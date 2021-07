World House-Cittadini da tutto il mondo di Amartya Sen

Amartya Sen girato per il Financial Times a casa, da Tony Luong

Ci sono voluti 20 minuti per funzionare Amartya Sen Erano solo due minuti da casa sua ad Harvard a un ristorante del Charles Hotel. La mente dell’ottantasettenne Sen è ancora acuta come quando vinse il premio Nobel per l’economia nel 1998. Ma il suo corpo è dolorosamente debole.

L’anno scorso, Sen ha ricevuto 90 giorni di radioterapia per curare il suo cancro orale più recente, il primo dolore che ha sofferto mentre studiava a Calcutta nei primi anni ’50. Il suo medico indiano gli ha dato una settima possibilità di sopravvivenza per più di cinque anni. Li ha confusi tutti.

Proprio come il mal di denti di Vladimir Nabokov, le memorie di Sen, Casa del mondoPubblicato nel Regno Unito la prossima settimana, è pieno delle malattie fisiche di Mori. Sotto più di un aspetto, la sua vita è sempre stata la vittoria del pensiero sulla materia.

Indossa una camicia di tweed e un impermeabile giallo brillante di Harvard, l’aspetto unico di Sen è completato da quello che sembra un cappello di Lenin, senza le stelle rosse. Era una piovosa giornata estiva a Cambridge, nel Massachusetts. “Quello è Amartya Sen”, ho sentito più di una persona dire questo mentre trascinavamo i piedi attraverso la hall dell’hotel.

Sen ha sostituito un ginocchio, ma non è abbastanza forte per sostituire l’altro ginocchio, il che significa che spesso perde l’equilibrio e ha crampi a causa della cattiva circolazione sanguigna. È solo che il modo solare nella sua mente non sembra essere segnato. “I miei denti non sono caduti”, mi disse Sen con un sorriso sbilanciato.

È difficile sapere da dove iniziare la vita di Sen, l’epitome di questo studioso intellettuale globale. Ha stabilito un nuovo modo di pensare allo sviluppo, sia uno sforzo politico basato sui diritti che uno sforzo economico.

Casa del mondoÈ iniziato nell’India coloniale, ha ottenuto l’indipendenza quando aveva 14 anni ed è cessato nel 1963. Questo è stato prima del suo lavoro principale sull’economia della carestia, sulla teoria della scelta sociale e sui metodi di competenza – Sen è stato l’ispirazione dietro il Rapporto sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite – l’uguaglianza di genere e la sua carriera ai vertici accademici in Occidente e in India.

Quando è diventato il Master of Trinity nel 1998, il primo presidente non bianco dell’Università di Cambridge, aveva insegnato ad Harvard, Oxford, Delhi e alla London School of Economics, c’erano troppi periodi brevi. È stato anche il primo presidente della Nalanda University in India, un’istituzione buddista in via di estinzione (probabilmente la prima università del mondo) fondata dal re Ashoka nel III secolo a.C. e ristabilita nel 2014.

Joe Biden ha mostrato una grande volontà di accettare il mondo nelle prime settimane.Poi sembra essere più debole

Questo accadeva raramente prima del 1963. Tuttavia, a parte uno o due drammi romantici, le sue memorie prefigurano tutto ciò che segue. Sen è stato sposato tre volte, con due figli in ciascuno dei due precedenti matrimoni e mi ha detto che potrebbe essere scortese scrivere la seconda volta delle loro vite. Dal 1991 è sposato con la famosa storica Emma Rothschild, che ora ricopre una cattedra ad Harvard. Sembra che un volume sia sufficiente. “Sono così felice di aver finalmente preso questo libro dalle mie mani”, ha detto Sen.

La sua Odissea non è affatto completa. Ha intenzione di scrivere monografie su vari argomenti sugli animali domestici. Ciò include il futuro dell’istruzione superiore, che include severe critiche all’insufficienza amministrativa di Harvard. Gli amministratori universitari del British Raj, che è stato maliziosamente paragonato all’autoritario, dedicano più tempo ai donatori che agli accademici. “Sono troppo lontani dal mondo accademico che supervisionano”, ha detto. “Come maestro della Trinità, pranzo con ogni studente universitario.”

Dato che Sen ha molta familiarità con gli Stati Uniti, sebbene creda che le prospettive degli Stati Uniti non siano così terribili come quelle dell’India, è inaspettatamente restio a speculare sull’origine del populismo occidentale. Ha detto: “Joe Biden ha mostrato una notevole volontà di sfidare il mondo nelle prime settimane.” “Poi sembrava indebolirsi un po’.” Biden era riluttante a indagare ulteriormente sul presunto abuso di potere di Donald Trump, che ha reso Sen particolarmente turbato.

Un altro tema è l’importanza della parità di genere. La prima parte del libro di Sen descrive la sua educazione a Shantiniketan, un ritiro simile a un monastero nel Bengala occidentale, fondato dal padre del poeta bengalese e vincitore del premio Nobel Robin Dranath Tagore nel 19° secolo è stato fondato, ha dato a Sen il suo nome significa “immortalità”. in sanscrito. Il nonno di Sen era un caro amico di Tagore.

Questa scuola non è stata in gran parte colpita dalla Grande Carestia in Bangladesh nel 1943, che ha ucciso più di 2 milioni di persone e ha ispirato il Premio Nobel di Sen su come la fame sia causata dalla disuguaglianza di reddito piuttosto che dalla carenza di cibo. Ragazze e ragazzi sono trattati allo stesso modo.

Fu a Shantiniketan che Sen decise di essere ateo, e tenne a sottolineare che questa è un’idea nobile e riconosciuta nella tradizione indù. Tuttavia, se qualcuno gli punta una pistola alla testa e lo costringe a fare una scelta, sceglierà il buddismo (“filosofia del Buddha, questa è laica, non religione”).

Nel 2015, dopo che il nazionalista nazionalista indiano BJP di Narendra Modi si è insediato e ha bloccato i finanziamenti a un’università sospettata di essere anti-indù, Sen è tornato da Nalanda nel 2015 L’università si è dimessa. Il governo Modi ha rifiutato il permesso di Nalanda di celebrare la nascita del Buddha, anche se il principe filosofo ha dato al mondo un tipico credo indiano.

Qualche anno fa, Mori apparirà alla BBC’s Difficile da dire E notò che il gobbo lo descriveva come un “insegnante indiano”. “Ho detto: ‘Te lo togli o me ne vado?’ L’hanno tolto”.

Il titolo di Sen è tratto dal romanzo di Tagore, casa e mondo, Si tratta della complessità della lotta dell’India contro il dominio occidentale Satyajit Ray Film con lo stesso nome. Per Sen, questo titolo evoca l’atmosfera laica, intellettuale e tollerante con cui è cresciuto. Sen ha ricordato che i visitatori del ritiro includevano Eleanor Roosevelt, Chiang Kai-shek e, naturalmente, Mohandas Gandhi, assassinato dai nazionalisti indiani.

L’India ha una lunga storia di pluralismo ed è ora minacciata

Sen teme che i governanti indiani di oggi stiano cercando di eliminare le loro tradizioni aperte. Il Bharatiya Janata Party sta riscrivendo la storia per eliminare l’eredità secolare dei primi Mughal.Ad esempio, Akbar ha tanti indù quanti musulmani a corte e, naturalmente, Ashoka, che predica la tolleranza per tutte le credenze.

“L’India ha una lunga storia di pluralismo ed è ora minacciata”, ha detto il senatore. “La corte di Akbar fiorì alla fine del XVI secolo, quando bruciarono gli infedeli a Campo di Fiore a Roma”. Per il compianto premio Nobel Trinidad Indian VS Naipaul, ha descritto la storia della dinastia musulmana indiana come una notte di oppressione rasa al suolo. “Naipaul ha scritto completamente sciocchezze – ha detto il senatore -. Una storia complessa è stata semplificata da un gruppo di persone molto determinate”.

La storia di Sen come metropoli mondiale non ha sminuito la sua coscienza indiana. Nonostante viva all’estero dal 1971, possiede solo un passaporto indiano. Prima della pandemia, visitava Shantiniketan fino a 5 volte all’anno, dove aveva la sua casa (grazie al diritto di viaggiare in prima classe Air India gratis per tutta la vita, un enorme vantaggio dopo aver vinto il premio Nobel).

Negli ultimi anni è scoppiata una feroce controversia sull’eredità dell’imperialismo britannico. Il punto di Sen è che l’India ha imparato molto dalla Gran Bretagna: “forte tradizione giornalistica”, “dibattito parlamentare” e “inglese di Shakespeare”. Ma anche se l’impero britannico “ha fatto poco valore per l’India nella migliore delle ipotesi”, questo vantaggio è apparso ancora, non per questo. “Bisogna separare i due”, ha detto il senatore, “l’impero ha privato l’India della libertà”.

Quando Sen arrivò a Cambridge nel 1953, la sua padrona di casa, la signora Hangari, era preoccupata che la sua pelle marrone avrebbe macchiato la vasca da bagno. Alla fine del contratto di locazione, era diventata una sostenitrice dell’uguaglianza razziale. “Per l’uguaglianza, è cambiata da razzista a jihadista”, ha detto Sen con un sorriso. “Ammiro la signora Hangari.”

Quasi mezzo secolo dopo, il proprietario dell’Accademia divenne Sen. Il nome dell’Accademia ha fatto conoscere al mondo Isaac Newton, Byron e Lord Tennyson, John Dryden, Bertrand Russell, Jia Vachal Nehru e Ludwig Wittgenstein. Tony Blair ha chiamato personalmente Sen per convincerlo ad accettare il lavoro. Alla riunione del collegio per decidere il prossimo master, il presidente ha dichiarato: “Sen è l’unico di cui potremmo pentirci di non essere stato eletto quest’anno”. Sen ha sorriso e ha aggiunto: “Questo è considerato un riconoscimento entusiasmante. This is A master classe sobria in inglese.”

Le pareti del suo soggiorno, ci sono già tornate a una velocità molto elevata, mostrando una sorta di vita spirituale. C’è un ritratto del filosofo politico di Harvard John Rawls, che è probabilmente il teorico liberale più influente della fine del XX secolo, e il filosofo del linguaggio Willard van Allman Quinn, sono tutti amici intimi (tutti dipinti dalla moglie di Rawls, Margaret ).

Sen usa le luci Halo per illuminarsi per Zoom. C’è anche un dipinto della Nalanda University di un artista cinese. Penso che da qualche parte in casa, ci debbano essere parti di un’antica bicicletta che Sen ha usato per viaggiare attraverso il Bengala occidentale durante la carestia.

La casa e il mondo sono la stessa cosa per me.sempre

Guardandomi intorno, sento che Sen non è solo un economista, un filosofo morale o anche uno studioso. È un contendente per tutta la vita, attraverso la borsa di studio e l’attivismo, attraverso l’amicizia e nemici occasionali, per una casa più alta e l’idea del mondo.

In questa epoca di politiche identitarie, questo studioso del Bangladesh rifiuta di essere definito da etichette. “Casa e il mondo sono la stessa cosa per me”, ha detto. “Sempre.” Il nostro colore della pelle, la nostra religione, il nostro genere, la nostra nazionalità: questi sono solo aspetti del nostro io complesso.

Notando che il mio volo era in ritardo, ho esortato Sen a non accompagnarmi alla porta. Ci vuole molto tempo per arrivarci. “Questa è un’osservazione accorta”, ha risposto, e ha salutato la pausa apparentemente filosofica.

Casa del mondo: Memorie Amartya Sen, Allen Lane, prezzo al dettaglio suggerito di £ 25, 480 pagine

Edward Luce È l’editore nazionale statunitense del Financial Times

