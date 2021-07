Wulong Power (00378.HK) ha ricevuto l’offerta di Xu Haohao di acquistare tutto con un grande sconto – shareandstocks.com

Data: 6 luglio 2021 alle 7:47

[Agenzia di stampa Caihua]Wulong Power (00378.HK) ha annunciato che Xu Haohao, l’offerente, informerà Wulong Power dopo l’orario di negoziazione del 24 giugno 2021. Yu Ming presenterà un’offerta in contanti condizionata volontaria per conto dell’offerente. prezzo di offerta del titolo è stato di 0,43 sen, ovvero uno sconto di circa il 76,11% rispetto al prezzo di chiusura del titolo prima della sospensione delle negoziazioni a 1,8 sen.

Allo stato attuale, l’offerente e le parti che agiscono di concerto non hanno interesse in alcuna azione. Supponendo che non vi sia alcuna variazione nel capitale sociale emesso di Wulong Power prima della chiusura dell’offerta e che l’offerta sia interamente accettata, il valore dell’offerta è di circa 29.039.200 RMB.

Xu Haohao è stato direttore esecutivo e amministratore delegato di Minsheng International (00938.HK) rispettivamente da luglio 2019 e settembre 2019. L’offerente intende continuare a gestire l’attività esistente di Wulong Power Group e mantenere lo status di quotazione di Wulong Power.

In precedenza, il signor Xu è stato direttore esecutivo (00521.HK) di CWT International Limited da dicembre 2014 a giugno 2019 e ha ricoperto varie posizioni dirigenziali nella società durante il suo mandato, tra cui co-presidente, amministratore delegato, presidente esecutivo , Presidente del Comitato Nomine, Presidente del Comitato Esecutivo e Presidente del Comitato Investimenti. Il signor Xu è stato anche amministratore non esecutivo di Huiyou Life Science Holdings (08088.HK) da novembre 2016 a settembre 2019 e amministratore di Haiyue Energy Group Co., Ltd. (600387.HK) da maggio 2018 a maggio 2019. direttore.

L’annuncio ha indicato che l’offerente intende continuare a gestire l’attività esistente di Wulong Power Group. Immediatamente dopo la chiusura dell’offerta, l’offerente esaminerà la situazione finanziaria e le attività del Wulong Power Group al fine di formulare strategie a lungo termine per il Wulong Power Group e cercare altre opportunità di business/investimento per promuovere lo sviluppo futuro e rafforzare il reddito base. Alla data del presente annuncio, l’offerente non ha individuato rilevanti opportunità di investimento o di business.

L’offerente non intende esercitare alcun diritto ai sensi della Bermuda Companies Law di acquisire obbligatoriamente tutte le azioni che l’offerente non ha acquisito nell’ambito dell’offerta.

