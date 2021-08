Weidman ha detto che se deve affrontare l’inflazione, la Banca centrale europea deve inasprire la politica Reuters

Dopo la riunione politica del 22 luglio, la Banca centrale europea ha promesso di mantenere i tassi di interesse a livelli storicamente bassi più a lungo per aumentare l’inflazione debole e ha avvertito che la rapida diffusione del coronavirus rappresenta un rischio per la ripresa della zona euro.

Weidman ha affermato che se le prospettive per l’inflazione continuano a crescere, la Banca centrale europea dovrà agire in conformità con i suoi obiettivi di stabilizzazione dei prezzi. “Dobbiamo chiarire ancora e ancora che inaspriremo la politica monetaria se le prospettive dei prezzi lo richiederanno.

“La Banca centrale europea non è qui per affrontare i problemi di protezione della solvibilità degli stati”, ha affermato Weidmann, poiché il governatore della Bundesbank gli ha assegnato un posto nel comitato di gestione decisionale della Banca centrale europea.

I paesi dell’eurozona hanno aumentato i prestiti in risposta alla pandemia di coronavirus: se le banche centrali inaspriscono le loro politiche in risposta all’aumento dei prezzi, potrebbero dover affrontare il rischio di un aumento dei costi per il servizio del debito.

