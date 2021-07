Wizz Air affronta una forte opposizione degli investitori al piano di bonus da 100 milioni di sterline del capo’

Share it

Wizz Air sta affrontando una forte opposizione perché il piano paga un bonus di 100 milioni di sterline al CEO Jozsef Varadi, a condizione che possa aumentare rapidamente il prezzo delle azioni della compagnia aerea a basso costo mentre l’industria si riprende dalla pandemia.

Se il prezzo delle azioni di Wizz salirà dagli attuali £ 45 a £ 120 nei prossimi cinque anni, Varadi diventerà la più grande spesa di una società quotata a Londra, il che ha sollevato preoccupazioni tra alcuni nella comunità degli investitori.

Ivis, l’influente servizio di consulenza per il voto della British Investment Association, ha emesso un allarme rosso agli investitori sul piano di compensazione della compagnia aerea con sede in Ungheria.

La parte superiore rossa è l’avvertimento di più alto livello emesso dall’AI.I suoi membri possiedono collettivamente un terzo della UK plc e sono utilizzati per segnalare agli azionisti le principali questioni di governo societario.

In precedenza, Institutional Shareholder Services e Glass Lewis, un influente consulente di molte delle più grandi società di gestione patrimoniale del mondo, avevano esortato gli azionisti a rifiutare il piano di compensazione.

Glass Lewis ha affermato di avere “serie riserve” sul piano di compensazione, che potrebbero portare a “pagamenti in eccesso”, mentre ISS ha affermato che la società non ha fornito “ragioni convincenti per il mantenimento del piano o gli effetti di incentivazione sull’amministratore delegato”.

Gli azionisti voteranno il piano durante la riunione annuale di martedì prossimo, che include anche un bonus pool di 50 milioni di sterline per altri dirigenti senior e un bonus più piccolo per tutti i dipendenti, incluso l’equipaggio.

IA, ISS e Glass Lewis hanno anche espresso preoccupazione per la diversificazione dell’azienda, che non ha raggiunto l’obiettivo del 30% delle posizioni nei consigli di amministrazione nel Regno Unito che dovrebbero essere ricoperte da donne.

Per raggiungere i 100 milioni di sterline di spesa, Varadi deve raggiungere un tasso di crescita annuo composto del 20% nei prossimi cinque anni.

Un tasso di crescita dal 10% al 20% gli permetterà di guadagnare tra i 20 ei 100 milioni di sterline di reddito. Varadi ha anche bisogno di raggiungere gli obiettivi di emissioni e diversità.

L’anno scorso gli azionisti hanno rifiutato un piano di bonus a breve termine; Wizz ha successivamente cambiato il suo comitato per i compensi.

Una persona a conoscenza della questione ha affermato che il consiglio di amministrazione di Wizz ha tenuto incontri con gli azionisti durante la formulazione del piano di compensazione.Dopo questi dialoghi, gli obiettivi sono stati rafforzati e gli investitori probabilmente supporteranno il piano.

Rispettati

Bill Frank, presidente e maggiore azionista di Wizz, ha dichiarato al Financial Times attraverso la sua società Indigo Partners di non avere “assolutamente alcun dubbio” sull’entità della spesa potenziale perché Varadi è un CEO “dannatamente bravo”.

“Jozsef è un eccellente CEO di una compagnia aerea, vogliamo che rimanga, vogliamo ispirarlo”, ha detto.

Anche Comgest, i primi 20 azionisti di Wizz, ha espresso sostegno alla politica retributiva.

Sebastien Thevoux-Chabuel, gestore di portafoglio di questa società di gestione patrimoniale francese, ha dichiarato: “Sebbene questo importo possa infastidire alcuni osservatori, la compensazione qui proposta è coerente con principi di compensazione ragionevoli, come pertinenza, semplicità, sfida e lungo termine”.

Wizz Air si è sviluppata rapidamente da quando è stata fondata da Varadi quasi 20 anni fa.Grazie al suo modello di business a bassissimo costo, solo la compagnia aerea irlandese Ryanair può competere nell’industria europea.

Wizz espande ambiziosamente la sua presenza in Europa occidentale e ha acquistato slot di volo e aggiunto rotte durante la pandemia.