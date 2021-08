Wall Street prevede che due titoli di rivenditori di auto aumenteranno del 35% o più.

Alla luce di queste premesse, pensiamo che potrebbe essere saggio scommettere sulle azioni dei rivenditori di auto KAR Auction Services, Inc. (KAR) e Cars.com Inc. (CARS). Gli analisti di Wall Street prevedono che questi due titoli aumenteranno di oltre il 35% a breve termine.

Poiché la carenza globale di chip semiconduttori continua ad avere un impatto negativo sulla produzione automobilistica, con l’aumento del numero di casi di COVID-19, le persone stanno cercando di evitare i trasporti pubblici, quindi la domanda di auto usate è aumentata. Pertanto, gli analisti di Wall Street si aspettano che i rivenditori di auto KAR Auction Services (KAR) e Cars.com (CARS) aumentino di oltre il 35% a breve termine. Continua a leggere per i dettagli. La carenza globale di chip semiconduttori continua a porre problemi di approvvigionamento per le auto nuove, facendo così aumentare il prezzo delle auto usate. Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, negli ultimi 12 mesi il prezzo delle auto e dei camion usati è aumentato del 45,2%, mentre il costo del noleggio di auto e camion è aumentato dell’87,7%.

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.