Walmart prevede di assumere 20.000 dipendenti della catena di approvvigionamento durante le festività natalizie

Walmart Mercoledì ha detto che prevede di assumere 20.000 dipendenti per aiutare a mantenere la merce in circolazione prima del previsto boom dello shopping natalizio.

La grande distribuzione, che è già il più grande datore di lavoro negli Stati Uniti, ha affermato che questi ruoli svolgeranno un ruolo nella catena di approvvigionamento. Questi lavori saranno un mix di tempo pieno e part-time, ma saranno posizioni permanenti. Serviranno come riempitori di ordini e gestori di merci negli oltre 250 centri di distribuzione, centri di evasione ordini e uffici di trasporto dell’azienda.

Wal-Mart ha dichiarato in un post sul blog aziendale che lo stipendio medio dei dipendenti della catena di approvvigionamento è di $ 20,37 all’ora. La società ha dichiarato che terrà uno speciale evento di reclutamento dall’8 al 9 settembre.

Mentre l’azienda risponde alla forte concorrenza dei lavoratori e all’epidemia di Covid-19, Walmart sta assumendo personale, che ha causato interruzioni della produzione, rallentato i trasporti e causato la congestione portuale globale. Queste sfide si sono tradotte in ritardi, carenze e prezzi più elevati in tutto il settore. Si sono anche chiesti se i rivenditori si prepareranno per la stagione di punta dei regali, specialmente quando si effettuano più acquisti online.

Wal-Mart non ha annunciato il suo piano di reclutamento per le vacanze.L’anno scorso, il rivenditore ha detto Saranno assunti 20.000 dipendenti stagionali, Questa è la prima volta in cinque anni che viene annunciato un importante reclutamento per le vacanze.

L’azienda ha anche aumentato gli investimenti nella catena di approvvigionamento, come ad esempio Aggiungi un sistema di automazione ad alta tecnologia Scegli un negozio che aiuti a raccogliere e imballare gli ordini di generi alimentari online.

Walmart ha detto ad agosto Vedendo una forte domanda di forniture per il ritorno a scuola, bagagli, vestiti, ecc., Mentre i consumatori tornavano al negozio. Il direttore finanziario Brett Biggs (Brett Biggs) ha dichiarato durante la teleconferenza sugli utili del secondo trimestre che la società ha aumentato i tempi di consegna degli ordini e ha noleggiato le proprie navi dedicate per accelerare le importazioni. Anche così, ha affermato, “in considerazione delle forti vendite e dei vincoli di fornitura, la carenza di alcune categorie di merci generali è ancora superiore al normale”.

Poiché Wal-Mart compete con altri datori di lavoro per i lavori orari, ha cercato di rendere l’affare più dolce.Ricarica iniziata di recente Bonus speciale per magazzinieri insieme a Paga il 100% delle tasse universitarie e dei libri di testo per i dipendenti.

Altri rivenditori hanno annunciato vantaggi simili e modifiche alle politiche.Tra questi, Target ha lanciato Proprio college senza debiti programma. CVS Salute insieme a Walgreens Boots League Hanno detto che l’avrebbero fatto Aumenta il loro stipendio iniziale a $ 15 all’ora, CVS dice che lo farà Ridurre i requisiti educativi per i lavori di livello base.