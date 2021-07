Winnie Byanyima:’Essere diversi è una forza potente. Non esito mai ad essere me stesso’

La maggior parte dei leader deve superare i conflitti per sopravvivere e crescere all’interno dell’organizzazione, ma pochi hanno sperimentato il tipo di esperienza in prima linea che Winnie Byanyima supera.

Come ugandese, è sopravvissuta ai disordini post-coloniali nel suo paese e ha ottenuto un posto in una delle migliori università. Ma costretta a fuggire dalla persecuzione, lei e la sua famiglia sono presto passate attraverso il Kenya e sono diventate rifugiati britannici. Ha studiato ancora una volta all’Università di Manchester e si è comportata bene in materie di ingegneria aeronautica e scienze ambientali dominate dagli uomini. Poi ha rifiutato la borsa di studio degli Stati Uniti, è tornata in Uganda ed è entrata in politica.

“Sono una nomade”, ha detto. “Come persona curiosa e appassionata di giustizia sociale, mi diletto in diverse cose”.

Come attivista politico e organizzatore della comunità, quando il governo di Milton Obote si è trasformato nella dittatura del suo predecessore deposto Idi Amin, Baian Imma si è unito al movimento militante ugandese per aiutare a rovesciarlo e sostenere Yoweri Museveni.

Dopo aver rappresentato il governo ugandese all’estero e aver lavorato per un’organizzazione internazionale focalizzata sui diritti delle donne, è stata nominata capo di Oxfam International nel 2013. Lì, ha preso l’iniziativa negli sforzi per “decolonizzare” l’organizzazione benefica, che è stata co-fondata a Oxford da un donatore “molto privilegiato” e ha trasferito la sua sede in Kenya.

Prima di essere nominata a capo del Programma delle Nazioni Unite per l’HIV/AIDS (UNAids) due anni fa, ha anche contribuito a monitorare la sua risposta allo scandalo degli abusi sessuali.Corrisponde alla preoccupazione per il virus Problemi di molestie interne.

Byanyima ha ricordato di essersi arrabbiato e spaventato sotto il governo autocratico di Amin. “Ho visto che il mio amico è stato prelevato a scuola ed è tornato una settimana dopo per radersi la testa, dimostra che stanno piangendo la perdita del padre e non possono nemmeno seppellirlo”, ha detto.

“Una donna non sa cosa può fare. Qualsiasi soldato può portarti fuori dalla strada e sposarti, ei loro genitori non osano dire una parola.”

Sua madre era un’insegnante e suo padre era un politico dell’opposizione, che ha ispirato la convinzione che “la giustizia sociale è ciò su cui insisti, godi, fai per te stesso e per gli altri, paghi il prezzo e vai avanti. Lei e i suoi compagni di classe hanno criticato insieme il regime , e allo stesso tempo “temeva che mio padre potesse morire, e poi temeva se stessa”.

Da studentessa nel Regno Unito, ha ricordato l’esperienza del superamento dei pregiudizi, inclusa quella in cui il suo professore l’ha convocata dopo aver ottenuto il punteggio più alto. “È sempre sorprendente che io possa fare così bene, la gente pensa che, poiché sei un’africana e una donna, non puoi farlo così bene”.

Ha partecipato a dibattiti politici, ma è rimasta delusa dall’obiettivo ristretto della Gran Bretagna. “sebbene Greenham pubblico I manifestanti sono stati assorbiti in [US] Armi nucleari, siamo stati uccisi con armi di piccolo calibro in Uganda”, ha detto. “Le femministe radicali parlano di autonomia fisica, ma ho pensato: ‘Quando parleranno di liberazione politica, fine della dittatura e sradicamento della povertà? «Non l’hanno mai fatto. “

Tutto ti lancerà qualcosa di nuovo e devi essere in grado di cadere e rialzarti rapidamente.Sono caduto molte volte

Dopo essere tornata in Uganda, ha cercato di risolvere i problemi della corruzione e dello sfruttamento. Si è presentata di fronte all’attuale ministro del suo stesso partito come candidato parlamentare, che sentiva non era abbastanza per servire i suoi elettori. “I candidati maschi hanno tenuto una grande manifestazione sul podio”, ha detto. “Sono entrata negli slum, sono entrata nelle cucine delle persone e ho parlato con le donne.” Ha vinto in modo convincente.

Oltre ai valori, ha riflettuto anche su altre importanti capacità di leadership. “Conosci le persone e come lavorare con loro. Devi essere in grado di sapere cosa puoi fornire, di cosa hai bisogno dagli altri e di cosa hanno bisogno da te”.

Un’altra qualità importante è la robustezza. “Devi adattarti”, ha detto. “Tutto ti porterà cose nuove. Devi essere in grado di cadere e rialzarti velocemente. Sono caduto molte volte.”

Durante Oxfam International, ha promosso la sua trasformazione da agenzia di aiuti umanitari a gruppo di campagna, e ha dato una maggiore voce alle filiali nei paesi in via di sviluppo. “Il lavoro che svolgiamo per aiutare la comunità a stabilirsi è amato. Ma non basta. La maggior parte dei poveri vive in paesi a reddito medio. Il problema è la disuguaglianza”.

Al fine di stimolare la riforma, ha cercato di influenzare le élite globali al World Economic Forum di Davos, nelle Alpi svizzere, che hanno molte prove e argomenti. Questo ha acceso la riflessione su un’altra caratteristica di leadership che considerava essenziale: l’autenticità.

“Entrerei in una stanza con 30-40 uomini in abiti neri e grigi e alcune donne aziendali in piccoli abiti neri”, ha detto. “Nel mio paese indossiamo il verde, il giallo e il rosso. L’impostazione predefinita è integrare e ridurre le minacce. Ma perché è un po’ diverso? Supererò le mie paure e continuerò il mio messaggio nel modo più sensibile. Essere diversi è molto potente Sì. Non esito mai ad essere me stesso.”

Rispettati

Durante la seconda metà del suo mandato in Oxfam, è stata messa in ombra dalle accuse di abusi sessuali e sfruttamento da parte del personale in prima linea, anche dopo il terremoto di Haiti, sebbene fosse sotto la supervisione dell’ufficio del Regno Unito ed era in gran parte prima del suo mandato.

Una volta che il reclamo è stato esposto, l’ente di beneficenza è stato criticato per la sua risposta lenta. Ma Byanyima ha affermato di aver convinto il suo consiglio di amministrazione a nominare un comitato esterno per esaminare i problemi, formulare raccomandazioni, condividerli pubblicamente e implementarli.

Poi, nel 2019, ha vinto la competizione per gestire UNAids e anche l’organizzazione è sotto pressione per riformarsi dopo le accuse di molestie al personale. Ha sottolineato la sua esperienza nella gestione delle crisi e la necessità di concentrarsi sulle attività della campagna e sul lavoro con i gruppi della comunità.

Ha anche attinto alla sua esperienza con l’HIV che è stata duramente colpita in Uganda. La malattia ha ucciso suo fratello e ha detto che alla fine è morto non per mancanza di cure ma per vergogna, che lo ha reso riluttante a visitare regolarmente la clinica.

Quattro anni dopo che l’AIDS è stato scoperto e ucciso fino a 1 milione di persone ogni anno, si è concentrata sull’azione della comunità per guidare la risposta e mobilitare il governo per introdurre politiche più illuminate.

Alcune persone credono che istituzioni come Oxfam e UNAIDS abbiano bisogno di forti programmi tecnici per fornire servizi, attivismo comunitario e attività di campagna. Per Byanyima, facendo affidamento sulle proprie capacità, privilegiare quest’ultimo.

Byanyima ha ripensato al suo metodo di gestione e ha detto: “Devi affrontare il potere, analizzare chi ha il potere e costruire una struttura più condivisa in modo che tutti abbiano voce. Questa è una leadership in stile servo. Puoi metterti dietro per lascia che gli altri guidino e vedi te stesso come il promotore degli altri”.