Walmart assume il direttore della criptovaluta

Il gigante americano della vendita al dettaglio Wal-Mart sta cercando di assumere qualcuno per sviluppare una roadmap per la valuta digitale e lavorare con Amazon per trovare modi per consentire ai clienti di pagare le merci utilizzando la criptovaluta.

Un annuncio di lavoro sul suo sito Web affermava che Wal-Mart è alla ricerca di un senior director presso la sede dell’azienda a Bentonville, in Arkansas, che “determinerà le esigenze dei clienti e le tradurrà in esigenze di prodotto” e determinerà gli investimenti e la cooperazione relativi alle criptovalute.

Amazon ha affermato che sta assumendo posizioni senior simili, il che ha suscitato l’interesse della gente. leggere Perché la scommessa crittografica di Amazon non riguarda Bitcoin: riguarda le banche Il complesso di criptovalute ha registrato solidi guadagni lunedì, con Bitcoin in aumento del 3% a oltre 47.000 $ e Dogecoin in aumento del 16%. Questo articolo è stato scritto da Agenzia di stampa Dow Jones. Per contattare l’autore di questa storia tramite feedback o notizie, inviare un’e-mail Adam Licudi

