi il profitto questa volta. In effetti, l’unico numero in cui Gambling.com ha commesso errori in questo trimestre è stato il flusso di cassa gratuito, anche se il flusso di cassa gratuito è sceso solo del 3% a $ 3,1 milioni.

