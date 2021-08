Weihai Bank (09677.HK) Aumento dell’utile netto provvisorio del 9,02%, nessun dividendo

Condividi questo articolo!

Data: 29 agosto 2021 alle 14:39

[Caihua News Agency]Weihai Bank (09677.HK) ha annunciato i suoi risultati intermedi per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021, ottenendo un utile operativo di 3.638 miliardi di RMB, un aumento di 612 milioni di RMB rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un aumento di 20,23%; L’utile prima delle imposte è stato di 1,164 miliardi di RMB, con un aumento di 75 milioni di RMB rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento del 6,84%; L’utile netto è stato di 962 milioni di RMB, con un aumento di 80 milioni di RMB rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, un aumento del 9,02%, principalmente dovuto alle banche corporate e retail Con lo sviluppo continuo dell’attività, il margine di interesse, le commissioni nette sono aumentate di anno in anno. La banca non dichiarerà un acconto sul dividendo per il 2021.

Il margine di interesse è la componente principale del reddito operativo della banca, rappresentando rispettivamente il 65,13% e l’80,24% del reddito operativo della banca nella prima metà del 2020 e nel 2021. Nella prima metà del 2021, il nostro margine di interesse è stato di 2,919 miliardi di RMB, con un aumento di 948 milioni di RMB o del 48,12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente a causa dell’aumento della scala di attività della banca, dell’ottimizzazione della struttura, e aumento del rendimento netto di interesse.

Durante il periodo di riferimento, il reddito da interessi della banca è stato di 6,347 miliardi di RMB, con un aumento di 1,189 miliardi di RMB rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento del 23,05%, dovuto principalmente all’aumento del saldo medio delle attività fruttifere della banca da 214,758 miliardi di RMB della prima metà del 2020. Alla prima metà del 2021, 261.431 milioni di RMB e il rendimento medio delle attività fruttifere è aumentato dal 4,83% della prima metà del 2020 al 4,90% della prima metà del 2021. L’incremento del saldo medio delle attività fruttifere è principalmente attribuibile all’aumento del saldo medio degli impieghi. L’incremento del rendimento medio delle attività fruttifere è dovuto principalmente all’aumento del rendimento medio dei prestiti e delle anticipazioni e del rendimento medio degli investimenti finanziari.

Durante il periodo di riferimento, le commissioni nette della banca sono state di 346 milioni di RMB, con un aumento di 88 milioni di RMB o del 33,81% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Un aumento di 92 milioni di RMB nello stesso periodo dello scorso anno, un aumento del 31,95%, un aumento di 04 milioni di RMB, un aumento del 14,70%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, principalmente a causa dell’aumento delle commissioni di pagamento e regolamento e delle commissioni per il servizio di carte bancarie con l’aumento della scala aziendale. l’aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno.

