Warren Buffet immerge le dita dei piedi nel regno digitale: il prossimo è la criptovaluta? Da DailyCoin

Sono stati fatti diversi tentativi per promuovere le modifiche di Warren Buffett a Bitcoin e l’ultimo Bitcoin proviene dal fondatore di Tron. Sun ha offerto più di 4 milioni di dollari in un’asta di beneficenza per avere l’opportunità di cenare con Buffett.Durante questo periodo, né Sun né Buffett hanno potuto cambiare le opinioni reciproche.

Gli appassionati di criptovaluta hanno rapidamente riportato la mente all’Assemblea annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway del 2018, dove Buffett ha affermato che Bitcoin è come un veleno per topi. Ha ulteriormente elaborato, descrivendo la valuta come un miraggio, “non valuta”.

In un’intervista con CNBC lo scorso anno, Warren Buffett ha chiarito la sua posizione su Bitcoin e altre criptovalute. Il miliardario ha affermato: “Le criptovalute sono sostanzialmente prive di valore e non producono nulla.” Ha inoltre aggiunto che non possiede alcuna criptovaluta e non prevede di possedere alcuna criptovaluta in futuro.

Il recente investimento in Nubank è stato spiegato da alcuni analisti mentre Buffett sta lentamente cambiando la sua posizione su Bitcoin per unirsi ai ranghi dei credenti di criptovaluta appena trasformati.

Sebbene Berkshire Hathaway abbia effettuato molteplici investimenti in società finanziarie e banche tradizionali, questa è la prima volta che il gruppo multinazionale investe in una società finanziaria legata alle criptovalute.

Questa è una buona notizia per gli appassionati di criptovaluta, perché la società finanziaria in cui investe Berkshire Hathaway è la società madre di Easynvest, che è una piattaforma di investimento che consente agli utenti di accedere agli ETF Bitcoin. In vista della precedente dichiarazione anti-bitcoin di Warren Buffett, questo ha innescato un’ondata di eccitazione nella comunità.

Dopo l’ultimo investimento della sua azienda, l’investitore seriale Warren Buffett potrebbe cambiare lentamente la sua posizione su Bitcoin e altre criptovalute. Berkshire Hathaway, un conglomerato multinazionale con Warren Buffett come amministratore delegato, ha investito $ 5 miliardi in una società finanziaria brasiliana che ha cercato di estendere la sua portata a più settori.

