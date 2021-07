Wallenberg mette in guardia dall’usare il coronavirus come scusa per il protezionismo

Un importante industriale europeo ha affermato che i politici dell’UE stanno usando la pandemia di Covid-19 come scusa per attuare il protezionismo in aree come la produzione di vaccini e le mascherine.

La famiglia dell’imprenditore svedese Jacob Wallenberg controlla un gran numero di azioni in società come AstraZeneca, Ericsson, ABB e Nasdaq, il quale ha dichiarato al Financial Times che il vaccino è “reale” Il “livello internazionale” funziona bene e la maggior parte dei le maschere provengono dalla Cina.

Ha detto che era troppo usarlo come “scusa per il ritorno”. “Quando ho ascoltato i politici parlare del concetto di riflusso, ho sentito l’idea che l’Europa dovrebbe fare di più in patria. La mia preoccupazione è che alla fine diventi più protezionista”.

La Commissione europea e i principali politici ritengono che l’UE dovrebbe avere “autonomia strategica aperta” in alcuni settori e aree commerciali per garantire che la regione disponga di una catena di approvvigionamento indipendente.

In qualità di capo del comitato per l’accesso al commercio e al mercato della tavola rotonda dell’industria europea, un gruppo di 60 amministratori delegati e presidenti capo del continente europeo, Wallenberg ha avvertito che questa strategia ha il potenziale per avere un impatto sulla catena di approvvigionamento globale. ha aiutato l’Europa a superare le difficoltà della pandemia.

L’industriale svedese ha dichiarato: “Ogni paese sta discutendo di iniziare a produrre vaccini, incluso il mio paese”. “Penso che i vaccini siano gestiti a un livello veramente internazionale, motivo per cui otteniamo i vaccini il prima possibile. , Evitare l’autonomia è molto importante .”

All’inizio della pandemia, la Francia ha deciso di confiscare milioni di mascherine spedite in altre parti dell’Unione Europea da Mölnlycke di proprietà della holding della famiglia Wallenberg, che ha disturbato sia l’industriale che il governo svedese.

A maggio, la Commissione europea ha annunciato un aggiornamento della sua strategia industriale, chiedendo un’azione per affrontare le vulnerabilità nella catena di approvvigionamento scoperte durante la pandemia. Il comitato ha identificato 137 prodotti negli ecosistemi più sensibili, come materie prime, batterie, ingredienti farmaceutici, idrogeno, semiconduttori e tecnologia cloud, in cui l’UE dipende fortemente dalle importazioni da paesi terzi, in particolare dalla Cina.

In un rapporto pubblicato lunedì, la tavola rotonda europea ha avvertito che qualsiasi intervento volto ad aumentare la resilienza delle catene di approvvigionamento europee, anche su materie prime chiave, “dovrebbe essere l’eccezione, non la regola”.

Ha chiesto una maggiore apertura delle catene di approvvigionamento europee e il rafforzamento dei contatti con l’industria nei rapporti con la Cina, nonostante le crescenti tensioni dovute alla repressione a Hong Kong e alle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang.

All’inizio di quest’anno, gli interessi della famiglia Wallenberg hanno ricevuto continua attenzione dopo che la Svezia ha vietato a Huawei di accedere alla rete 5G.

Wallenberg, che ha pubblicamente criticato il divieto svedese su Huawei, ha affermato che l’unica via d’uscita è “trovare un terreno comune” con la Cina. Ha detto che come seconda economia più grande del mondo, la Cina è “il nostro partner molto importante”. “Un’altra opzione, smettila di farlo… È un cambiamento drammatico nel mondo.”

Tuttavia, ha aggiunto che l’UE deve essere preparata a proteggere le sue aziende da pratiche sleali. Ha detto: “Penso che l’UE debba prendere una posizione forte e difenderla. Questo è molto importante”.

Wallenberg accoglie con favore le iniziative europee per esaminare più da vicino gli investimenti esteri.

“Penso che sia molto appropriato per noi disporre di strumenti di questa natura. Penso che si tratti di garantire che si possano applicare i principi della concorrenza leale”, ha affermato. “Se ci ritroviamo in una situazione in cui questo metodo non funziona… Ovviamente dobbiamo sopportarne le conseguenze”.

La tavola rotonda europea ha invitato Bruxelles a istituire un’agenzia specializzata per gestire le relazioni con la Cina.

Ha sottolineato che sebbene gli Stati Uniti siano ancora un importante partner strategico, l’Europa non dovrebbe “copiare e incollare” la posizione più aggressiva di Washington sui rapporti con la Cina. Ha detto che l’Europa deve “reggersi con le proprie gambe”.