Wells Fargo chiude tutte le linee di credito personali

Data l’incertezza economica causata dalla pandemia di COVID-19, questa mossa arriva dopo che le banche hanno sospeso i prestiti per la casa per più di un anno.

Il prodotto di solito fornisce agli utenti una linea di credito revolving da 3.000 a 100.000 dollari USA.Il prodotto è pubblicizzato come un modo per integrare il debito della carta di credito ad alto interesse, pagare i lavori di ristrutturazione della casa o evitare commissioni di scoperto per conti correnti collegati, segnala https: //cnb.cx /3hm2yaB ha detto.

(Reuters)- banca FuGuo (NYSE:) & Co sta chiudendo tutte le linee di credito personali esistenti e non offre più prodotti di prestito al consumo.La CNBC ha citato una lettera della banca giovedì.

