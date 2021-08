Wall Street resterà in silenzio dopo i dati su occupazione e inflazione Reuters

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:), un prestatore sensibile ai tassi di interesse, banca FuGuo (NYSE:) & Co, Bank of America (NYSE:) e Gruppo Goldman Sachs Inc (NYSE:) è aumentato leggermente prima dell’apertura.

I rapporti sui guadagni per la Walt Disney Company, la società di noleggio Airbnb Inc e la società di consegna di cibo DoorDash Inc verranno rilasciati nel corso della giornata.

Palantir Technologies Inc è aumentata del 9,5% dopo che le entrate trimestrali della società di analisi dei dati statunitensi hanno superato le aspettative di Wall Street e le sue previsioni di vendita per il trimestre sono state superiori alle attese.

Tra le misure relative agli utili, le azioni statunitensi di Baidu Inc. (NASDAQ:) sono scese del 2,2% anche se la società ha registrato entrate trimestrali ottimistiche, a causa di un rimbalzo delle vendite pubblicitarie e dell’aumento della domanda per i suoi prodotti di intelligenza artificiale e cloud Boost.

Alle 8:55 del fuso orario orientale, era in aumento di 27 punti o 0,08%, in calo di 1,75 punti o 0,04% e in calo di 27,75 punti o 0,18%.

“La maggior parte di essi sono ciclici ed economici, quindi le persone si sentono più a loro agio nel detenere valore, soprattutto se pensano che il ciclo economico migliorerà in futuro, come evidenziato da una minore inflazione e da un miglioramento del mercato del lavoro”, ha affermato Gali.

L’indice S&P 500 Value è aumentato del 2% finora questo mese e si prevede che supererà l’indice di crescita per la prima volta da giugno.

© Reuters. Foto del file: un commerciante lavora al piano commerciale della Borsa di New York (NYSE) a Manhattan, New York City, USA il 5 agosto 2021. REUTERS/Andrew Kelly

