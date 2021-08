Wendy è uno stock di meme. Ora è la cosa più grande.

dimensione del font

Wendy’s

stato meme-stock e i vantaggi che portaNon è durato a lungoForse guadagni forti possono risolvere il problema.

Non molto tempo fa, Wendy’s (codice stock: WEN) è diventato brevemente un meme stock. L’8 giugno, il titolo è stato scambiato fino a US $ 29,46 e quel giorno ha chiuso in rialzo del 26%.I trader nella chat room ne hanno discusso. Il titolo ha iniziato a diminuire il giorno successivo e, dopo 10 giorni, è quasi tornato al punto di partenza.Per ogni

Arresto del gioco

(GME) o

AMC Entertainment Holdings

(AMC) ha scoperto che le sue azioni hanno continuato a salire e una dozzina di altre azioni memetiche hanno goduto di 15 minuti di fama in borsa prima di scomparire.

Tuttavia, abbiamo a lungo sostenuto l’idea che i fondamentali alla fine prevarranno. Con Wendy, Sembra cosìMercoledì, la società ha riportato un utile rettificato per azione di 27 centesimi, superando le aspettative di 18 centesimi e un fatturato di 493,3 milioni di dollari USA, superiore alle attese di 46163 milioni di dollari USA. Ha anche alzato la sua previsione per l’intero anno a 79 centesimi a 81 centesimi, superiore ai 74 centesimi previsti. Il suo prezzo delle azioni ha chiuso in rialzo del 3,7% a $ 22,85, che è stato il più grande aumento dal 14 maggio, con l’eccezione dell’aumento dell’8 giugno, ovviamente.

Anche gli analisti che erano tiepidi su questo titolo sono rimasti colpiti. Analista Stifel Chris OkurColoro che detengono un rating di mantenimento sulle azioni di Wendy’s sono “incoraggiati” dall’aumento delle visite dei clienti quando i concorrenti vedono una diminuzione delle visite dei clienti.Analista Cowan Andrea CarloLa persona che ha anche valutato Wendy’s Hold ha dichiarato di essere ottimista sulle vendite dell’azienda grazie ai suoi prodotti innovativi e a valore aggiunto, ma non esiste un “catalizzatore specifico per promuovere la continua crescita delle vendite nello stesso negozio” e ha lasciato la valutazione in posto.

Anche le azioni di Wendy sembrano aspettare un catalizzatore. I prezzi delle azioni sono aumentati bruscamente, ma non abbastanza da farli uscire dal range in cui si trovano da giugno 2020. A quel tempo, il prezzo delle azioni è rimbalzato al livello prima del crollo della pandemia, e poi era sulla buona strada. Alcune persone si preoccupano se Wendy’s può crescere durante il blocco; se può crescere attraverso la riapertura; e come andranno i suoi prodotti per la colazione, e così via. Negli ultimi 12 mesi, il prezzo delle sue azioni è aumentato solo del 3%.

Tuttavia, c’è un problema con l’attesa del catalizzatore: quando arriva, potrebbe già avere un prezzo. E ci sono molte cose che, se vanno bene, possono essere buone notizie per spingere il prezzo delle azioni più in alto. La sua attività di prima colazione (crescita del 10%) è in crescita e anche i suoi prodotti digitali stanno crescendo del 10%. Wendy’s ha persino alzato i suoi obiettivi di espansione, quindi entro il 2025 avrà da 8.500 a 9.000 ristoranti.

L’analista di MKM ha scritto: “In generale, riteniamo che le azioni e l’esecuzione della società si riflettano nei suoi fondamentali, anche se non è stata ancora pienamente riconosciuta dalla comunità degli investitori”. Brett LevyCon un rating di acquisto e un prezzo obiettivo di $ 28, il titolo è in rialzo del 22% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì.

In definitiva, essere apprezzati dalla comunità degli investitori, non solo dai trader memetici, sarà il segreto per ulteriori guadagni. Non sorprenderti se prima o poi vengono da Wendy.

Scrivere a Ben Levison Ben.Levisohn@barrons.com