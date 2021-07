Wall Street raddoppia la fornitura di “denaro a buon mercato” ai ricchi

L’attività di prestito delle principali banche statunitensi sta raddoppiando sul finanziamento di clienti facoltosi, mentre i ricchi americani prendono in prestito denaro per acquistare seconde case, investire nel mercato azionario e potenzialmente ridurre le loro imposte.

I prestiti totali dei dipartimenti di gestione patrimoniale come JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Morgan Stanley hanno superato i 600 miliardi di dollari nel secondo trimestre, con un aumento del 17,5% su base annua. Ciò ha rappresentato il 22,5% del portafoglio prestiti totale della banca, rispetto al 16,3% di metà 2017.

Le banche sono felici di fornire questi prestiti perché hanno un record di perdite molto basse, ma non sono prive di rischi.Le turbolenze di mercato all’inizio della pandemia di Covid-19 lo scorso anno hanno spinto i gestori patrimoniali a chiedere ai clienti garantire Garanzie aggiuntive.

Peter Atwater, presidente di Financial Insyghts, ha dichiarato: “Sono preoccupato che tu abbia molto credito nel contesto che i ricchi non andranno mai a male”, ha detto delle quote della banca al loro portafoglio di ricchezza “trascurabile”.

Questo tipo di prestito è in aumento da oltre un decennio, ma da quando la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse in risposta alla pandemia, il tasso di tale prestito è aumentato. Banchieri e consulenti hanno affermato che i clienti della gestione patrimoniale si aspettano di pagare circa l’1,4% per prestiti biennali per investimenti liquidi come le azioni.

Rispettati

“Il tasso di interesse è così basso che lo trattano come denaro a buon mercato”, ha affermato Christopher Boyett, co-presidente della pratica del patrimonio privato dello studio legale Holland & Knight.

Sorprende il confronto con i portafogli bancari al consumo e alle imprese. I prestiti per la gestione patrimoniale di JP Morgan, Bank of America, Citi e Morgan Stanley sono cresciuti del 50% negli ultimi quattro anni, mentre i loro portafogli complessivi sono cresciuti solo del 9%.

JPMorgan Chase e Citigroup ora forniscono più prestiti a pochi clienti con un patrimonio netto ultra elevato che a milioni di clienti con carte di credito. Dieci anni fa, JP Morgan Chase forniva prestiti ai clienti delle carte di credito cinque volte tanto quanto i prestiti forniti ai clienti privati.

La banca svizzera UBS, il più grande istituto di gestione patrimoniale al mondo, ha importanti operazioni negli Stati Uniti e ha dichiarato questa settimana scopo Più prestiti negli Stati Uniti.

I prestiti concessi a mutuatari facoltosi sono solitamente utilizzati per investimenti finanziari, nonché per l’acquisto di seconde case e beni di lusso. Gli investitori utilizzano anche i prestiti per investire nelle proprie società, aggirando il dipartimento di prestito aziendale della banca e ottenere prestiti in un modo più economico e veloce.

Scott Millison, responsabile delle soluzioni di prestito degli Stati Uniti presso JP Morgan Private Bank, ha dichiarato: “Mentre le persone ripensano a dove vogliono vivere, sono avvenuti cambiamenti nello stile di vita”. “Hanno bisogno di soldi per comprare una nuova casa o per rinnovare una casa. Hanno bisogno di spendere soldi. Comprare mobili e opere d’arte.”

Controverso, il prestito può anche aiutare a ridurre le tasse. I clienti con un patrimonio netto elevato non raccolgono denaro vendendo beni e affrontano l’imposta sulle plusvalenze, ma ottengono fondi prendendo in prestito il valore del loro investimento.

“Un altro modo in cui queste famiglie possono ottenere liquidità da questi beni è venderli, il che ovviamente ha conseguenze fiscali, e queste conseguenze non sono buone”, ha affermato Sabrena Silver, partner dello studio legale White & Case.

Silver ha affermato che per i clienti facoltosi della banca, la questione fiscale è “rilevante, ma non una considerazione importante”, ma i critici non sono d’accordo con questo approccio.

Frank Clement, direttore esecutivo dell’organizzazione per la difesa della libertà American Tax Equity, ha affermato che i ricchi mutuatari si impegnano nell'”elusione fiscale legale”.

Clement ha detto: “I ricchi operano con un sistema fiscale completamente diverso. A meno che non vendano, tutta questa ricchezza accumulata è esentasse – e sono molto ricchi e non hanno bisogno di vendere”.

Emanuel Seth e Gabriel ZuckermanGli economisti dell’Università della California, Berkeley, hanno stimato all’inizio di quest’anno che la ricchezza collettiva dei miliardari americani era di 4,25 trilioni di dollari, di cui 2,7 trilioni di dollari erano entrate non tassate.

Il disegno di legge proposto dall’amministrazione Biden aumenterebbe l’imposta sulle plusvalenze dal 20% al 39,6% e colmerebbe la cosiddetta scappatoia “basata sui gradini”, consentendo alle famiglie facoltose di trasferire le plusvalenze esentasse tra generazioni.

Questo aumento dell’imposta sulle plusvalenze può portare a prestiti più elevati ai ricchi. Tuttavia, i consulenti hanno affermato che il ritmo futuro dei prestiti da parte del dipartimento di gestione patrimoniale della banca potrebbe dipendere maggiormente dai tassi di interesse, piuttosto che dalle politiche fiscali determinate da Washington.

“Non penso che sia motivato dalla tassazione tanto quanto dalla motivazione degli investimenti”, ha detto Boyt. “Se i tassi di interesse aumentano, l’attrazione scomparirà”.