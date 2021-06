Wells Fargo ritiene che la ripresa economica degli Stati Uniti sia “intensificata”

Previsioni di fine anno di Wells Fargo per i principali tassi di interesse tasso d’interesse 2020 effettivo Previsioni 2021 Previsioni per il 2022 Tasso di fondi federali 0,09% dallo 0,00% allo 0,25% dallo 0,00% allo 0,25% Rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni 0,91% dal 2,00% al 2,50% dal 2,25% al ​​2,75% Rendimento dei titoli del Tesoro USA a 30 anni 1,64% dal 2,75% al ​​3,25% dal 2,75% al ​​3,25%

Fonte: Wells Fargo Investment Research Institute

Cinque idee di investimento dopo la pandemia

Il rapporto fornisce diverse raccomandazioni di investimento e mette in evidenza cinque idee nell’ultima sezione. Questi sono riassunti come segue.alcuni

Usa il denaro in modo selettivo per il lavoro. Dato il forte rimbalzo economico, WFII è più ottimista sulle azioni piuttosto che sul reddito fisso. Sono ottimisti per le azioni statunitensi a grande capitalizzazione, le azioni a bassa capitalizzazione statunitensi e le azioni dei mercati emergenti.Sono ottimisti anche per i settori maturi.Tuttavia, si consiglia agli investitori di allocare la liquidità con attenzione e gradualmente.

Sovrappeso il settore ciclico. Il rapporto raccomanda agli investitori di prendere in considerazione i titoli azionari statunitensi a grande capitalizzazione, che tendono a sovraperformare il mercato più ampio nelle prime fasi della ripresa. Questi includono l’industria, i materiali, la finanza e l’energia.

Difensivo nel campo del reddito fisso. L’autore ha alzato l’obiettivo del tasso di interesse a lungo termine, ma ha favorito la parte centrale della curva dei rendimenti a causa della maggiore periodo Con l’aumento dei tassi di interesse, i titoli hanno un potenziale di ribasso maggiore. Favoriscono le azioni privilegiate e le obbligazioni comunali, queste ultime perché le aliquote fiscali aumenteranno.

Tieni il passo con la tendenza al rialzo dei prezzi delle materie prime. L’espansione globale dovrebbe continuare a far salire i prezzi di varie materie prime.

Preferenza per strategie di selezione azionaria e creditizia negli investimenti alternativi. Il rapporto prevede differenze significative nei rendimenti tra settori, industrie e regioni. Arbitraggio M&A con Crediti inesigibili Potrebbe essere un’area che offre un enorme potenziale di guadagno.