Weibo cinese vieta la crittografia: perché è importante? Da DailyCoin

Weibo cinese vieta la crittografia: perché è importante?



Con l’aumento della repressione sugli account dei social media degli influencer, il divieto cinese sulle criptovalute è cambiato di nuovo.

Weibo (codice azionario Nasdaq:), “China Twitter” ha sospeso gli account a causa di violazioni delle leggi e dei regolamenti relativi alla crittografia.

Gli esperti suggeriscono che la Cina sta facendo tutto il possibile per prevenire la “situazione di Elon Musk” nel suo mercato.

Il divieto di crittografia, unito alla sospensione degli account Weibo, ha avuto un impatto negativo sul mercato.

Il giro di vite della Cina sulle criptovalute non è rallentato, o meglio, il governo sta dimostrando che può e farà rispettare il divieto a tutti i livelli. Sabato 5 giugno, gli utenti di Weibo con account relativi al trading di criptovalute, al mining e all’influenza sono stati sospesi dall’utilizzo della piattaforma per violazione delle leggi nazionali. Questa mossa ha causato un calo del prezzo del 5% questo fine settimana.

Poiché la Cina continua a rafforzare ogni giorno la sua posizione anti-crittografia, alcuni utenti hanno iniziato a cercare vulnerabilità e, sebbene siano stati sospesi, possono ancora svolgere attività relative alla crittografia. Una cosa è certa; la Cina è un affare e la soppressione sta influenzando il prezzo di Bitcoin e l’intero mercato.

Divieto contro i social media

Dal 2013, la Cina ha sempre avuto un atteggiamento negativo nei confronti di Bitcoin e criptovalute. Le persone hanno notato che la decisione del governo di limitare la criptovaluta è dovuta alla natura segreta della transazione, poiché il governo cinese afferma che qualcuno ha utilizzato transazioni improprie per condurre transazioni improprie. Criptovaluta.

Rapporti dall’interno della Cina indicano che il governo ha perso entrate dalla criptovaluta, portando il governo cinese a sviluppare la propria valuta digitale e sarà spinta all’adozione di massa.

Sina (NASDAQ:) Weibo, comunemente noto come “China Twitter”, ha sospeso gli account relativi alle criptovalute in conformità con le normative cinesi. Weibo è un social media popolare con una grande influenza in Cina e il divieto di account ha diffuso un messaggio molto forte e chiaro.

Le piattaforme di social media cinesi vengono monitorate per osservare gli effetti dell’ondata di divieti. Sebbene Weibo non abbia ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla sospensione, è stato riferito che il nome utente di ogni account vietato contiene “Bitcoin”.

L’attuale divieto sulle criptovalute proviene da agenzie governative e si prevede che l’ultimo chiodo nella bara sarà consegnato dalla Corte Suprema.Molte persone in Cina descrivono il divieto come un “giorno del giudizio” perché il governo ha imposto la sua decisione di reprimere alcune attività legate alle criptovalute in una dichiarazione rilasciata poche settimane fa

d’altro canto

La decisione del governo cinese di vietare le criptovalute potrebbe non essere applicata rigorosamente perché le persone sono sempre alla ricerca di modi per aggirare la legge.

Il divieto ha reso gli appassionati di criptovalute contrari alla valuta digitale cinese.

Si può dire che il governo cinese si stia prendendo la propria umiliazione.

L’impatto della repressione

Il divieto di Weibo su account crittografici influenti relativi alle attività di trading e mining cinesi è il risultato di molteplici ragioni, ma una spiegazione sorprendente è impedire che lo “scenario di Elon Musk” si ripeta.

La Cina vuole evitare una situazione in cui una o più persone diventino così influenti da poter influenzare individualmente il mercato. All’inizio di quest’anno, Elon Musk è stato responsabile dell’ascesa e della successiva caduta di Bitcoin.

La soppressione è dannosa per il mercato in generale, perché lo status della Cina come uno dei principali partecipanti al mercato economico sarà inevitabilmente influenzato. La Cina rappresenta gran parte dell’industria mineraria di Bitcoin e vietare tali attività in Cina manterrà i prezzi al ribasso.

